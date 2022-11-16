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NMS Network Management System NSOC Network and Service Operation Center Управление сетевой инфраструктурой ЕЦУС Единый центр управления сетью



16.11.2022 Система управления электрическими сетями «Россети Ленэнерго» работает на базе ОС Astra Linux 1
08.11.2022 Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию 1
01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP 1
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета» 1
17.10.2022 «РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 1
28.07.2022 «Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле 1
19.07.2022 В Москве совершенствуют уникальный облачный кластер 1
12.07.2022 «Альфастрахование» полностью автоматизировала работу с согласиями клиентов на обработку их данных 1
28.06.2022 «Сбер» первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение 1
27.06.2022 ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей» 1
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой 1
17.05.2022 Treolan начинает поставлять оборудование IP-COM 1
26.04.2022 СВЯЗЬ-2022 1
21.04.2022 Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 1
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» 1
05.04.2022 34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий 1
30.03.2022 «Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei 1
10.02.2022 Казначейство не смогло купить «железо» с одобренной ФСБ криптозащитой 2
CNews: ИТ-тренды 2022 1
08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid 1
24.01.2022 Валерий Лутошкин -

Без современной сетевой инфраструктуры развитие бизнеса невозможно

 1
27.12.2021 Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа 1
24.12.2021 «Ростелеком» и «Полюс» запустили private LTE на месторождении в Якутии 1
16.12.2021 «Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ 1
09.12.2021 Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки 1
01.12.2021 Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco 1
10.11.2021 Cisco анонсировала упрощенную программу приобретения ПО и сервисов 1
09.11.2021 ГИС Atlas включена в федеральный реестр российского ПО 1
29.10.2021 Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти» 1
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1

Публикаций - 570, упоминаний - 579

NMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2531 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Элемент ГК - Elementec 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 163 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
LMF 4 1
Infinera 35 1
ASUS - Asustor 17 1
Zelax - Зелакс 85 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Nortel Networks 1295 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Extreme Networks - Enterasys Networks 68 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Teoco - TTI Telecom 20 1
SK Telecom 189 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 1
Siemens AG - Сименс Россия 418 1
NTT DoCoMo 1132 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 1
Lenovo Motorola 3502 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Fujitsu 2030 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
Brocade Communications Systems 240 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
UDR Inc 8 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 365 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1017 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 2
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2333 2
Масштабируемость - Scalability 2705 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3330 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 69 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 19 1
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 19 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 24 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 19 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 10 1
5G NR - 5G New Radio 75 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 49 1
UPF - User Plane Function - Передача данных абонентов 3 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 24 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 10 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 381 1
Электроника - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 381 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 31 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 143 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей 227 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 815 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 509 1
Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 3 1
Fujitsu GeoServe SDS 1 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 76 1
RealEast Networks Softswitch 3 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 1
Allied Telesis - AlliedView Network Management System 2 1
Fujitsu PrimePower 27 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 180 1
Brocade VCM - Brocade Virtual Core for Mobile 2 1
Brocade vPGW 1 1
Brocade vSAE-GW 1 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 42 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Siemens Sinec NMS - Siemens Sinec Network Management 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 421 1
Microsoft Windows NT 815 1
Spectec TRIM 126 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 228 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 233 1
Intel x86 - архитектура процессора 1578 1
Microsoft Skype 1965 1
Linux OS 8153 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 26 1
Пашкевич Владимир 22 1
Крамарь Виталий 14 1
Окороков Дмитрий 7 1
Василенко Александр 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Закавказье - Transcaucasia 117 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 1
Америка Латинская 1676 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 1
Румыния 709 1
Кувейт 140 1
Европа 21235 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 1
Турция - Турецкая республика 2045 1
Южная Корея - Республика 6251 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Африка Северная 211 1
Оман Султанат 99 1
Сенегал - Республика 25 1
Румыния - Бухарест 42 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 1
Россия - УФО - Свердловская область 1163 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Ближний Восток 2636 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Украина 7213 1
Европа Восточная 2989 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Казахстан - Республика 4750 1
Арктика - Арктический регион 478 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 143 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3421 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 24 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
NE Asia Online 313 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
N+1 - Издание 135 1
Silicon 508 1
Мобильные системы 113 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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