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NASA Spitzer
Спитцер
космический телескоп



22.02.2017 НАСА обнаружило экзопланеты, на которых возможна жизнь 1
07.09.2015 Самая старая галактика оказалась "неправильной" 1
02.10.2013 На далекой планете обнаружены облака 3
29.05.2013 Карта погоды горячих Юпитеров: тысячеградусные перепады 1
11.10.2012 Астрономы перемерили расширение Вселенной 1
12.05.2012 Удача: телескоп засек свет с суперземли 1
31.01.2012 Квазары заморозили древние галактики 1
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии 1
28.10.2011 Космос богат сложной органикой. Жизнь не при чем 1
26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой 1
15.08.2011 Малое Магелланово Облако богато графеном и углеродом сложных форм 1
20.06.2011 Обнаружена туманность-кольцо. Фото 1
20.10.2010 На экзопланете обнаружили аномальную "горячую точку" 1
03.09.2010 Изучение астероидов показывает: эволюция Солнечной системы продолжается 3
23.07.2010 В космосе впервые обнаружен фуллерен 1
07.10.2009 Сатурн опоясан гигантским кольцом 1
14.05.2008 WWT: сетевой атлас звездного неба 1
03.04.2008 Обнаружены два новых скопления красных сверхгигантов 1
14.03.2008 В зонах планетообразования обнаружены органические молекулы и вода 1
16.11.2007 Комета Холмса продолжает хранить свои тайны 2
26.07.2007 Планеты могут рождаться у двух пар звёзд 2
12.07.2007 Обнаружена вода на планете в созвездии Лисички 1
24.05.2007 Звезды нового типа, возможно, поглощают планеты 1
19.04.2007 Создана карта планетарных "опасных зон" 1
11.04.2007 Обнаружена "мокрая" экзопланета 1
11.04.2007 Загадка спиральных рукавов галактики нашла объяснение 1
30.03.2007 Подтверждается существование планет двух солнц 1
22.02.2007 Отсутствие воды на внесолнечных планетах: подробности 1
11.01.2007 Взрыв сверхновой разрушил "космические столбы" 3
26.07.2006 Снимки квазара 3C273: все цвета радуги 2
26.07.2006 Планеты рождаются у "медленных" звезд? 1
26.07.2006 Планеты рождаются у "медленных" звезд? 1
26.07.2006 Снимки квазара 3C273: все цвета радуги 2
20.06.2006 Темная материя: закваска для галактик 1
20.06.2006 Темная материя: закваска для галактик 1
09.06.2006 Астрономы обнаружили множество древнейших скоплений галактик 1
09.06.2006 Астрономы обнаружили множество древнейших скоплений галактик 1
01.06.2006 Нейтронные звезды "переняли опыт" у черных дыр? 1
01.06.2006 Нейтронные звезды "переняли опыт" у черных дыр? 1
22.05.2006 У далекой звезды обнаружено необычно много “нептунов” 1

Публикаций - 81, упоминаний - 123

NASA Spitzer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 702 9
Марс ФГУП НПО 1021 2
NTT DoCoMo 1088 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 1
SAP SE 4366 1
Microsoft Corporation 20965 1
Kometa - Комета 38 1
ЕКА Топливная компания 137 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 29
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 43 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 241 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 372 17
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 61 7
Oracle APEX - Oracle Application Express 42 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 110 3
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 2
NASA Deep Impact 38 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Intel Core 2 Duo 542 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 206 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 1
Левкевич Михаил 58 1
Земля - планета Солнечной системы 6448 48
Солнечная система 2006 38
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 23
Юпитер - планета Солнечной системы 496 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 8
Млечный путь - галактика 232 8
Луна 1155 7
Пояс Койпера - область Солнечной системы 168 6
США - Аризона 401 5
Чили - Республика 429 5
США - Мэриленд - Балтимор 88 4
США - Гавайи - Гавайские острова 226 4
США - Калифорния 3066 4
США - Калифорния - Пасадина 167 4
Плутон - планета Солнечной системы 232 3
Нептун - планета Солнечной системы 173 3
США - Пенсильвания 278 3
США - Мэриленд 151 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 127 2
Франция - Французская Республика 4920 2
Европа 7243 2
Венера - планета Солнечной системы 253 1
США - Северная Каролина 232 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
Испания - Королевство 2511 1
США - Нью-Мексико 212 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 57 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 140 8
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 4
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 125 4
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 30 3
Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 16 2
SpaceDaily - Space Daily 187 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
New Scientist 1444 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Phys.org 954 1
Space Daily 528 1
ScienceDaily 399 1
EurekAlert 270 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 3
Cornell University - Корнеллский университет 100 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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