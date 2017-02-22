Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA Spitzer
Спитцер
космический телескоп
Публикаций - 81, упоминаний - 123
NASA Spitzer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЕКА Топливная компания 137 2
|Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 29
|U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 8
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 6
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
|New Scientist 1444 2
|CNews RND - R&D.CNews 2081 2
|Phys.org 954 1
|Space Daily 528 1
|ScienceDaily 399 1
|EurekAlert 270 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru