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NASA Endeavour



15.11.2012 Марсоход нашел загадочные "пупырышки". ФОТО 1
25.11.2011 Суборбитальные скафандры испытали в центрифуге 1
13.05.2011 Приехали: мусор закрывает дорогу в космос 2
02.07.2010 NASA отодвигает сроки двух завершающих полетов шаттлов на МКС 1
26.05.2010 Шаттл Atlantis завершил свой последний полет 1
24.05.2010 Шаттл Atlantis: последний полёт близится к концу 1
24.02.2010 Endeavour успешно завершил полет на МКС 2
19.02.2010 Завершается совместный полет шаттла Endeavour и МКС 1
18.02.2010 Endeavour: успешно завершены работы в открытом космосе 2
15.02.2010 Endeavour: успешно выполнен очередной выход в открытый космос 2
12.02.2010 Endeavour: успешно выполнен выход в открытый космос 2
11.02.2010 Космонавты нашли на обшивке шаттла Endeavour повреждения 2
10.02.2010 Шаттл Endeavour состыковался с МКС 3
08.02.2010 Шаттл Endeavour успешно запущен на орбиту 4
04.12.2009 NASA утвердило экипаж и дату старта шаттла Endeavour 1
12.10.2009 Спускаемый аппарат «Союз ТМА-14» успешно приземлился 1
31.08.2009 Шаттл Discovery состыковался с МКС 1
03.08.2009 Шаттл Endeavour успешно приземлился 1
29.07.2009 Шаттл Endeavour переведен в автономный полет 3
27.07.2009 Продолжается совместный полет шаттла Endeavour и МКС 2
23.07.2009 На МКС завершен очередной выход в открытый космос 1
20.07.2009 На МКС туалет не выдержал большого количества желающих 1
16.07.2009 Шаттл Endeavour стартовал с мыса Канаверал к МКС 3
14.07.2009 Старт Endeavour вновь отложен 1
13.07.2009 Старт шаттла Endeavour к МКС вновь отложен 2
09.07.2009 Endeavour: подготовка к старту продолжается 2
02.07.2009 NASA объявило новую дату запуска шаттла Endeavour 3
17.06.2009 Запуск шаттла Endeavour отложен до июля 2
16.06.2009 Назначены новые даты запусков шаттла Endeavour и КА LRO и LCROSS 2
15.06.2009 Запуск шаттла Endeavour отложен 1
08.06.2009 Шаттл Endeavour полетит к МКС 13 июня 1
01.12.2008 Шаттл Endeavour приземлился на запасном аэродроме 2
25.11.2008 Астронавты шаттла Endeavour завершили выходы в открытый космос 2
24.11.2008 Продолжается совместный полёт шаттла Endeavour и МКС 2
21.11.2008 На МКС завершился очередной выход в открытый космос 1
19.11.2008 Американка потеряла в открытом космосе сумочку 1
18.11.2008 Во время старта от шаттла Endeavour оторвался кусок термоизоляции 2
17.11.2008 Шаттл Endeavour состыковался с МКС 3
14.11.2008 Шаттл Endeavour готовится к старту на МКС 1
01.11.2008 Шаттл Endeavour стартует к МКС 15 ноября 1

Публикаций - 70, упоминаний - 112

NASA Endeavour упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Unity Technologies 109 2
Марс ФГУП НПО 1021 1
SGI - Silicon Graphics 370 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 6
ЕКА Топливная компания 137 2
МКС - Международная космическая станция 1381 57
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 44
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 11
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
Ku-диапазон 69 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 13
Huawei Harmony OS - Harmonica 102 2
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 36 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 372 2
Космодром Байконур 1004 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 8 1
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 1
Маленченко Юрий 50 3
Kelly Scott - Келли Скотт 4 2
Котов Олег 43 2
Лончаков Юрий 23 2
Калери Александр 17 2
Падалка Геннадий 17 2
Сураев Максим 18 2
Кононенко Олег 38 1
Bush George - Буш Джордж 285 1
Левкевич Михаил 58 1
Юрчихин Федор 19 1
Романенко Роман 17 1
Земля - планета Солнечной системы 6448 19
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 18
США - Флорида 661 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 8
Канада 3049 4
США - Техас - Хьюстон 204 3
Япония 7885 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
Казахстан - Республика 4119 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 1
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
Бельгия - Королевство 847 1
Италия - Итальянская Республика 2815 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Солнечная система 2006 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 1
США - Калифорния 3066 1
Луна 1155 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 1
Атлантис 64 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 23
Associated Press 1965 17
Future - Space.com 195 4
Thomson Reuters - Рейтер 5677 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Казахстан Сегодня 296 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
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