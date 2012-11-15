Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA Endeavour
Публикаций - 70, упоминаний - 112
NASA Endeavour упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Unity Technologies 109 2
|Марс ФГУП НПО 1021 1
|SGI - Silicon Graphics 370 1
|CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
|Ku-диапазон 69 1
|Маленченко Юрий 50 3
|Kelly Scott - Келли Скотт 4 2
|Котов Олег 43 2
|Лончаков Юрий 23 2
|Калери Александр 17 2
|Падалка Геннадий 17 2
|Сураев Максим 18 2
|Кононенко Олег 38 1
|Bush George - Буш Джордж 285 1
|Левкевич Михаил 58 1
|Юрчихин Федор 19 1
|Романенко Роман 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru