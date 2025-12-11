Получите все материалы CNews по ключевому слову
N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед N3.Health Цифровое здравоохранение для частных клиник N3.ИЭМК N3.Интегрированная электронная медицинская карта N3.Портал врача N3.Health ОДИИ N3.Health СЭП
- N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».
- «N3.Портал врача» – прикладной компонент региональной подсистемы «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» («N3.ИЭМК») цифровой платформы «N3.Здравоохранение». Он предназначен для просмотра медицинскими работниками и иными авторизованными специалистами сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в медицинские организации. Это могут быть ранее сформированные медицинские документы (врачебные заключения, выписные эпикризы и т. д.), данные лабораторных и инструментальных исследований, и другая важная информация в электронном виде, которая позволит врачу выстроить полную картину текущего состояния пациента и принять объективное решение о дальнейших действиях. Важное преимущество сервиса – доступ онлайн с рабочего места и предоставление максимально полной медицинской истории пациента – в том числе, из ведомственных, федеральных и частных клиник региона.
СОБЫТИЯ
|11.12.2025
|
Телемедицина для врачей-генетиков: Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса MILA от N3.Health
Медицинская компания Basis Genomic Group («Базис Геномик») запустила сервис онлайн-консультаций для пациентов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Решение позволяет проводить бесплатные предварительные консультации в защищенном цифровом контуре, помогая понять, как использовать генетическое тестирование в практике сохранения з
|09.12.2025
|
Международный Центр Фертильности запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа
Клиника Международный Центр Фертильности (МЦФ) внедрила систему цифровых сервисов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Клиника предоставляет услуги по лечению бесплодия на высоком мировом уровне и принимает большое количество пациентов из России, Европы и со всего мира. Об этом CNews сообщили предст
|03.12.2025
|
«ЭлНетМед» расширила возможности сервиса «N3.Health ОДИИ» для автоматизации инструментальной диагностики
Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, модернизировала сервис «N3.Health Обмен данными инструментальных исследован
|01.12.2025
|
Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health
нашим клиентам инструмент удаленной поддержки, который бы полностью соответствовал всем законодательным требованиям и при этом сохранял премиальный уровень нашего сервиса. Личный кабинет на платформе N3.Health позволил нам создать дополнительный канал заботы о пациентах, и оставаться с ними на связи в том числе после завершения основного курса лечения, а также усилить позиции Verba Mayr как
|10.11.2025
|
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA
В приложении MILA, экосистеме цифровых сервисов для пациентов, созданном на базе интеграционной платформы N3.Health, успешно реализован сервис подписания согласий на клинические исследования в электронной форме, обеспечивающий юридически значимое подписание документов пациентами и врачами. Сервис п
|13.10.2025
|
«Единая клинико-диагностическая лаборатория» подключилась к ЕГИСЗ с помощью N3.Health
«Единая клинико-диагностическая лаборатория» в Республике Дагестан внедрила сервис N3.Health ОДЛИ, разработанный компанией «ЭлНетМед», для интеграции с ЕГИСЗ и организации обмена данными с государственными медицинскими учреждениями региона. Решение позволило лаборатории налад
|06.10.2025
|
Петербургская клиника «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис N3.Health
Петербургская клиника эстетической хирургии и косметологии «Абриелль» запустила сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. С помощью этого инструмента организация перевела удаленные коммуникации с клиентами в защищенный контур и расширила их возможн
|22.09.2025
|
Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health
ботчик комплексных ИТ-решений для автоматизации процессов охраны труда и корпоративного здоровья «Квазар» и оператор передачи данных в ЕГИСЗ «ЭлНетМед» завершили интеграцию цифровых платформ «ЭСМО» и N3.Health. Это обеспечит автоматическую передачу результатов предсменных и предрейсовых медицинских осмотров в государственные и региональные сегменты ЕГИСЗ в полном соответствии с требованиями
|02.07.2025
|
КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций
но-диагностический центр «Магнетика» запустил сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. Реализованный проект позво
|26.06.2025
|
«Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ
Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб» завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Решение позволяет автоматизировать передачу данных лабораторных исследований в Единую государственную информационную систему здравоохранения
|21.05.2025
|
«ЭлНетМед» расширяет функциональность сервиса «N3.Health ИЭМК» для удобства работы с региональными сегментами ЕГИСЗ
Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, представила обновление сервиса «N3.Health Интегрированная электронная медиц
|28.04.2025
|
Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA
Лабораторная сеть «ЛабКвест» внедрила для своих медицинских центров «Q-Клиника» личный кабинет пациента MILA White Label на базе платформы N3.Health от компании «ЭлНетМед». Решение позволяет пациентам записываться на прием, получать результаты анализов, консультироваться с врачами онлайн и управлять медицинскими документами в един
|15.04.2025
|
«Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ
Медицинская компания «Гемохелп», специализирующаяся на услугах лабораторной диагностики, внедрила сервис N3.Health ОДЛИ от компании «ЭлНетМед» для автоматизации передачи данных от своих лабораторий в РЭМД ЕГИСЗ, а также для обмена данными с клиниками и контрагентами. Решение позволяет настроить пр
|28.08.2023
|
МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава
Завершена интеграция медицинской информационной системы «Санаториум» и облачной платформы N3.Health, оператора иной информационной системы, обеспечивающего передачу данных в ЕГИСЗ Минздрава РФ. МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и о
|03.05.2023
|
«Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health
ционными системами в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ). Разработчик платформы N3.Health – компания «Элнетмед» входит в N3 group и ГК «Ташир медика». Компания создаёт серви
|22.09.2022
|
«Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health
«Юниверс-софт» стала новым партнером облачной платформы N3.Health. Медицинская информационная система «Universe-медицина», разработанная компанией «Юниверс-софт», – это современное программное обеспечение для медицинских центров, клиник пластической
|07.02.2022
|
Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России
В начале 2022 г. завершилась интеграция медицинской информационной системы (МИС) «Реновацио» и облачной платформы N3.Health в части сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК). Решение N3.Health, разработанное компанией «ЭлНетМед», обеспечивает участникам рынка частной медицины пе
|02.04.2020
|
МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health
«Нетрика» объявила о подключении нового участника к платформе N3.Health, созданной для интеграции информационных систем частных клиник, лабораторных служб и страховых компаний. К платформе присоединилась компания «Лаваль», разработчик медицинской информац
|25.03.2020
|
Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health
«Гиасофт», разработчик медицинской информационной системы Medmis, стал новым участником платформы N3.Health. В рамках сотрудничества «Гиасофт» подключился к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта». Теперь Medmis сможет предлагать клиентам новые возможности по обмену инфор
|12.02.2020
|
Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health
«Нетрика» объявила о присоединении нового партнера, лабораторной службы «Диалаб», к платформе N3.Health. «Диалаб» завершил интеграцию с сервисом обмена данными лабораторных исследований. Другие участники проекта, коммерческие клиники и страховые компании, смогут выдавать направления и п
|06.02.2020
|
«Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health
Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.
|29.07.2019
|
«Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров
«Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интеграции медицинских информационных систем медучрежден
