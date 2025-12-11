Телемедицина для врачей-генетиков: Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса MILA от N3.Health Медицинская компания Basis Genomic Group («Базис Геномик») запустила сервис онлайн-консультаций для пациентов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Решение позволяет проводить бесплатные предварительные консультации в защищенном цифровом контуре, помогая понять, как использовать генетическое тестирование в практике сохранения з

Международный Центр Фертильности запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа Клиника Международный Центр Фертильности (МЦФ) внедрила систему цифровых сервисов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Клиника предоставляет услуги по лечению бесплодия на высоком мировом уровне и принимает большое количество пациентов из России, Европы и со всего мира. Об этом CNews сообщили предст

«ЭлНетМед» расширила возможности сервиса «N3.Health ОДИИ» для автоматизации инструментальной диагностики Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, модернизировала сервис «N3.Health Обмен данными инструментальных исследован

Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health нашим клиентам инструмент удаленной поддержки, который бы полностью соответствовал всем законодательным требованиям и при этом сохранял премиальный уровень нашего сервиса. Личный кабинет на платформе N3.Health позволил нам создать дополнительный канал заботы о пациентах, и оставаться с ними на связи в том числе после завершения основного курса лечения, а также усилить позиции Verba Mayr как

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA В приложении MILA, экосистеме цифровых сервисов для пациентов, созданном на базе интеграционной платформы N3.Health, успешно реализован сервис подписания согласий на клинические исследования в электронной форме, обеспечивающий юридически значимое подписание документов пациентами и врачами. Сервис п

«Единая клинико-диагностическая лаборатория» подключилась к ЕГИСЗ с помощью N3.Health «Единая клинико-диагностическая лаборатория» в Республике Дагестан внедрила сервис N3.Health ОДЛИ, разработанный компанией «ЭлНетМед», для интеграции с ЕГИСЗ и организации обмена данными с государственными медицинскими учреждениями региона. Решение позволило лаборатории налад

Петербургская клиника «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис N3.Health Петербургская клиника эстетической хирургии и косметологии «Абриелль» запустила сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. С помощью этого инструмента организация перевела удаленные коммуникации с клиентами в защищенный контур и расширила их возможн

Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health ботчик комплексных ИТ-решений для автоматизации процессов охраны труда и корпоративного здоровья «Квазар» и оператор передачи данных в ЕГИСЗ «ЭлНетМед» завершили интеграцию цифровых платформ «ЭСМО» и N3.Health. Это обеспечит автоматическую передачу результатов предсменных и предрейсовых медицинских осмотров в государственные и региональные сегменты ЕГИСЗ в полном соответствии с требованиями

КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций но-диагностический центр «Магнетика» запустил сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. Реализованный проект позво

«Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб» завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Решение позволяет автоматизировать передачу данных лабораторных исследований в Единую государственную информационную систему здравоохранения

«ЭлНетМед» расширяет функциональность сервиса «N3.Health ИЭМК» для удобства работы с региональными сегментами ЕГИСЗ Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, представила обновление сервиса «N3.Health Интегрированная электронная медиц

Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA Лабораторная сеть «ЛабКвест» внедрила для своих медицинских центров «Q-Клиника» личный кабинет пациента MILA White Label на базе платформы N3.Health от компании «ЭлНетМед». Решение позволяет пациентам записываться на прием, получать результаты анализов, консультироваться с врачами онлайн и управлять медицинскими документами в един

«Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ Медицинская компания «Гемохелп», специализирующаяся на услугах лабораторной диагностики, внедрила сервис N3.Health ОДЛИ от компании «ЭлНетМед» для автоматизации передачи данных от своих лабораторий в РЭМД ЕГИСЗ, а также для обмена данными с клиниками и контрагентами. Решение позволяет настроить пр

МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава Завершена интеграция медицинской информационной системы «Санаториум» и облачной платформы N3.Health, оператора иной информационной системы, обеспечивающего передачу данных в ЕГИСЗ Минздрава РФ. МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и о

«Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health ционными системами в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ). Разработчик платформы N3.Health – компания «Элнетмед» входит в N3 group и ГК «Ташир медика». Компания создаёт серви

«Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health «Юниверс-софт» стала новым партнером облачной платформы N3.Health. Медицинская информационная система «Universe-медицина», разработанная компанией «Юниверс-софт», – это современное программное обеспечение для медицинских центров, клиник пластической

Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России В начале 2022 г. завершилась интеграция медицинской информационной системы (МИС) «Реновацио» и облачной платформы N3.Health в части сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК). Решение N3.Health, разработанное компанией «ЭлНетМед», обеспечивает участникам рынка частной медицины пе

МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health «Нетрика» объявила о подключении нового участника к платформе N3.Health, созданной для интеграции информационных систем частных клиник, лабораторных служб и страховых компаний. К платформе присоединилась компания «Лаваль», разработчик медицинской информац

Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health «Гиасофт», разработчик медицинской информационной системы Medmis, стал новым участником платформы N3.Health. В рамках сотрудничества «Гиасофт» подключился к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта». Теперь Medmis сможет предлагать клиентам новые возможности по обмену инфор

Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health «Нетрика» объявила о присоединении нового партнера, лабораторной службы «Диалаб», к платформе N3.Health. «Диалаб» завершил интеграцию с сервисом обмена данными лабораторных исследований. Другие участники проекта, коммерческие клиники и страховые компании, смогут выдавать направления и п

«Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.