Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191365
ИКТ 14755
Организации 11423
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3557
Системы 26646
Персоны 83272
География 3037
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед N3.Health Цифровое здравоохранение для частных клиник N3.ИЭМК N3.Интегрированная электронная медицинская карта N3.Портал врача N3.Health ОДИИ N3.Health СЭП


  • N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».
  • «N3.Портал врача» – прикладной компонент региональной подсистемы «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» («N3.ИЭМК») цифровой платформы «N3.Здравоохранение». Он предназначен для просмотра медицинскими работниками и иными авторизованными специалистами сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в медицинские организации. Это могут быть ранее сформированные медицинские документы (врачебные заключения, выписные эпикризы и т. д.), данные лабораторных и инструментальных исследований, и другая важная информация в электронном виде, которая позволит врачу выстроить полную картину текущего состояния пациента и принять объективное решение о дальнейших действиях. Важное преимущество сервиса – доступ онлайн с рабочего места и предоставление максимально полной медицинской истории пациента – в том числе, из ведомственных, федеральных и частных клиник региона.

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.12.2025 Телемедицина для врачей-генетиков: Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса MILA от N3.Health

Медицинская компания Basis Genomic Group («Базис Геномик») запустила сервис онлайн-консультаций для пациентов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Решение позволяет проводить бесплатные предварительные консультации в защищенном цифровом контуре, помогая понять, как использовать генетическое тестирование в практике сохранения з
09.12.2025 Международный Центр Фертильности запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа

Клиника Международный Центр Фертильности (МЦФ) внедрила систему цифровых сервисов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Клиника предоставляет услуги по лечению бесплодия на высоком мировом уровне и принимает большое количество пациентов из России, Европы и со всего мира. Об этом CNews сообщили предст
03.12.2025 «ЭлНетМед» расширила возможности сервиса «N3.Health ОДИИ» для автоматизации инструментальной диагностики

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, модернизировала сервис «N3.Health Обмен данными инструментальных исследован
01.12.2025 Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health

нашим клиентам инструмент удаленной поддержки, который бы полностью соответствовал всем законодательным требованиям и при этом сохранял премиальный уровень нашего сервиса. Личный кабинет на платформе N3.Health позволил нам создать дополнительный канал заботы о пациентах, и оставаться с ними на связи в том числе после завершения основного курса лечения, а также усилить позиции Verba Mayr как
10.11.2025 «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA

В приложении MILA, экосистеме цифровых сервисов для пациентов, созданном на базе интеграционной платформы N3.Health, успешно реализован сервис подписания согласий на клинические исследования в электронной форме, обеспечивающий юридически значимое подписание документов пациентами и врачами. Сервис п
13.10.2025 «Единая клинико-диагностическая лаборатория» подключилась к ЕГИСЗ с помощью N3.Health

«Единая клинико-диагностическая лаборатория» в Республике Дагестан внедрила сервис N3.Health ОДЛИ, разработанный компанией «ЭлНетМед», для интеграции с ЕГИСЗ и организации обмена данными с государственными медицинскими учреждениями региона. Решение позволило лаборатории налад
06.10.2025 Петербургская клиника «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис N3.Health

Петербургская клиника эстетической хирургии и косметологии «Абриелль» запустила сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. С помощью этого инструмента организация перевела удаленные коммуникации с клиентами в защищенный контур и расширила их возможн
22.09.2025 Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health

ботчик комплексных ИТ-решений для автоматизации процессов охраны труда и корпоративного здоровья «Квазар» и оператор передачи данных в ЕГИСЗ «ЭлНетМед» завершили интеграцию цифровых платформ «ЭСМО» и N3.Health. Это обеспечит автоматическую передачу результатов предсменных и предрейсовых медицинских осмотров в государственные и региональные сегменты ЕГИСЗ в полном соответствии с требованиями
02.07.2025 КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций

но-диагностический центр «Магнетика» запустил сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. Реализованный проект позво
26.06.2025 «Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб» завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Решение позволяет автоматизировать передачу данных лабораторных исследований в Единую государственную информационную систему здравоохранения

21.05.2025 «ЭлНетМед» расширяет функциональность сервиса «N3.Health ИЭМК» для удобства работы с региональными сегментами ЕГИСЗ

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, представила обновление сервиса «N3.Health Интегрированная электронная медиц
28.04.2025 Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA

Лабораторная сеть «ЛабКвест» внедрила для своих медицинских центров «Q-Клиника» личный кабинет пациента MILA White Label на базе платформы N3.Health от компании «ЭлНетМед». Решение позволяет пациентам записываться на прием, получать результаты анализов, консультироваться с врачами онлайн и управлять медицинскими документами в един
15.04.2025 «Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ

Медицинская компания «Гемохелп», специализирующаяся на услугах лабораторной диагностики, внедрила сервис N3.Health ОДЛИ от компании «ЭлНетМед» для автоматизации передачи данных от своих лабораторий в РЭМД ЕГИСЗ, а также для обмена данными с клиниками и контрагентами. Решение позволяет настроить пр
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава

Завершена интеграция медицинской информационной системы «Санаториум» и облачной платформы N3.Health, оператора иной информационной системы, обеспечивающего передачу данных в ЕГИСЗ Минздрава РФ. МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и о
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health

ционными системами в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ). Разработчик платформы N3.Health – компания «Элнетмед» входит в N3 group и ГК «Ташир медика». Компания создаёт серви
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health

«Юниверс-софт» стала новым партнером облачной платформы N3.Health. Медицинская информационная система «Universe-медицина», разработанная компанией «Юниверс-софт», – это современное программное обеспечение для медицинских центров, клиник пластической
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России

В начале 2022 г. завершилась интеграция медицинской информационной системы (МИС) «Реновацио» и облачной платформы N3.Health в части сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК). Решение N3.Health, разработанное компанией «ЭлНетМед», обеспечивает участникам рынка частной медицины пе
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health

«Нетрика» объявила о подключении нового участника к платформе N3.Health, созданной для интеграции информационных систем частных клиник, лабораторных служб и страховых компаний. К платформе присоединилась компания «Лаваль», разработчик медицинской информац
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health

«Гиасофт», разработчик медицинской информационной системы Medmis, стал новым участником платформы N3.Health. В рамках сотрудничества «Гиасофт» подключился к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта». Теперь Medmis сможет предлагать клиентам новые возможности по обмену инфор
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health

«Нетрика» объявила о присоединении нового партнера, лабораторной службы «Диалаб», к платформе N3.Health. «Диалаб» завершил интеграцию с сервисом обмена данными лабораторных исследований. Другие участники проекта, коммерческие клиники и страховые компании, смогут выдавать направления и п
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health

Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров

«Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интеграции медицинских информационных систем медучрежден

Публикаций - 52, упоминаний - 65

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 33 28
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 22
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 923 6
9137 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 3
Доктор рядом - Doc+ 54 3
Linx - Связь ВСД 160 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1007 2
Гиасофт - Giasoft 2 2
Санаториум 3 2
Samsung Electronics 10751 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1566 2
Ростелеком - РТЛабс 183 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
СП.АРМ 51 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 209 1
Laval - Лаваль 6 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 52 1
Google LLC 12375 1
Bregis - Брегис 5 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 33 1
Medods - Медодс 6 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Реновацио софт 1 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
Софт-сервис 2 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
Новолабсистем 1 1
Ростелеком 10466 1
Broadcom - VMware 2516 1
Ред Софт - Red Soft 1068 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
БАРС Груп 563 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 8
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 7
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 55 2
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 36 2
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 4 2
ВкусВилл - Избёнка 196 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Basis Genomic Group - Базис Геномик 1 1
Международный Центр Фертильности - МЦФ 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 167 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5113 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 400 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Челябинской области 75 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13103 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 168 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58047 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74377 25
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 424 24
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1762 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23192 19
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 457 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34273 16
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1333 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17298 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8881 11
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 390 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13449 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12368 8
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 7
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 175 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19128 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 905 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26276 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13166 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5727 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2458 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5336 4
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 73 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7744 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2028 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2551 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11659 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3935 4
Онлайн-запись 52 4
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4996 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12478 4
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 195 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11570 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 474 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8997 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32132 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5971 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 40 11
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 11
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.ОДЛИ - Обмен данными лабораторных исследований 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 466 5
VK RuStore - Рустор 544 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 3
Apple - App Store 3026 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 94 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 2
1С:Медицина 52 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 23 2
1С Первый Бит - БИТ.Phone - БИТ.АТС 8 2
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 9 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
Клиника Фомина - Ася ERP-система 2 2
Google Android 14871 2
Linux OS 11082 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 661 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 1
Samsung Knox 107 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 41 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 56 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 34 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 49 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 75 1
Intel Wireless Display - Intel Wi-Di - Intel WiDi 83 1
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 6 1
Xiaomi GetApps 48 1
1С Первый Бит - БИТ.Мед - БИТ.Медицина 365 7 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 4 1
Соловьев Владимир 108 16
Скворцова Ирина 7 6
Чумаков Денис 21 5
Раменский Демьян 18 3
Таланов Максим 15 3
Нарыков Алексей 4 3
Бойко Елена 152 2
Фишер Андрей 74 2
Симаков Олег 113 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Швецов Денис 14 2
Смирнова Екатерина 9 2
Балабанов Анатолий 12 2
Фомин Дмитрий 25 2
Петрова Лариса 2 2
Меркулов Борис 7 2
Мошков Артем 15 2
Орлов Геннадий 16 2
Дикий Дмитрий 4 2
Винокуров Владислав 2 2
Вольникова Дария 2 2
Тыров Илья 29 1
Ильин Алексей 24 1
Терехов Александр 16 1
Гайдуков Алексей 23 1
Андреев Алексей 23 1
Дюков Андрей 17 1
Климов Андрей 88 1
Щепилов Евгений 36 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Ларченко Илья 4 1
Башков Игорь 18 1
Мещерякова Анна 17 1
Жупанова Дарья 1 1
Бродская Марина 1 1
Максимов Юрий 35 1
Новицкий Роман 12 1
Галстян Арсен 6 1
Мисюлин Сергей 1 1
Кузнецов Олег 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 159294 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18892 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 680 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1716 2
Россия - УФО - Челябинская область 1429 2
Европа 24718 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46277 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1020 1
Испания - Королевство 3778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2137 1
Узбекистан - Республика 1904 1
Россия - УФО - Тюменская область 1300 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1013 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1262 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1284 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 782 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 713 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 366 1
Колумбия - Республика 539 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1707 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53670 1
Казахстан - Республика 5865 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1177 1
Беларусь - Белоруссия 6104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8269 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Канада 5003 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 1
Турция - Турецкая республика 2515 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9780 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55368 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1979 7
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 274 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 5
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 155 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26183 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6369 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15345 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 783 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 314 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 288 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2825 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2535 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10579 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4953 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8424 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7006 2
Reference - Референс 206 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 378 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1574 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20543 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2281 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4961 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 376 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 438 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423930, в очереди разбора - 726946.
Создано именных указателей - 191365.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240