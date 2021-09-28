Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mitel
Публикаций - 43, упоминаний - 63
Mitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Размахаев Сергей 42 1
|Fight Thomas - Файт Томас 1 1
|Яровая Ирина 63 1
|Ивенев Николай 7 1
|Озеров Виктор 26 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Месропов Юрий 4 1
|Адам Безиев 4 1
|Черных Сергей 8 1
|Беляков Алексей 14 1
|Паршин Максим 155 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Аитов Тимур 184 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 76 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Gartner 3042 6
|IDC - International Data Corporation 4233 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|ABI Research 223 1
|Yankee Group 158 1
|TeleGeography Research 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974308.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974308.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru