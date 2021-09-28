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Mitel



28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
21.03.2019 Mitel запускает сервисное подразделение в России 2
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
03.11.2017 VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks 1
07.07.2017 VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC 1
25.04.2017 Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit 3
22.02.2017 «Вымпелком» и Mavenir Systems будут совместно развивать IMS-платформу 2
13.02.2017 «Вымпелком» и Mavenir Systems развивают IMS-платформу 2
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 1
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 1
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» 1
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам 1
15.08.2016 Импортозамещение на рынке ВКС — миф. Госзаказчики наращивают закупки западных решений 1
04.08.2016 Smartfren и Mitel запустили первый VoLTE сервис в Индонезии на базе движка Spirit 2
02.08.2016 Россияне продали ПО крупнейшему 4G-оператору Индонезии 1
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
03.06.2016 Исследование: VideoMost стал наиболее эффективным отечественным ВКС-продуктом в России 1
02.06.2016 Названы ведущие игроки рынка видеоконференцсвязи в России 1
15.04.2016 Лидер рынка систем видеоконференцсвязи Polycom продан за $1,96 млрд 3
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
18.04.2012 BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications 1
21.10.2011 Nvidia и VMware предоставят виртуальный доступ к возможностям рабочих станций 1
15.04.2011 WatchGuard XTM на защите унифицированных коммуникаций Mitel 2
24.03.2011 Mitel расширяет глобальное присутствие в России 5
03.07.2009 Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya 1
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 1
01.04.2009 Siemens уничтожает оборудование конкурентов 1
21.04.2008 УЦ «Эврика» обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007 1
22.06.2006 Call-центры: сравниваем решения лидеров 2
01.06.2006 "Ай-Теко" завершила телефонизацию нового магазина сети "АШАН" 2
16.09.2005 Рынок корпоративной телефонии меняет очертания 1
03.03.2005 Корпоративная IP-телефония: Cisco или Avaya? 1
01.09.2004 Рынок учрежденческих АТС: IP доминирует 2
10.05.2004 Трудный путь к конвергенции: экономические аспекты 1
29.10.2003 IP-телефоны заменят десктопы 1
27.08.2003 Microsoft имеет шансы стать основным игроком рынка телекоммуникаций 1
18.12.2000 Mitel продала подразделение по производству телефонов 4
14.08.2000 Акции Mitel выросли на 20% после сообщения о создании нового устройства LightRider для технологии DWDM 1

Публикаций - 43, упоминаний - 63

Mitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 927 27
Cisco Systems 4346 21
Spirit DSP - Спирит Корп 337 14
NEC 1450 13
Ericsson 2173 13
Polycom - Поликом Раша 349 12
Samsung Electronics 8356 12
Microsoft Corporation 19720 12
Oracle Corporation 5507 11
Toshiba Corporation 2433 11
Huawei 3015 11
Nokia Alcatel-Lucent 1345 10
AT&T Inc 1387 10
HP Inc. 4752 9
Apple Inc - Эппл Рус 9447 9
China Mobile 349 9
Adobe Systems 1255 9
Reliance Communications - Rcom 54 9
HTC Corporation 1301 9
Kyocera 183 9
Siemens AG - Сименс Россия 2066 9
ZTE Corporation 612 9
VideoMost - ВидеоМост 193 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 172 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7569 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1834 3
Genesys 178 3
Philips 1558 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 3
VMware 1914 2
Google LLC 8944 2
Canalys 199 2
Dell EMC 4239 2
Deutsche Telekom 797 2
Nortel Networks 1151 2
Ростех - Ростехнологии 2248 2
TrueConf - ТруКонф 254 2
Intel Corporation 9865 2
iTeco - Ай-Теко 843 1
Infotecs - ИнфоТеКС 278 1
РЖД - Российские железные дороги 1259 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Альфа-Банк 1277 1
Татнефть 163 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
Русский стандарт Банк 335 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 81 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 723 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1800 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1024 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2168 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1704 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1060 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1764 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1251 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1072 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 832 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 177 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 347 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2459 13
ARM64 - Архитектура процессора 1153 9
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 568 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9213 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 137 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1726 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 600 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 4
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1566 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1522 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 456 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2692 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2290 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 2
3G - Стандарт мобильной связи 4837 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1364 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 665 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 208 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1073 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 656 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 449 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 64 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 79 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 453 1
iWD - intelligent Workload Distribution - системы интеллектуального распределения рабочей нагрузки 2 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 259 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 84 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3680 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1147 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1114 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1862 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2673 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 478 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 773 1
Microsoft Skype 1747 10
Rakuten Viber 430 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1076 3
Google Android 10802 3
Apple iOS 5789 3
WhatsApp Messenger 658 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 155 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2344 2
Cisco Webex 137 2
Linux OS 6795 2
Microsoft Windows 10 9674 2
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 30 2
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Nvidia Quadro GPU 98 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
VMware NSX Intelligence 103 1
VMware vSphere 281 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 927 1
VMware View 42 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 338 1
Ред ОС 246 1
Red Hat Ansible 57 1
IBM DB2 289 1
Google Chrome - браузер 1123 1
Microsoft Outlook 1163 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1359 1
Apple - App Store 2222 1
Nvidia GeForce GTX 2840 1
Google YouTube - Видеохостинг 2060 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 1
Apple macOS 1138 1
Google Play - Google Store - Android Market 2524 1
Microsoft Exchange 906 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 29 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 58 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
Размахаев Сергей 42 1
Fight Thomas - Файт Томас 1 1
Яровая Ирина 63 1
Ивенев Николай 7 1
Озеров Виктор 26 1
Ильягуева Ольга 4 1
Месропов Юрий 4 1
Адам Безиев 4 1
Черных Сергей 8 1
Беляков Алексей 14 1
Паршин Максим 155 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Аитов Тимур 184 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 76 1
Яцевский Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 75952 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11614 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27757 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24956 6
Европа 6379 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1534 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7944 3
Африка - Африканский регион 2298 3
Ближний Восток 2283 3
Германия - Федеративная Республика 6654 3
Франция - Французская Республика 4015 3
Канада 2267 3
Испания - Королевство 2196 3
Латинская Америка 1245 2
Индонезия - Республика 591 2
США - Калифорния 2264 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10958 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10397 2
Филиппины - Республика 381 1
США - Вашингтон - Сиэтл 337 1
Туркмения - Туркменистан 370 1
Африка Южная 243 1
Прибалтика - Балтия 1164 1
Канада - Ванкувер 106 1
Европа Восточная 2673 1
Америка 887 1
Северная Америка 2328 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 341 1
Европа Западная 1169 1
США - Невада 132 1
Таиланд - Королевство 582 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 680 1
Грузия 975 1
Испания - Каталония - Барселона 635 1
Чехия - Чешская Республика 813 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1105 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 687 1
Израиль 1255 1
Сингапур - Республика 1386 1
Финляндия - Финляндская Республика 1385 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2533 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 880 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1504 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 189 1
Trade-in 58 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 15 1
Аутсорсинг 99 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4752 1
Антитеррор 65 1
TAdviser - Центр выбора технологий 220 3
Silicon.com 325 1
Gartner 3042 6
IDC - International Data Corporation 4233 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
ABI Research 223 1
Yankee Group 158 1
TeleGeography Research 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 864 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 156 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974308.
Создано именных указателей - 48179.
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