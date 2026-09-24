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MiroHost Интернет-инвест

Обзор «MiroHost» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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24.09.2026 Россия разрушает телеком-инфраструктуру Украины: в стране начались проблемы с интернетом 1
02.10.2003 Украина: интернет-сервисы консолидируются 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

MiroHost и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 572 1
Укртелеком - Ukrtelecom 245 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1472 1
De Novo - Де Ново 52 1
Bi-Mobile - Би-Мобайл 4 1
Миротел 2 1
Cityhost 1 1
Utels 1 1
Meta Platforms - Facebook 4632 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9553 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 828 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 117 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 1
Intel Capital 150 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 32 1
Парковый КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 1 1
Альфа-Групп 748 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 98 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3258 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18246 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11924 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6899 1
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2854 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13074 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2625 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5892 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1055 1
HP 3Com - 3Com EtherLink 13 1
Авен Петр 70 1
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Уткин Евгений 55 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14851 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9149 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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