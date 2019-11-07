Индексная книга CNews*
Microsoft Windows Mobile OS Compact Edition (CE) Microsoft Pocket PC
Публикаций - 2201, упоминаний - 3331
Microsoft Windows Mobile OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 58
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 34
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 29
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 25
|Фадеев Михаил 55 23
|Беляев Дмитрий 22 18
|Завьялова Светлана 21 14
|Демидов Михаил 132 14
|Савин Сергей 94 12
|Лаптева Марина 114 10
|Константинов Константин 30 9
|Солонин Виталий 89 8
|Филиппов Василий 13 8
|Касперский Евгений 290 7
|Москалева Татьяна 73 7
|Лопатин Виктор 25 7
|Никитин Николай 19 6
|Ерофеева Мария 31 5
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 5
|Артамонова Анна 182 5
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
|Клинаичев Андрей 30 4
|Соколов Андрей 15 4
|Галицкий Александр 96 4
|Гостев Александр 81 4
|Сысоев Александр 23 4
|Масленников Денис 17 4
|Земков Сергей 156 4
|Набоков Сергей 27 4
|Киппельман Игнатий 6 4
|Бехтерев Дмитрий 11 4
|Андреев Андрей 29 3
|Герчук Михаил 87 3
|Дергунова Ольга 116 3
|Макаров Станислав 116 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Баранов Алексей 17 3
|Манджиков Очир 56 3
|Смирнов Сергей 34 3
|Чернышов Михаил 37 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.