Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

Microsoft Windows Mobile
Compact Edition (CE)
Microsoft Pocket PC

Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC


07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров
09.09.2010 Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile
04.06.2010 Миграция с Windows Mobile на Google Android
04.03.2010 Вышла версия Opera Mini 5 для Windows Mobile
19.02.2010 Paragon Software выпустил драйвер для полной интеграции NTFS c Windows CE
18.02.2010 Рынок мобильного софта переходит на онлайн-каталоги
18.12.2009 iPhone впервые обогнал Windows Mobile
07.12.2009 HTC: Пять новинок на Android
17.11.2009 Windows Mobile потеряла треть рынка
28.10.2009 Windows Mobile 6.5: плюсы и минусы новой мобильной ОС
05.10.2009 В России стартуют продажи Windows phone
02.10.2009 Windows Mobile пока рано хоронить
08.09.2009 HTC Touch2: первый Windows Phone анонсирован в России
07.09.2009 Россия: Официальный анонс Windows Phone
03.09.2009 Новые коммуникаторы Sony Ericsson и HTC. ФОТО
01.09.2009 HTC Hero: первый Android-коммуникатор HTC в России
04.08.2009 Новую Windows Mobile дадут только конкурентам iPhone
03.07.2009 Мобильник Microsoft: новое подтверждение
03.07.2009 Новая Windows Mobile выйдет раньше, чем предполагалось
18.02.2009 «Доктор Веб» выпустил новую версию «Dr.Web 5.0 для Windows Mobile»
05.02.2009 Nokia и iPhone «заразятся» русским софтом от Windows Mobile
16.09.2008 Sony Ericsson усомнился в Windows Mobile
01.09.2008 Microsoft запустит магазин приложений для Windows Mobile
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу
26.03.2008 «Евросеть» пересадит на Palm каждого десятого
26.03.2008 Microsoft выпустит новую Windows Mobile 1 апреля
05.03.2008 Windows Mobile готовится к реваншу
14.02.2008 Новый «СловоЕд Экспресс»: для КПК и смартфонов под Windows Mobile
11.02.2008 Sony Ericsson перешел на Windows Mobile
14.01.2008 Elecont Weather 1.0.574: прогноз погоды в устройствах на Windows Mobile
09.01.2008 Windows Mobile 7: первые детали новой ОС
25.12.2007 BI-решение Cognos 8 Go! Mobile: теперь и для Windows Mobile
20.12.2007 «Доктор Веб» выпустил антивирус для мобильных устройств
22.10.2007 «Доктор Веб» выпустил бета-версию Dr.Web для Windows Mobile
25.09.2007 Windows Mobile 6 - много шума из ничего
18.09.2007 Программы для Windows Mobile: необходимый минимум
04.09.2007 В России появился самый дешевый смартфон. ФОТО

Публикаций - 2127, упоминаний - 3650

Microsoft Windows Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20965 740
Nokia Corporation 5231 265
Samsung Electronics 8923 250
HTC Corporation 1374 223
Apple Inc - Эппл Рус 10088 222
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 184
Google LLC 9405 143
Lenovo Motorola 3318 136
Intel Corporation 10778 134
HP Inc. 5097 128
Sony Ericsson 1032 108
LG Electronics 3116 101
HP - Hewlett-Packard 3423 86
Toshiba Corporation 2747 86
Acer Group 2178 84
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 84
Sony 5559 79
Paragon Software Group - PSG 324 75
Dell EMC 4464 71
HP Compaq Computer Corp 1852 69
HP - palmOne - Handspring 282 65
E-Ten Information Systems 113 65
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 63
Navitel - Навител Навигатор 271 62
Rover - RoverComputers 371 55
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 48
Meta - Facebook 4113 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 45
Qualcomm Technologies 1550 43
Casio 290 43
Siemens AG - Сименс Россия 2221 42
Twitter 2280 42
NEC 1693 41
Zoom Int - Zoom Video Communications 932 39
Yandex - Яндекс 4544 37
IBM 8661 35
Nvidia Corp 3010 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 32
Vodafone Group 1267 30
Евросеть 1342 28
Связной ГК 1083 15
Dixis - Диксис 341 12
Carl Zeiss 277 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 7
Белый Ветер 213 7
eBay Inc 1559 7
LinkedIn 546 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 6
Альфа-Банк 1324 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 6
BMW 371 5
Almaz Capital Partners 120 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 4
Walt Disney Company 479 4
Prada 50 4
McDonald’s - Макдоналдс 179 4
Coca-Cola Company 231 4
Почта России ПАО 1769 4
Deutsche Bank 288 4
РЖД - Российские железные дороги 1319 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 4
Nike 152 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 285 4
ГПБ - Газпромбанк 794 3
Royal Dutch Shell - Шелл 117 3
Yamaha 89 3
X5 Group 633 3
GM - General Motors 418 3
1Click 7 3
McCann Erickson 9 3
Starbucks - Старбакс 78 3
Арсеналъ 40 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 60 3
Ford 350 3
ВТБ24 621 3
Ferrari NV 135 3
Visa International 1640 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 209 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 5
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 38 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 220 2
Верховный суд Российской Федерации 289 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 316 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 2
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - National Industrial Property Institute - Португальский институт промышленной собственности 1 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 80 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 103
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 19
Symbian Foundation 38 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
OLPC - One Laptop per Child 71 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
WiMAX Forum 51 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
4CIO 15 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
ЛДПР 97 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
Руссофт - Russoft 337 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 435
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 422
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 322
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 242
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 164
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 132
QWERTY-клавиатура 631 132
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 129
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 125
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 116
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 101
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 85
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 79
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 72
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 70
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 68
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 60
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 58
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 58
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 57
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 55
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 54
ARM64 - Архитектура процессора 1224 52
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 51
WMA - Windows Media Audio 927 47
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 42
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 39
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 39
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 38
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 37
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 37
Smartphone - Смартфон 872 36
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 34
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 33
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 32
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 229 31
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 30
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 30
AVI - Audio Video Interleave 392 30
WMV - Windows Media Video 340 29
Symbian OS 1387 489
Google Android 11622 458
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 311
Microsoft Windows 10 10088 265
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 202
Linux OS 7164 199
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 168
Apple iOS 6194 160
Microsoft Windows Phone OS 1521 119
Microsoft Office 2944 117
Java - Язык программирования 2386 116
HP Compaq iPaq 213 89
Intel XScale - микропроцессорное ядро 207 85
Microsoft Edge - браузер 1770 75
Microsoft Outlook 1208 70
Google Play - Google Store - Android Market 2631 67
Apple iPad 3535 67
Apple - App Store 2351 63
Microsoft Skype 1876 62
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 62
Microsoft Windows Media Player 508 54
Microsoft Windows XP 2284 53
Apple iPhone OS 136 44
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 316 43
Microsoft Windows 1338 39
Microsoft PowerPoint 613 39
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 38
Samsung Electronics Bada 177 38
Microsoft Windows 7 1728 37
Nokia N - серия 322 37
Microsoft Exchange 947 37
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 36
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 36
Opera - Браузер 853 35
Microsoft Zune 160 34
Nvidia GeForce GTX 3056 34
Apple macOS X - Rhapsody 1392 32
Apple iPhone 3 400 32
HP - palmOne Treo 85 31
Apple Mac - Apple Macintosh 2528 30
Ксенин Алекс 311 57
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 32
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 29
Steve Jobs - Стив Джобс 981 23
Фадеев Михаил 47 21
Беляев Дмитрий 22 18
Демидов Михаил 132 14
Завьялова Светлана 19 13
Савин Сергей 88 12
Лаптева Марина 114 10
Константинов Константин 30 9
Солонин Виталий 85 8
Филиппов Василий 13 8
Москалева Татьяна 65 7
Лопатин Виктор 25 7
Касперский Евгений 286 7
Ерофеева Мария 31 5
Артамонова Анна 177 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 272 5
Wong Jack - Вонг Джек 7 4
Галицкий Александр 92 4
Масленников Денис 17 4
Земков Сергей 156 4
Соколов Андрей 15 4
Набоков Сергей 27 4
Сысоев Александр 22 4
Клинаичев Андрей 29 4
Гостев Александр 75 4
Rubin Andy - Рубин Энди 60 4
Андреев Андрей 29 3
Чубайс Анатолий 190 3
Смирнов Сергей 31 3
Макаров Станислав 114 3
Манджиков Очир 56 3
Василевский Андрей 20 3
Дергунова Ольга 114 3
Герчук Михаил 87 3
Кожевников Алексей 61 2
Белоусов Сергей 229 2
Басов Алексей 114 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 495
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 257
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 101
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 90
Европа 7243 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 73
Япония 7885 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 67
Германия - Федеративная Республика 7774 58
Украина 5523 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 48
Южная Корея - Республика 3249 37
Испания - Каталония - Барселона 696 34
Азия - Азиатский регион 3148 34
Франция - Французская Республика 4920 34
Северная Америка 2576 29
Китай - Тайвань 1551 27
Казахстан - Республика 4119 27
Беларусь - Белоруссия 3190 26
Италия - Итальянская Республика 2815 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 22
Африка - Африканский регион 2660 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 20
Европа Западная 1275 20
Индия - Республика 4070 20
Испания - Королевство 2511 19
Ближний Восток 2481 19
Польша - Республика 1457 18
США - Калифорния 3066 17
Европа Восточная 2805 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 16
США - Нью-Йорк 2584 16
Америка 1185 15
Швеция - Королевство 1806 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1161 13
США - Вашингтон - Редмонд 190 13
Финляндия - Финляндская Республика 1620 12
Латинская Америка 1340 12
Русский язык 1653 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 14
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 13
Английский язык 374 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 12
POI - points of interest 65 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 215 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 3
Градус Цельсия 222 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 2
Спам - Spam 228 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
White list - Белый список 42 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
Дед Мороз 151 1
Apple Antennagate 7 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 20 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 45
CNews - ZOOM.CNews 1317 38
DigiTimes - Издание 1279 30
HPC.ru 80 20
The Register 1224 19
Engadget - Блог о технологиях 400 17
Silicon.com 350 11
Associated Press 1965 9
CNET - Издание 1557 9
ZDnet 555 9
allNetDevices 72 8
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 8
WSJ - The Wall Street Journal 1193 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 8
Electronista 155 8
EWeek 176 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 7
NYT - The New York Times 943 7
Bloomberg 935 6
SlashGear 132 6
Inquirer 421 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 6
AppleInsider 380 6
TechRadar 72 5
VNUNet.com 189 5
InformationWeek 175 5
Bloomberg Businessweek 69 5
Computer Weekly 368 5
Gizmodo 115 4
cw360 84 4
Wikipedia - Википедия 398 4
The Verge - Издание 456 4
Wired - Издание 158 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 323 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 3
НТВ - Телекомпания 276 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 3
Россия 24 - телеканал 94 3
Ars Technica 356 3
USA Today 124 3
IDC - International Data Corporation 4515 86
Gartner 3173 74
SmartMarketing 73 37
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 16
ABI Research 230 14
Gartner Dataquest 329 13
Juniper Research 419 10
Strategy Analytics 281 10
IHS iSuppli 389 7
Forrester Research 783 5
In-Stat 81 3
Fortune Global 100 49 3
NPD Group 140 3
Frost & Sullivan 176 3
Nielsen Holdings 286 3
GfK Rus - ГФК-Русь 172 3
DigiTimes Research 22 3
Yankee Group 161 2
Internet Stock Report 992 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
Mobile Research Group 65 2
NPD DisplaySearch 282 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
CCS Insight 20 2
Microsoft Research 123 1
Fortune Global 500 266 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
Allied Business Intelligence 16 1
Markets&Markets Research 86 1
Research and Markets 20 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
ITResearch 92 1
GfK Омнибус 5 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 102 1
IBM Research 104 1
Forrester Consulting 24 1
Synergy Research Group 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 4
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
РАН - Российская академия наук 935 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
Yale University - Йельский университет 113 1
FIIS - Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, сокращенно Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 3 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 90 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 214 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 49
CeBIT 406 26
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
Defcon 38 1
Red Dot Design Award 27 1
iF Design Awards 8 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022