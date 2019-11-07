Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Mobile
Compact Edition (CE)
Microsoft Pocket PC
Публикаций - 2127, упоминаний - 3650
Microsoft Windows Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 57
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 32
|Gates William Henry - Гейтс Билл 857 29
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 23
|Фадеев Михаил 47 21
|Беляев Дмитрий 22 18
|Демидов Михаил 132 14
|Завьялова Светлана 19 13
|Савин Сергей 88 12
|Лаптева Марина 114 10
|Константинов Константин 30 9
|Солонин Виталий 85 8
|Филиппов Василий 13 8
|Москалева Татьяна 65 7
|Лопатин Виктор 25 7
|Касперский Евгений 286 7
|Ерофеева Мария 31 5
|Артамонова Анна 177 5
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 272 5
|Wong Jack - Вонг Джек 7 4
|Галицкий Александр 92 4
|Масленников Денис 17 4
|Земков Сергей 156 4
|Соколов Андрей 15 4
|Набоков Сергей 27 4
|Сысоев Александр 22 4
|Клинаичев Андрей 29 4
|Гостев Александр 75 4
|Rubin Andy - Рубин Энди 60 4
|Андреев Андрей 29 3
|Чубайс Анатолий 190 3
|Смирнов Сергей 31 3
|Макаров Станислав 114 3
|Манджиков Очир 56 3
|Василевский Андрей 20 3
|Дергунова Ольга 114 3
|Герчук Михаил 87 3
|Кожевников Алексей 61 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Басов Алексей 114 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru