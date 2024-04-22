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Microsoft Windows Defender Antivirus Microsoft Windows Security Center Защитник Windows Microsoft Windows AntiSpyware антивирусная программа

Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа


22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы

Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описан
16.08.2023 Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows

я станет доступна после обновления Defender, в российской локализации Windows получившего название «Защитник Windows». По информации портала, нововведение касается в первую очередь ОС Windows 1
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

Взбесившийся Microsoft Defender Администраторы Windows массово пожаловались на огромное количество ложных срабатыван
16.01.2023 Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск»

Microsoft Defender вновь шалит Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операцио
12.12.2022 Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

do. В числе подверженных TOCTOU-уязвимости оказались фирменные решения Microsoft – Defender (он же «Защитник Windows») и Defender for Endpoint (версия «Защитника», ориентированная на бизнес). П
09.12.2022 Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Шпионаж по-испански Группа по анализу угроз Google (Threat Analysis Group) выявила фреймворк для эксплуатации уязвимостей в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также антивирусе Windows Defender. По мнению исследователей, фреймворк был разработан в коммерческих целях испанской компанией Variston IT из Барселоны. Variston официально занимается разработками специализиров
17.11.2022 Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами

Microsoft Defender в аутсайдерах Microsoft Defender («защитник Windows»), встроенная в ОС Windows 11 система защиты от вредоносного ПО, продемонстр
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями

Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенд
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender

злоумышленники - партнёры RaaS-шифровальщика LockBit 3.0 - используют инструмент командной строки в Windows Defender для подгрузки в систему маяков Cobalt Strike. Как выяснили эксперты компании
18.03.2022 Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем

Обезвреживать своих, чтобы чужие боялись Антивирус Microsoft Defender в своей модификации для корпоративных клиентов внезапно стал воспринимать пакет офисных программ Microsoft Office в качестве вредоносного ПО. Как пишет портал Bleeping Computer, он нач
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

щиты сети хакерами были преодолены. Платформа Microsoft Defender ATP эволюционировала из антивируса Windows Defender («Защитник Windows»), бесплатно поставляющегося в составе операционных систе
03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга

едствие чего он стал видеть в известном торрент-клиенте вредоносное ПО. В апреле 2019 г. антивирусы Windows Defender, Eset Nod32, K7AntiVirus, K7GW, Sophos AV и TrendMicro-HouseCall стали опред
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями

щиты сети хакерами были преодолены. Платформа Microsoft Defender ATP эволюционировала из антивируса Windows Defender («Защитник Windows»), сегодня бесплатно поставляющегося в составе операционн
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений

ктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и
06.05.2021 Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов

Defender сломался Антивирус Windows Defender, встроенный в ОС Microsoft Windows, начал работать некорректно и создавать н
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

щиты сети хакерами были преодолены. Платформа Microsoft Defender ATP эволюционировала из антивируса Windows Defender («Защитник Windows»), сегодня бесплатно поставляющегося в составе операционн
04.09.2020 Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов

Внезапная угроза Обновление к Windows Defender внезапно сделало его потенциальным инструментом для кибератак. Как установил
20.08.2020 В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

параметра “DisableAntiSpyware”, который находится в разделе “\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender” реестра в “1” с последующей перезагрузкой машины позволяла «продвинутым» по
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux

а других платформах Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключите
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Антивирус для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов. Сроков релиза у

12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

тформу Defender ATP Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключите
12.08.2019 Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом

защиты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft. Встроенный в Microsoft Windows антивирус – Windows Defender – получил наивысшую оценку в рейтинге независимой организации в области безо
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS

ети хакерами были преодолены. Ранее программа, эволюционировавшая из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender), называлась Windows Defender ATP и была доступна исключительно в сос
18.04.2018 Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства»

Штатная программа защиты Windows Defender заблокировала волну заражения из 80 тысяч троянов. Через несколько часов был
25.09.2017 Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности

Microsoft объявила о том, что продукт Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), появившийся одновременно с Windows 10 Fall Creators Update, помогает компаниям сокращать время на выявление и расследование атак на корпоратив
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет

овершенно другой машине. Это обеспечивает дополнительный уровень изоляции. Для антивируса Microsoft Windows Defender сторонние программисты написали «песочницу», обезопасив его Кроме этого, под
30.05.2016 В Windows 10 появилась поддержка двух антивирусов

«Защитник Windows»Корпорация Microsoft добавила в билд 14352 операционной системы Windows 10 п
22.04.2014 Defender представил ТВ-приставку Smart Call HD2

-ТВ приставку Smart Call HD2 на базе Android, с помощью которой обычный телевизор превращается в мультифункциональное устройство – практически полноценный компьютер с большим экраном. Смарт-приставка Defender Smart Call HD2 обладает мощным чипом, собственным накопителем и оперативной памятью. Трансмиттер устройства раскрывает все возможности современного мини-компьютера на базе Android: раб
31.03.2014 Defender представил автономную портативную колонку Wild Beat

общей мощностью 3 Вт, способные воспроизводить звук в диапазоне от 90 Гц до 20 ГГц. С помощью колонки также можно управлять громкостью звука или ставить воспроизведение на паузу. Акустическая система Defender Wild Beat подключается к любому гаджету или ПК, имеющему разъем miniJack, при помощи кабеля, поставляемого в комплекте. В автономном режиме устройство готово работать до 6 часов в режи
14.01.2014 Defender выпустил Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1

Компания Defender представила Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1. Этот гаджет превратит любой смартфон или планшет в настоящий медиасервер. С ним пользователь мобильного устройства сможет просма
18.06.2013 Defender представила три новые модели держателей мобильных устройств в автомобиле

Компания Defender представила три модели универсальных держателей, предназначенных для установки планшетов, телефонов, смартфонов, навигаторов, электронных книг, плееров и других мобильных устройств в а
19.10.2011 McAfee и Intel предлагают новый подход к обеспечению безопасности рабочих станций

На конференции McAfee Focus 11 было представлено решение нового поколения для защиты рабочих станций — McAfee Deep Defender. McAfee Deep Defender способен обнаружить почти любое вредоносное программное обеспечение на уровне ядра. Технология McAfee DeepSafe обеспечивает беспрецедентный уровень безопас
05.08.2011 Лже-антивирус Mac Defender окончательно связали с русскими

в офисе ChronoPay, проведенного в конце прошлого месяца, была найдена «масса доказательств» того, что российская процессинговая компания имеет непосредственное отношение к поддельному антивирусу Mac Defender, атаковавшему Mac-пользователей в мае этого года. Об этом сообщил независимый специалист по информационной безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs), активно освещающий данную тему. На с
05.04.2011 Defender сделала наушники со встроенной аудиокартой

Defender представила стереогарнитуру HN-U109 со встроенной звуковой картой и подключением через USB. Новая гарнитура Defender создана для пользователей, которым необходим качественный звук и четкая передача голоса в сочетании с максимальным удобством. Наличие встроенной звуковой карты позволяет после короткой
31.03.2011 Defender сделала беспроводной геймпад

23.03.2011 Defender сделала "свободные" радионаушники

Компания Defender представила на российском рынке радионаушники MPH-TV863. Новинка подходит для использования с ПК, ТВ, аудиосистемами и другими устройствами, оснащенными разъемами RCA или TRS 3,5 мм. 

15.03.2011 Defender выпустила манипулятор для авиасимуляторов

Компания Defender анонсировала выход игрового манипулятора Cobra R4, созданного специально для любителей авиасимуляторов.  Новый джойстик Defender Cobra R4 предлагает пользователю хороший набор ф
04.02.2011 Defender сделала наушники с вибрацией и объемным звуком

Компания Defender анонсировал в России игровую гарнитуру HN-G117 с режимом вибрации и объемным звуком 5.1. Он сделана из высококачественных материалов, в частности, ее амбушюры отделаны под кожу, а вся

21.09.2010 ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender

консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2010». Мобильный узел связи (МУС) - включает в себя набор новейшего телекоммуникационного и нав
16.03.2010 Defender представила сетевой фильтр повышенного класса защиты

Компания Defender представила сетевой фильтр Defender Smart 100, призванный оградить владельцев ПК и Hi-Fi-систем от большинства проблем, связанных с низким качеством энергоснабжения, и продлить


Публикаций - 230, упоминаний - 359

Microsoft Windows Defender Antivirus и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24320 151
Defender 124 124
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1325 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4680 24
Google LLC 11539 20
Gen Digital - Avast Software 171 19
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1685 18
Apple Inc 11817 17
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 15
Sophos - SophosLabs 410 14
X Corp - Twitter 2833 13
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 59 10
HP Inc. 5652 9
Dr.Web - Доктор Веб 1248 9
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1130 9
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Trend Micro 592 8
Samsung Electronics 10108 8
GitHub 735 8
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SentinelOne 19 7
Cylance 13 7
Lenovo Group 2260 7
Broadcom - VMware 2307 6
Bitdefender 153 6
Intel Corporation 12026 6
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Webroot Software 31 5
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Palo Alto Networks 136 5
Meta Platforms - Facebook 4404 5
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CrowdStrike Holdings 30 4
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Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1082 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1203 2
Unsplash 464 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 741 2
101Hotels.com 456 2
Меркури - Mercury 213 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2156 2
Роснефть НК - нефтяная компания 507 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 2
РВК - Российская венчурная компания 546 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Евросеть 1403 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 264 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 1
Assist - Ассист 208 1
Jaguar Land Rover 91 1
Т-Банк - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 96 1
LinkedIn 621 1
Hyosung 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Газпром ПАО 1297 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Barclays 120 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 170 1
Thales - Cobham 4 1
Аркан 34 1
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 1
Visa International 1939 1
Почта России ПАО 2063 1
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Газпром нефть 584 1
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