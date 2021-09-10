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Microsoft Internet Explorer (IE) Интернет Эксплорер браузер

Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер

В Южной Корее в июне 2022 года установили памятник Internet Explorer.  Ки Юн, корейский разработчик, потратил 330 долларов на установку памятника браузеру, который по его мнению несмотря на весь хейт, заслуживает светлой памяти. 

"Ты был хорошим инструментом для загрузки других браузеров" написано на камне.
 
 


10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer
03.05.2019 Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер
18.09.2013 Найдена критическая уязвимость во всех версиях Internet Explorer, включая будущие
17.09.2012 Google отказался работать с самым популярным браузером в мире
13.04.2011 Microsoft представила Internet Explorer 10
15.03.2011 Вышла финальная версия IE9
05.03.2011 Microsoft запустила обратный отсчет для IE6
13.01.2011 Готовится к выходу IE9 с функцией защиты пользовательских данных
13.01.2011 IE9 покажет возможности процессоров AMD
17.12.2010 Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер?
17.12.2010 Уязвимость "нулевого дня" не коснулась IE9
10.12.2010 Пользователи смогут контролировать передачу своих данных в IE9
01.12.2010 IE9: грядет ли революция на браузерном рынке?
01.12.2010 Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту
15.06.2010 «Билайн» выпустил специальную версию Internet Explorer 8 для пользователей «Домашнего Интернета»
02.06.2010 Война браузеров: Internet Explorer продолжает сдавать позиции
14.05.2010 Насколько безопасен Internet Explorer 8?
26.03.2010 iPhone, Safari, IE8 и Firefox взломали за несколько минут
19.03.2010 DSecRG продемонстрировал способ обхода последних защит IE8
17.03.2010 Microsoft знакомит с IE9 всех желающих
29.12.2009 Windows 7 и IE8: браузер стал продуктом для бизнеса?
19.11.2009 Microsoft начала работу над IE9
09.10.2009 CNews TV. Новое в Internet Explorer 8: Страница
30.09.2009 CNews TV. Новое в Internet Explorer 8: Панель инструментов
24.09.2009 CNews TV. Новое в Internet Explorer 8: Панель вкладок
22.09.2009 CNews TV. Новое в Internet Explorer 8: работа с закладками
15.09.2009 CNews TV. Новое в Internet Explorer 8: Быстрый поиск
02.09.2009 CNews выпустил спецверсию Internet Explorer 8
18.08.2009 Эксперты: IE8 не так безопасен, как о нем говорят
17.08.2009 Microsoft: Internet Explorer 8 – самый безопасный из браузеров
17.08.2009 «Майкрософт Рус» «настойчиво вдохновляет» пользователей Windows обновить IE
13.08.2009 Microsoft: IE6 будет жить до 2014 г.
15.07.2009 YouTube прекратит поддержку IE6
06.07.2009 Internet Explorer потерял 11% рынка
10.04.2009 На Internet Explorer 8 перешли 2,4% российских пользователей
19.03.2009 Microsoft выпустил Internet Explorer 8
05.03.2009 Microsoft разрешила удалять IE8 из Windows 7
03.03.2009 Mail.Ru и Microsoft выпустили специальную версию Internet Explorer 8
27.01.2009 Microsoft почти закончила Internet Explorer 8
26.01.2009 Microsoft выпустит первый релиз-кандидат IE8 сегодня

Публикаций - 586, упоминаний - 795

Microsoft Internet Explorer (IE) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 366
Google LLC 10352 78
Apple Inc 10683 50
Netscape Communications Corporation 412 45
Dr.Web - Доктор Веб 1186 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 23
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 22
Yandex - Яндекс 5015 21
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 20
Программный продукт ГК 3960 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
AOL Inc 1525 17
Yahoo! 3603 16
Oracle Corporation 6035 16
Twitter 2493 14
Adobe Systems 1443 13
VK - Mail.ru Group 3057 12
Accenture plc 810 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 11
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 11
Opera Software 329 11
Meta Platforms - Facebook 4267 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
Intel Corporation 11262 9
HP - Hewlett-Packard 3567 9
AOL - America Online 708 9
NSS Labs 30 9
Mozilla Foundation 92 9
Secunia 97 8
HP Inc. 5313 8
Samsung Electronics 9333 7
Oracle - Sun Microsystems 2176 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 7
Dell EMC 4736 6
SAP SE 4595 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 6
Red Hat 1183 5
Promt - Промт 266 5
eBay Inc 1576 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
Точка 1820 3
Warner 422 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
LinkedIn 558 1
Открытие ФК 2713 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Bessemer Venture Partners 38 1
Союз Банк 20 1
Родник 81 1
Ferrari NV 144 1
Ducati 12 1
Арсеналъ 40 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 1
Janco 7 1
Mazda Motor Corporation 51 1
Accel Partners 48 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
РосДорБанк 3 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
КонсультантПлюс 103 1
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Российская Фармация 3 1
Верный - торговая сеть 133 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Whirlpool 72 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
LEGO 202 1
DHL Express 112 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Правительство Москвы 1640 2
Правительство РФ 8292 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
Российский морской регистр судоходства ФАУ 4 1
U.S. FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation - Федеральная корпорация по страхованию депозитов 3 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 9 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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