Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Forefront TMG
Публикаций - 85, упоминаний - 155
Microsoft Forefront TMG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
|Демидов Михаил 132 3
|Мамыкин Владимир 44 2
|Янко Виталий 11 2
|Сердюк Виктор 34 2
|Прянишников Николай 285 2
|Пирогов Владимир 9 1
|Бутман Евгений 27 1
|Маслов Олег 10 1
|Вертоградов Владимир 18 1
|Ивановский Виктор 7 1
|Александрова Анна 20 1
|Кузнецов Олег 12 1
|Шилина Мила 8 1
|Булгаков Виктор 11 1
|Зенкин Денис 262 1
|Татаринов Дмитрий 9 1
|Меркулов Петр 8 1
|Заборовский Андрей 6 1
|Тамбовцев Илья 5 1
|Сабиров Роман 5 1
|Кондаков Гарри 30 1
|Минаждинов Ренат 2 1
|Шибанов Вячеслав 1 1
|Смолин Григорий 1 1
|Стариков Андрей 4 1
|Башлыков Михаил 22 1
|Родионов Михаил 45 1
|Черкас Юрий 15 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Шаров Борис 70 1
|Соловьев Владимир 102 1
|Земков Сергей 156 1
|Ильин Алексей 22 1
|Петров Сергей 56 1
|Бар-Бирюкова Мария 63 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Осипов Владимир 20 1
|Груданов Сергей 21 1
|Мучник Феликс 67 1
|Тихонов Андрей 34 1
|Virus Bulletin 31 3
|ZDnet 574 2
|The Register 1271 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
|Ars Technica 358 1
|Деловой Петербург 21 1
|Network World 32 1
|InformationWeek 230 1
|EWeek 179 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 39 1
|U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 9 1
|Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru