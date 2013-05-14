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Microsoft Forefront TMG



14.05.2013 Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Gateway Security для Forefront TMG
21.12.2010 Microsoft выпустила Forefront Endpoint Protection 2010 для защиты клиентских мест и серверных ОС от вирусов
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition
14.07.2010 Riverbed представила новое универсальное решение на базе Microsoft Forefront Threat Management Gateway
18.03.2010 Forefront Identity Manager 2010 и U-Prove: новые решения по управлению идентификацией от Microsoft
20.04.2009 Решения «Лаборатории Касперского» будут поддерживать Microsoft Forefront «Stirling»
04.12.2007 Microsoft выпустила Forefront Security SP1 для Exchange Server
05.06.2007 Анонсирована единая консоль Microsoft Forefront: Stirling
18.05.2007 Microsoft: новые продукты - Forefront и System Center
27.04.2007 Microsoft Forefront и System Center: новые продукты для управления ИТ-инфраструктурой
24.04.2007 Microsoft Forefront и System Center: новые продукты для управления ИТ-инфраструктурой
17.04.2007 Microsoft Forefront и System Center: новые продукты для управления ИТ-инфраструктурой
18.09.2006 Microsoft заставляют отказаться от Forefront

Публикаций - 85, упоминаний - 155

Microsoft Forefront TMG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22022 61
Softline - Софтлайн 1830 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1075 5
Trend Micro 565 4
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Oracle Corporation 5893 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1538 2
1С-ИжТиСи 4911 2
5504 2
HP Inc. 5241 2
Forcepoint - Websense 124 2
Intel Corporation 11020 2
Check Point Software Technologies 690 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
Palo Alto Networks 110 2
Cisco Systems 4678 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 2
Cisco IronPort 47 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 220 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 2
SoftwareONE Group 103 2
Dell EMC 4654 2
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 106 1
Ниеншанц 90 1
Perimetrix 273 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 87 1
Nortel Networks 1287 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 109 2
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 1
Балтика - Пивоваренная компания 147 1
ФосАгро 71 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 1
Альфа-Банк 1341 1
Русагро Группа Компаний 173 1
Bank of America - Банк Америки 216 1
Русагротранс 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2404 2
Правительство Сахалинской области 22 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1265 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 5 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 39 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
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Microsoft Windows 2000 1061 3
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