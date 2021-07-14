Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Dynamics NAV
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 173, упоминаний - 434
Microsoft Dynamics NAV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
|ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
|Байков Александр 4 3
|Ващилов Дмитрий 15 2
|Миронова Сабрина 5 2
|Щеголькова Елена 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Макаров Станислав 111 1
|Москаленко Александра 2 1
|Игнаткин Алексей 2 1
|Богданова Мария 3 1
|Андреев Максим 29 1
|Спиров Вячеслав 2 1
|Яклаков Денис 10 1
|Морейдо Анна 1 1
|Аннин Игорь 1 1
|Братищева Светлана 2 1
|Демина Наталья 3 1
|Овчаренко Наталия 4 1
|Шаров Владимир 18 1
|Григорьев Михаил 1 1
|Волков Алексей 26 1
|CNews Analytics 1988 2
|TAdviser Report 6 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru