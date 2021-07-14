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Microsoft Dynamics NAV


14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами 2
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 1
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами» 1
25.01.2021 Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 3
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
23.09.2019 «Сбербанк Лизинг» завершил собственную образовательную программу обучения 1
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign 6
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 1
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 2
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia 2
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 1
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 1
03.11.2016 Mindcore обнаружили ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV 3
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 1
31.10.2016 Mindcore автоматизировал российское представительство Seven Refractories на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 4
23.08.2016 Mindcore разработала инструмент для автозагрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV 2
15.07.2016 Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore 3
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» 4
07.06.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group 4
13.04.2016 Mindcore предложил сервис Online Dynamics Support для пользователей решений линейки Microsoft Dynamics 1
11.04.2016 Mindcore будет внедрять складские и логистические ИТ-системы от Made4net 1
04.04.2016 Учетная система Microsoft Dynamics NAV интегрирована с сервисом «Контур.Фокус» 2
09.03.2016 FrieslandCampina Russia переходит на Docsvision 5 1
09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016 3
09.11.2015 Navicon разработал новое решение для анализа и визуализации отчетности в ERP 5
03.09.2015 Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение 1
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% 1
27.07.2015 Navicon автоматизировал сбор отчетности по МСФО в «Акрихин» 1
03.06.2015 Navicon внедрила систему управления складом на обойной фабрике «Эрисманн» 3
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 1
26.05.2015 Navicon разработал решение для автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета СМБ 3
06.02.2015 Navicon автоматизирует управленческий учет в компании Intercomp 2
16.01.2015 Microsoft отпустил свою ERP-систему в облако 2
03.12.2014 «Хоффманн Профессиональный Инструмент» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics NAV 5
13.10.2014 Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России 1
10.10.2014 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб. 1
08.10.2014 Microsoft выпустила систему для управления бизнесом Dynamics NAV 2015 1

Публикаций - 173, упоминаний - 434

Microsoft Dynamics NAV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 42
Navicon - Навикон 198 35
West Concept - Вест Концепт 53 22
SAP SE 3212 12
Mindcore - Майндкор 13 6
Columbus - Колумбус 125 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 3
Крок 1219 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
1С-Рарус 537 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Prophix Software 7 1
N-Systems - Эн-Системс 1 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Юниксофт 18 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 1
Интеллект-сервис 6 1
Epicor Software Corporation 53 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Прогноз 195 1
Merlion - Мерлион 275 1
АйТи 751 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
IBM 3539 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Docsvision - ДоксВижн 773 1
Oracle Siebel 130 1
Anaplan 37 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 1
Ланит - Норбит - Norbit 202 1
ЭОС - Электронные офисные системы 985 1
3738 1
Сбербанк Лизинг 23 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 3 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
Аквафор 6 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
IBM Cognos BI 141 5
Microsoft SharePoint Server 103 5
Microsoft Excel 436 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft SharePoint 2007 60 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 14 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows 10 6635 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Microsoft Dynamics 365 Business Central 9 1
SAP Business All-in-One 40 1
Microsoft Office 2007 98 1
West Concept Net Shop 1 1
West Concept Продажа квартир 1 1
SAP Sybase 77 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
IBM Cognos TM1 36 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 853 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Dynamics 193 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
SAP SuccessFactors 110 1
SQL - Язык программирования 433 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 1
Apple - App Store 2198 1
Байков Александр 4 3
Ващилов Дмитрий 15 2
Миронова Сабрина 5 2
Щеголькова Елена 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Макаров Станислав 111 1
Москаленко Александра 2 1
Игнаткин Алексей 2 1
Богданова Мария 3 1
Андреев Максим 29 1
Спиров Вячеслав 2 1
Яклаков Денис 10 1
Морейдо Анна 1 1
Аннин Игорь 1 1
Братищева Светлана 2 1
Демина Наталья 3 1
Овчаренко Наталия 4 1
Шаров Владимир 18 1
Григорьев Михаил 1 1
Волков Алексей 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Украина 3365 6
Казахстан - Республика 2629 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Европа 3752 2
Европа Западная 613 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Болгария - София 18 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Восточная Европа 1678 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Великобритания - Лондон 819 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Сингапур - Республика 808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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