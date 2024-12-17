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Merlion iRU Tactio серия ноутбуков

Merlion iRU Tactio - серия ноутбуков


17.12.2024 В продажу поступили ноутбуки представительского уровня iRU Strato 15ALI 2
26.11.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса 2
28.10.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС 3

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Merlion iRU Tactio и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 793 3
Merlion iRU - Деловой офис 301 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 284 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2348 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
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Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
USB Type-A - USB-A 510 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Microsoft Windows 11 537 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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