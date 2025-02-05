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Merlion iRU Strato серия моноблоков и МФУ



05.02.2025 Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Merlion iRU Strato и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12207 1
Merlion iRU - Деловой офис 305 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3339 1
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3828 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1323 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
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