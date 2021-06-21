Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Meizu
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 122, упоминаний - 230
Meizu упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|Президент США 105 1
|Trade-in 54 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 8
|Electronista 139 4
|GizChina - Издание 40 3
|GizmoChina 77 3
|Re/code 40 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
|ZDnet 381 1
|NYT - The New York Times 509 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|Nikkei - Издание 114 1
|TENAA 16 1
|SlashLeaks 10 1
|Jiemian 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762739, в очереди разбора - 666427.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762739, в очереди разбора - 666427.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru