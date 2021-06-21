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Meizu


21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность 1
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 6
04.05.2020 Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
11.11.2019 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов вернулся к жизни с неожиданным устройством 1
08.11.2019 Продажи смартфонов Sony показали худший результат за 10 лет 1
01.11.2019 Главный конкурент Xiaomi вернулся в Россию и привез дешевые смартфоны 4
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена 1
10.09.2019 Huawei готовит флагманские смартфоны с «искалеченным» Android 1
29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников 7
30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена 2
22.05.2019 ARM оставит Huawei без процессоров для смартфонов из-за санкций США 1
13.05.2019 Google губит свои смартфоны, в упор не замечая очевидных проблем 1
22.04.2019 В России выходит супермощный и дешевый Android-флагман 1
20.02.2019 Новый Android будет разительно отличаться от прошлых. Что в нем нового? 2
29.01.2019 Apple превратит iPhone XI в «циклопа» 1
23.01.2019 Meizu выпустила смартфон-«монолит» без единого разъема на корпусе. Видео 4
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки! 2
16.01.2019 Meizu готовит дешевые смартфоны на топовом процессоре Qualcomm 855 1
29.12.2018 Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России 1
29.12.2018 В России начались продажи игрового смартфона Meizu X8. Цена 1
07.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов M8 и M8 Lite в России. Цена 3
05.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона Meizu 16 в России. Цена 3
08.10.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона 16th в России. Цены 4
18.06.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и 15 Lite в России. Цены 4
15.06.2018 Рассекречены характеристики Meizu 16, «клона» Samsung Galaxy S9 2
29.05.2018 Дешевый смартфон Meizu получил широкий экран и сдвоенную камеру. Цены 1
09.04.2018 Российский рынок смартфонов вырос на 23% в первом квартале 2018 года 1
20.03.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона M6s в России 2
06.03.2018 Meizu обрушила в России цены на свои смартфоны. Размеры скидок 1
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 2
30.11.2017 В России стартовал предзаказ смартфонов Meizu M6 Note и Meizu M6. Цены 4
31.10.2017 М.Видео запустил trade-in смартфонов 1
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото 1
08.06.2017 Meizu объявила о старте российских продаж бюджетного смартфона M5c. Цена 4
23.05.2017 Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5c 2

Публикаций - 122, упоминаний - 230

Meizu упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 52
Xiaomi 904 34
Apple Inc - Эппл Рус 7707 30
Google LLC 7154 17
Huawei 2730 15
Microsoft Corporation 11095 15
Lenovo Group 1637 9
OPPO Electronics 222 8
Sony 2378 5
ZTE Corporation 550 5
Lenovo Motorola 1006 5
Qualcomm Technologies 1003 4
Nokia Corporation 2439 4
MediaTek 315 4
Vivo 125 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Canonical 168 3
OnePlus - BBK Electronics 131 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Highscreen 31 3
Bharti Airtel 20 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 45 2
Globe Telecom 8 2
Micromax - Микромакс системс 39 2
KPN 27 2
Philips 719 2
Telenor 299 2
Sprint Corporation 154 2
Telstra Corporation Limited 60 2
China Mobile 186 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 2
America Movil 28 2
MTN Group 16 2
LG Electronics 1853 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
PLDT - Smart Communications 5 2
Telia Company 348 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Orange S.A. 450 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент США 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 27
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 21
USB OTG - On-The-Go 93 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 6
Smartphone - Смартфон 773 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 3
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 22 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 2
Nano-SIM 121 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
AOD - Always On Display 103 2
Wi-Fi Direct 159 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 2
QWERTY-клавиатура 197 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 25 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 106 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 200 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
Google Android 10751 65
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 30
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 26
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 22
Meizu - Серия смартфонов 32 21
Apple iOS 5742 15
Meizu M - Серия смартфонов 30 14
Samsung Galaxy Note 558 12
Meizu Flyme Android OS 40 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 10
Apple iPhone 6 547 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 9
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 8
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 7
Microsoft Windows 10 6645 7
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 7
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 6
Samsung Galaxy 345 6
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 6
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 6
Google Android 5 Lollipop 146 5
Meizu mTouch 9 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 5
LG G - серия смартфонов 120 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 5
Google Android 9 Pie 159 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Huawei P - Серия смартфонов 72 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 4
Apple iPhone 5 710 4
Google Android 10 172 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Wong Jack - Вонг Джек 7 2
Zhang Huang - Чжан Хуан 3 2
Nan Li - Нань Ли 3 2
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Chenglu Wang - Ченглу Ван 2 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 6 1
Zhiqiang - Чжицян Ван 1 1
Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 1
Yan Yang - Ян Янг 1 1
Hansheng Hong - Ханьшен Хун 1 1
Сухоруков Сергей 12 1
Суханов Дмитрий 12 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 1
Гуцериев Михаил 107 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 1
Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 64
Россия - Российская федерация - РФ 57420 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Япония 2788 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 5
Европа 3759 3
Индия - Республика 2173 2
Канада 1304 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Украина 3372 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Китай - Чжухай 4 1
Китай - Гуанчжоу 40 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Германия - Ганновер 68 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Германия - Берлин 357 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Латинская Америка 724 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Казахстан - Республика 2632 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
США - Калифорния 974 1
Trade-in 54 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 8
Electronista 139 4
GizChina - Издание 40 3
GizmoChina 77 3
Re/code 40 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
ZDnet 381 1
NYT - The New York Times 509 1
WCCFTech - Издание 32 1
Nikkei - Издание 114 1
TENAA 16 1
SlashLeaks 10 1
Jiemian 4 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762739, в очереди разбора - 666427.
Создано именных указателей - 46354.
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