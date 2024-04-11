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MediaTek Helio Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC



11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40

на смартфоне событий. Оба смартфона в серии могут похвастать новой, доработанной версией процессора MediaTek Helio G99 Ultimate, отличающегося повышенной производительностью, а так же 8 или 12

20.02.2024 Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+

Spark. Смартфон выделяется изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, камерой 108 МП и процессором MediaTek Helio G99 Ultimate. Об этом CNews сообщили представители Tecno. AMOLED-дисплей с диа
01.11.2023 Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России

родаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio G85, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В смартфоне использу
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш

роизводителе смартфонов в мире, а в Бангладеш. Близнец российского «Р-фона» носит название Symphony Helio 80, и внешне эти смартфоны похожи как две капли воды, вплоть до дизайна блока камер. В

20.04.2023 Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России

ark 10 Pro. Смартфон выделяется селфи-камерой 32 МП, большим 6,8-дюймовым FHD+ экраном, процессором MediaTek Helio G88, большим объемом встроенной и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили п
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России

ляет о российском старте продаж Realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает процессор MediaTek Helio G99 и экран AMOLED 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Realme. Большин
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке

ную камеру с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, в смартфоне используется процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу, 108 МП основная камера, а также быстрая

12.09.2022 Infinix запускает в России новую версию смартфонов начального ценового сегмента SMART

плеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1640 пикселей. В качестве процессора смартфон получил MediaTek Helio G25 – базовую модель в игровой линейке MTK, выполненную по 12 нм техпроцессу.

02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96

астотой обновления 120 Гц. Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25

ккумулятор емкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, восьмиядерный игровой процессор Helio G70 12нм 2,0 ГГц и мультифункциональный NFC. Кроме того, модель прошла немецкую сертифи
19.06.2019 Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

'. Аппаратная часть тоже приличная – не флагманская, если сравнивать с китайскими моделями 2018-2019 года, но подходящая и для работы с базовыми приложениями, и для запуска современных игр. Процессор MediaTek Helio P23 получил в тестировании AnTuTu около 80000 баллов и вместе с 4 Гбайт оперативной памяти способен обеспечить неплохие показатели FPS в 3D-играх. Для хранения информации телефон
24.12.2018 Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию

i Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками. По данным к
13.12.2018 MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90

Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор ха
25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графи
17.07.2018 MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента

MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейст
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ

увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благода
08.02.2017 MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер

MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в

29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото

продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 20
09.08.2016 MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах

2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Техн
01.06.2015 8 ядер становятся всё доступнее

в среднего класса осваивают нишу восьмиядерных решений – примером тому может служить новый MediaTek Helio P10. Кристалл MediaTek Helio P10 объединяет в себе восемь ядер ARM Cortex-A53 с

01.06.2015 MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом

оте 2ГГц и 700МГц соответственно. По информации производителя, P10 — первый процессор новой линейки Helio P, объединяющий в чипсете среднего класса такие черты флагманских продуктов, как высоко
13.05.2015 Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры

х процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхсту
13.05.2015 Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов

MediaTek официально анонсировала первый на рынке 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов — Helio X20. Новый чип призван удовлетворить возрастающие требования к аппаратному обеспечению


Публикаций - 334, упоминаний - 521

MediaTek Helio и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1608 96
MediaTek - Ralink 513 91
Samsung Electronics 10113 67
Google LLC 11556 52
Apple Inc 11830 50
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 345 45
BBK OPPO Electronics 371 44
Huawei 3806 35
Qualcomm Technologies 1785 30
Transsion Holdings - Tecno Mobile 183 29
Infinix Mobile - Infinix Mobility 110 26
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 286 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 23
Meizu Technology 159 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 642 21
Sony 6518 18
ZTE Corporation 741 17
Transsion Holdings 59 13
HMD Global - Nokia 132 13
Lenovo Group 2260 13
BBK OnePlus 211 12
Doogee 25 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11655 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 835 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 532 11
Lenovo Motorola 3496 10
LG Electronics 3590 10
Oukitel 22 10
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 66 9
BBK Electronics Corp 306 9
Yandex - Яндекс 6847 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3181 9
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 14 8
Intel Corporation 12037 8
HTC Corporation 1495 8
BQ - Bright & Quick - Новая линия 381 7
TP-Link - ТП-Линк 199 7
Microsoft Corporation 24344 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2020 6
Blackview 18 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2170 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1226 18
TÜV Rheinland Group 128 18
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 432 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 561 8
Связной ГК 1362 7
Carl Zeiss AG 292 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1209 4
Asahi Glass 44 4
Евросеть 1403 3
Caterpillar - 88 3
Почта России ПАО 2074 3
UPS 198 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 2
Россети Ленэнерго 1700 2
BMW Group 431 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 125 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 973 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 2
Градиент 86 2
JD.com - Jingdong Mall 86 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 590 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 541 1
LEGO 236 1
Unsplash 483 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 328 1
Вотрон 20 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Геометрия НПО 139 1
Beko 68 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 52 1
Этажи 0 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 212 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 28 1
KGI Securities 50 1
Максимус 28 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4512 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2509 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11038 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3024 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3736 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1331 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1880 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5273 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 451 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 786 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2899 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3224 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 196 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1350 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3209 1
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 47 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23380 322
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20327 264
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9330 237
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9034 224
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12283 193
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2007 179
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5868 170
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5977 160
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2304 149
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24391 133
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4626 133
USB Type-C - USB-C - USB 3 1743 129
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7556 117
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 947 116
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2871 116
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2647 112
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12262 108
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7268 105
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7015 103
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Наушники - Headphones 3854 101
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3302 98
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2781 96
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2022 87
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AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1146 72
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2342 68
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Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 650 50
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 87
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 618 86
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 380 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4905 68
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 673 68
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 248 63
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2668 60
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AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 336 43
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 388 36
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 35
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 200 35
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 209 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6944 31
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Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 421 24
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