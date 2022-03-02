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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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MedTech Medical technology Health technology МедТех Цифровизация здравоохранения Цифровые медицинский инструменты Медицинские информационные продукты e-Health eHealth Электронное здоровье Медицинская информатика Digital Health Цифр

MedTech - Medical technology - Health technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифр


02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022»
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
20.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга
01.11.2021 Digital Health: будущее в медицине может наступить уже сегодня
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента
03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий
04.03.2021 ИКТ в здравоохранении 2021
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya
08.09.2020 Цифровизация медицины в регионах России обойдется в 51 миллиард
28.05.2020 МТС запустила продажи оборудования для контроля состояния здоровья сотрудников
27.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит инфраструктуру для разработки медицинских решений
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России
01.04.2020 МТТ бесплатно предоставит голосового робота для медучреждений
27.03.2020 Philips наращивает производство важнейших медицинских решений для борьбы с пандемией COVID-19
23.03.2020 Российский сервис по контролю здоровья Ondoc привлек $1 млн инвестиций
16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация
27.02.2020 На конференции CNews подписано соглашение, давшее новый старт телемедицине в России
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health
05.02.2020 «Депо компьютерс» автоматизирует медицинские учреждения Нижегородской области
24.01.2020 Подтверждена совместимость МИС КСАМУ и «Ред ОС»
15.01.2020 «1С:Первый Бит» внедрила «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского университета
27.12.2019 МИС Тюменской области на базе «1С:Медицина» получила аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям закона о ПД
16.12.2019 Цифровизация здравоохранения подстегнула рынок СХД
12.12.2019 «Лаборатория Касперского»: данные медицинских карт стоят дороже банковских
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности

Публикаций - 2908, упоминаний - 3386

MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 222
Ростех - Ростехнологии 2532 148
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 83
Intel Corporation 11262 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 59
Huawei 3222 54
Softline - Софтлайн 1870 48
Yandex - Яндекс 5015 48
Барс груп 499 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 34
Oracle Corporation 6035 34
SAP SE 4595 32
VK - Mail.ru Group 3057 32
AMD - Advanced Micro Devices 3661 28
Navicon - Навикон 232 27
Доктор рядом - Doc+ 45 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 27
Meta Platforms - Facebook 4267 26
Xiaomi 1095 26
Cisco Systems 4720 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 24
Крок - Croc 1616 24
Netrika - Нетрика 101 23
6072 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 21
Apple Inc 10683 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 21
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 19
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 18
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 17
Google LLC 10352 16
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 13
Программный продукт ГК 3960 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 13
Сбер - Цифровая Платформа 526 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 189
РЖД - Российские железные дороги 1458 53
Яндекс.Еда 490 24
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 23
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 16
Точка 1820 14
Ренессанс Страхование 83 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 10
X5 Group 709 9
Почта России ПАО 1853 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 9
Инвитро - Invitro 55 9
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
ГПБ - Газпромбанк 842 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 8
РВК - Российская венчурная компания 530 8
Газпром ПАО 1008 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 7
Самолёт ГК 216 7
АльфаСтрахование СГ 241 7
Ростех - Вертолеты России 149 6
Технология здоровья 8 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 6
Sanofi - Санофи 38 6
Медицина АО 10 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 6
Открытие ФК 2713 6
Связной ГК 1190 6
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 5
Фармстандарт АО 36 5
Совкомбанк ПАО 171 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 5
Роснефть НК 434 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 250
Президент Российской Федерации 3770 181
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 164
Правительство РФ 8292 140
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 107
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 103
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 73
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 55
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 40
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 35
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 30
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 27
Счётная палата РФ 628 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 22
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 22
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 18
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 16
Правительство Москвы 1640 15
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 14
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 12
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Web development - Веб-разработка 0 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
РАО - Российское Авторское Общество 13 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
РСП - Российский союз правообладателей 9 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
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HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
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Google Android 11959 164
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 74
Apple iOS 6422 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 46
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Netrika - N3 72 14
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LG 75SM99 2832 9
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Apple - App Store 2437 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 40 9
Apple iPhone 6 2649 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 8
Исанин Антон 9365 42
Путин Владимир 2542 25
Фишер Андрей 59 18
Гусев Александр 28 16
Скворцова Вероника 66 15
Мишустин Михаил 376 14
Медведев Дмитрий 1604 12
Бойко Елена 174 12
Образцов Алексей 12 11
Анкудинов Николай 12 10
Соловьев Владимир 102 10
Зингерман Борис 36 9
Петухов Максим 9 9
Бахаев Алексей 13 9
Zak Igal - Зак Игал 15 8
Захаров Павел 59 8
Сергунина Наталья 223 8
Кальмуцкий Олег 8 7
Владзимирский Антон 9 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
Лебедев Георгий 50 7
Лысенко Эдуард 238 7
Евтушенко Олег 126 6
Ройтберг Григорий 6 6
Кузнецов Александр 85 6
Рустамов Рустам 202 6
Васильев Кирилл 16 6
Миронович Филипп 8 6
Чернышенко Дмитрий 320 6
Осеевский Михаил 264 5
Трофимова Татьяна 6 5
Гайдуков Алексей 24 5
Щеголев Игорь 685 5
Корнилов Андрей 8 5
Карпинский Алексей 37 5
Тыров Илья 11 5
Федин Владимир 6 5
Макаров Владимир 69 5
Карелин Павел 6 5
Орлов Геннадий 17 5
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 425
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 38
Африка - Африканский регион 2928 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 35
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 24
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 22
Россия - УФО - Тюменская область 838 21
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 60
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 54
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 52
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 50
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ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 33
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 23
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Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 22
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 21
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 19
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 18
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
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Bloomberg 1009 4
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Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
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ResearchMe 13 1
451 Research Group 87 1
Research and Markets 23 1
ABI Research 230 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 15
РАН - Российская академия наук 1397 12
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 8
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 7
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 6
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 11 5
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 5
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 4
ИРИ - Институт развития интернета 96 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 3
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения 7 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
ТГУ - Томский государственный университет 92 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 10 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 2 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 2
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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