Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MedTech Medical technology Health technology МедТех Цифровизация здравоохранения Цифровые медицинский инструменты Медицинские информационные продукты e-Health eHealth Электронное здоровье Медицинская информатика Digital Health Цифр
Публикаций - 2908, упоминаний - 3386
MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 42
|Путин Владимир 2542 25
|Фишер Андрей 59 18
|Гусев Александр 28 16
|Скворцова Вероника 66 15
|Мишустин Михаил 376 14
|Медведев Дмитрий 1604 12
|Бойко Елена 174 12
|Образцов Алексей 12 11
|Анкудинов Николай 12 10
|Соловьев Владимир 102 10
|Зингерман Борис 36 9
|Петухов Максим 9 9
|Бахаев Алексей 13 9
|Zak Igal - Зак Игал 15 8
|Захаров Павел 59 8
|Сергунина Наталья 223 8
|Кальмуцкий Олег 8 7
|Владзимирский Антон 9 7
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
|Лебедев Георгий 50 7
|Лысенко Эдуард 238 7
|Евтушенко Олег 126 6
|Ройтберг Григорий 6 6
|Кузнецов Александр 85 6
|Рустамов Рустам 202 6
|Васильев Кирилл 16 6
|Миронович Филипп 8 6
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Осеевский Михаил 264 5
|Трофимова Татьяна 6 5
|Гайдуков Алексей 24 5
|Щеголев Игорь 685 5
|Корнилов Андрей 8 5
|Карпинский Алексей 37 5
|Тыров Илья 11 5
|Федин Владимир 6 5
|Макаров Владимир 69 5
|Карелин Павел 6 5
|Орлов Геннадий 17 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru