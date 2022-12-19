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MedTech Телемедицина Telemedicine Телемедицинские системы Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией



19.12.2022 Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн
28.10.2022 Фонд «Не напрасно» и «Сберздоровье» запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины
24.06.2022 В России запущен новый телемедицинский сервис
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим в российской телемедицине
30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы?
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину
04.03.2021 ИКТ в здравоохранении 2021
03.02.2021 «Ситимобил» запускает медосмотры для водителей с использованием телемедицины
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов
18.11.2020 G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге
22.10.2020 Телемедицина против пандемии: как попасть на дистанционный прием к врачу
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России
05.10.2020 «Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19
09.09.2020 Пандемия стимулирует рост рынка телемедицины во всем мире
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины
31.08.2020 Врачи-рентгенологи стали больше доверять голосовому заполнению медицинских заключений
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом»
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины
26.05.2020 Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19
25.05.2020 IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая
21.05.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая
21.04.2020 Банк «Открытие» предложил бесплатные медицинские онлайн-консультации
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов
02.04.2020 МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами

Публикаций - 997, упоминаний - 1411

MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 61
Microsoft Corporation 23470 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 45
Cisco Systems 4869 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 36
Huawei 3495 32
Yandex - Яндекс 5646 31
6986 31
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 385 30
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 29
1С-ИжТиСи 6303 28
Доктор рядом - Doc+ 47 25
NVision Group - Энвижн Груп 667 24
IBM - International Business Machines Corp 9186 22
Барс груп 518 19
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 365 19
Samsung Electronics 9715 18
Цифра ГК 2142 18
Oracle Corporation 6297 18
Intel Corporation 11657 17
InterSystems - ИнтерСистемз 132 17
Netrika - Нетрика 116 17
TrueConf - ТруКонф 304 17
VK - Mail.ru Group 3197 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 16
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 375 16
Philips 2050 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 16
Telegram Group 1035 15
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1002 15
VideoMost - ВидеоМост 234 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 15
Крок - Croc 1704 14
ФОРС - Центр разработки 555 14
SAP SE 4873 14
Google LLC 10922 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4144 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 68
РЖД - Российские железные дороги 1617 37
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 64 36
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 43 34
Точка 3794 33
Россети Ленэнерго 2341 21
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 20
Альфа-Банк 1594 18
Ренессанс Страхование 121 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 15
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 14
Почта России ПАО 1983 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 12
Инвитро - Invitro 65 11
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 19 10
Резонанс НПП 342 10
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 17 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 128 10
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 10
Ингосстрах СПАО 331 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 9
Sanofi - Санофи 41 9
Газпром ПАО 1150 8
Мать и дитя 22 8
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 8
Май - Российская торговая компания 1018 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 8
Газпром нефть 498 7
X5 Group 813 7
Яндекс.Такси 323 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 141 7
Лента - Сеть розничной торговли 1694 7
РСХБ - Россельхозбанк 283 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 6
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 46 6
Будь Здоров - Клиника ЛМС 19 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 237
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 160
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 120
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 107
Президент Российской Федерации 3701 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 49
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 41
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 308 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 34
Правительство Москвы 1987 33
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 33
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 137 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 30
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 26
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 25
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 24
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 22
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 21
Федеральное собрание Российской Федерации 285 21
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 16
Администрация Президента РФ 977 16
Верховный суд Российской Федерации 778 16
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 131 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 14
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 12
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 12
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 12
Совет при президенте Российской Федерации 192 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 252 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 19
Российская Ассоциация Телемедицины 18 17
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 8
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 4
Ассоциация менеджеров 97 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 3
8K Association - Ассоциация 8K 159 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 525
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 447
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 427
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3110 261
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 107
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5441 103
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12502 63
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 131
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 113
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 329 48
Google Android 12520 40
Apple iOS 6781 35
Microsoft Windows 2000 12660 33
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 28
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 25
ЕМИАС Электронный рецепт 78 25
Microsoft Skype 1972 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 42 20
Linux OS 8216 19
Microsoft Windows 14416 19
Apple iPhone 6 6167 18
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 18
IBM Watson - IBM Watson Research Center 159 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 15
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 14
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 30 14
ЦРТ Voice2Med 31 13
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 582 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 12
Космодром Байконур 1054 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3161 11
Apple - App Store 2595 10
Google Play - Google Store - Android Market 2927 10
WhatsApp Messenger 848 10
Age of Kings 3444 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 717 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 10
Microsoft Office 3431 9
Apple iPad 3735 9
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 10 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 9
Depositphotos - фотобанк 433 8
МТС Cloud - CloudMTS 211 8
Хост ГК - МедВедь РМИС Медицинская система 49 8
Путин Владимир 2719 40
Медведев Дмитрий 1629 25
Фишер Андрей 63 25
Рейман Леонид 1031 24
Симаков Олег 112 22
Лебедев Георгий 50 20
Скворцова Вероника 67 18
Осеевский Михаил 273 16
Никифоров Николай 1172 16
Серова Елена 319 16
Тыров Илья 18 16
Шадаев Максут 627 15
Чернышенко Дмитрий 427 13
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BCG - Boston Consulting Group 99 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 2
GSMA Intelligence 9 2
CNews Инновация года - награда 70 2
Harbor Research 3 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики АНО 1 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
NPD DisplaySearch 282 1
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CB Insights 9 1
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VMR - Verified Market Research 4 1
IHS Infonetics Research 90 1
Davies Hickman Partners 1 1
Quocirca 12 1
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Berg Insight 19 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 24
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 19
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 15
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 14
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 84 13
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 12
ИРИ - Институт развития интернета 111 12
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 10
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 11 10
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 9
РАН - Российская академия наук 1795 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 8
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 12 8
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 8
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 35 7
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 5
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 4
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 3
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 16 3
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 3
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РУДН - Российский университет дружбы народов 58 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 3
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 2
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