MedTech Телемедицина Telemedicine Телемедицинские системы Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией
MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2719 40
|Медведев Дмитрий 1629 25
|Фишер Андрей 63 25
|Рейман Леонид 1031 24
|Симаков Олег 112 22
|Лебедев Георгий 50 20
|Скворцова Вероника 67 18
|Осеевский Михаил 273 16
|Никифоров Николай 1172 16
|Серова Елена 319 16
|Тыров Илья 18 16
|Шадаев Максут 627 15
|Чернышенко Дмитрий 427 13
|Анкудинов Николай 13 13
|Сельков Андрей 14 13
|Бойко Елена 152 13
|Герман Андрей 24 13
|Мишустин Михаил 481 12
|Одинцов Дмитрий 96 12
|Образцов Алексей 12 12
|Дырмовский Дмитрий 94 11
|Бахаев Алексей 13 11
|Петрухин Дмитрий 17 10
|Захаров Павел 60 10
|Лысенко Эдуард 270 10
|Швецов Денис 12 10
|Соловьев Владимир 104 10
|Натензон Михаил 13 10
|Хомяк Юрий 38 9
|Петухов Максим 10 9
|Владзимирский Антон 9 9
|Сиваков Юрий 9 9
|Морозов Сергей 56 9
|Гайдуков Алексей 24 8
|Селиванов Дмитрий 51 8
|Васильев Кирилл 16 8
|Макаров Владимир 70 8
|Кальмуцкий Олег 8 8
|Флёров Евгений 8 8
|Столяр Валерий 9 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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