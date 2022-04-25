Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
McKinsey & Company Мак-Кинзи и компания СиАйЭс
Публикаций - 162, упоминаний - 186
McKinsey & Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1009 4
|Натрусов Артем 142 3
|Изосимов Александр 192 3
|Макаров Валентин 173 3
|Фридман Михаил 98 2
|Тутаев Михаил 12 2
|Steen Birger - Стен Биргер 70 2
|Лазарев Илья 12 2
|Кузин Вадим 34 2
|Шпак Василий 76 2
|Романов Кирилл 13 2
|Краснов Михаил 77 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Ананьин Алексей 74 2
|Калугин Сергей 168 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
|Грибов Владимир 30 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 23 2
|Реймер Денис 54 2
|Матвиенко Нина 12 2
|Резникович Алексей 58 2
|Касаев Сергей 13 2
|Путин Владимир 2542 2
|Орловская Мария 13 2
|Коптелов Андрей 83 2
|Прянишников Николай 285 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Соловьев Сергей 47 2
|Паршин Максим 200 2
|Липич Григорий 65 2
|Корнильев Кирилл 64 2
|Комлев Николай 55 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Шадаев Максут 460 2
|Чаркин Евгений 203 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Аншина Марина 76 2
|Брюквин Юрий 281 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru