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Mandriva
Mandrake


23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 2
14.10.2019 Финансовый директор Red Hat изгнан из компании без выходного пособия 4
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
29.10.2018 IBM с огромной переплатой покупает важнейшего мирового разработчика Linux 2
01.07.2016 Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 2
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
03.02.2016 Минобороны России закупает антивирусы для Windows, Linux и Mac 1
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 1
01.06.2015 Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники 6
27.05.2015 Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию 5
09.04.2014 Российский Linux-разработчик «Роса» решил обанкротиться 2
25.03.2014 СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался 1
12.02.2014 Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой 1
27.02.2013 Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов» 1
10.07.2012 Трагически погиб русский СПО-программист, бывший ключевой разработчик Mandriva 2
10.07.2012 Погиб бывший главный разработчик Mandriva Евгений Додонов 3
09.07.2012 Mandriva спасена - россияне дали денег 1
30.04.2012 Русские нашли способ спасти Mandriva 2
13.03.2012 ПАК «Соболь» 3.0.4 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК 1
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник 2
01.02.2012 Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам 1
11.01.2012 Mandriva будут банкротить 5
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
11.11.2011 Интероперабельность - стратегия Microsoft на рынке СПО в России 1
12.10.2011 РАСПО развалилась, разработчики СПО ставят на программную нацплатформу 2
11.10.2011 Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva 1
10.10.2011 Обстоятельствами конкурса на разработку «русской Windows» заинтересовались в Госдуме 1
26.09.2011 Директор центра верификации ОС Linux стал первым заместителем гендиректора «Росы» 1
21.09.2011 Microsoft будет собирать дань за Linux 1
29.08.2011 Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет 4
25.08.2011 Системе Linux исполнилось 20 лет 1
19.07.2011 Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом 2
13.07.2011 Акционеры Mandriva опять сменили главу компании 2
12.07.2011 Mandriva потеряла главного разработчика 9
06.07.2011 Российский астроном предложил стране национальную СУБД 1
08.06.2011 Рейман объявил себя акционером «Ангстрема» 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1

Публикаций - 105, упоминаний - 225

Mandriva упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 18
Microsoft Corporation 11095 15
АйТи 752 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
IBM 3544 5
Питерская группа связистов 114 5
Red Hat 666 5
Cisco Systems 2040 3
Синтерра - Synterra 565 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
Brocade Communications Systems 141 3
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
HP Inc. 2914 3
Red Hat Consulting 8 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Информ инжиниринг 2 2
Ростелеком Связьинвест 697 2
IBM Technology 4 2
IBM Garage 5 2
МегаФон ПетерСтар 145 1
Nortel Networks 222 1
Casio 58 1
Google LLC 7154 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
Samsung Electronics 5677 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Oracle Corporation 3350 1
Lenovo Group 1637 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
OIN - Open Invention Network 17 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
Flash 475 1
OpenStack 347 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Lightning 131 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
Linux OS 4260 10
Apple macOS 926 6
Microsoft Windows 853 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Google Android 10751 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Microsoft Windows 10 6645 2
Java - Язык программирования 1177 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 2
Red Hat Services & Support 5 2
Red Hat CodeReady Containers - Red Hat Certified Containers 5 2
Fedora Core 4 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
Red Hat OpenShift Container Platform 31 2
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 2
Red Hat Linux 44 2
Red Hat - Linux Fedora 142 2
ИВК Юпитер 21 1
Linux - Debian GNU 272 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
IBM Cloud Private for Data 2 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Microsoft DirectX 327 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Nokia N - серия 243 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Microsoft Exchange 682 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft SQL Server 795 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
IBM Cloud Private 4 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
SUSE openSUSE 57 1
Рейман Леонид 411 4
Нащекин Алексей 111 3
Шилов Сергей 61 3
Махонов Александр 29 3
Нечаев Андрей 21 3
Акопьян Артур 14 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Shander Eric - Шандер Эрик 10 1
Krebs Laurie - Кребс Лори 2 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 1
Тагиев Аркадий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
Франция - Французская Республика 2126 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Индия - Республика 2173 4
Европа 3759 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Европа Западная 614 2
Япония 2788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
США - Редмонд 105 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Украина 3372 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
The Wall Street Journal 709 1
Wikipedia - Википедия 277 1
CNews Analytics 1990 3
IDC - International Data Corporation 2720 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762715, в очереди разбора - 666403.
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