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MLOps MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение

MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение

  • Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач 
  • Искусственный интеллект 

20.03.2023 Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения
20.03.2023 «Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения
16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
22.12.2022 «Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ
08.12.2022 Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ
29.10.2022 Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow
14.09.2022 «Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент
13.09.2022 Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент
08.09.2022 «Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков
08.09.2022 Иван Юмашев -

Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию Московского дома книги: После внедрения машинного обучения средний чек вырос на 15%
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений
16.06.2022 Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях
09.06.2022 ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения
22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО
20.04.2022 Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации
08.04.2022 «Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха»
28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения
08.02.2022 Mediascope при поддержке Neoflex запустила новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения
25.11.2021 «Сибур» внедрил более 60 моделей машинного обучения для динамического прогнозирования котировок
22.11.2021 VK представила технологию вероятностной ML-атрибуции установок мобильных приложений в myTarget
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах
26.10.2021 Компания Seeq расширяет поддержку машинного обучения
22.10.2021 «Рив гош» внедряет machine learning в цифровые продукты
01.10.2021 «Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения Catboost 1.0.0
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ
14.09.2021 Райффайзенбанк автоматизировал оценку залоговых объектов в корпоративном кредитовании
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных
17.08.2021 Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект
13.08.2021 Искусственный интеллект против машинного обучения — в чем разница
12.08.2021 Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы

Публикаций - 3350, упоминаний - 4042

MLOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23584 304
Yandex - Яндекс 5762 265
Google LLC 10997 215
SAP SE 4905 201
Oracle Corporation 6334 160
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 152
Intel Corporation 11697 151
IBM - International Business Machines Corp 9215 151
VK - Mail.ru Group 3213 134
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 130
Amazon Inc - Amazon.com 2813 109
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 961 108
Nvidia Corp 3225 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2728 100
Meta Platforms - Facebook 4346 95
Прогноз 1665 95
7064 94
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 93
1С-ИжТиСи 6379 89
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4199 85
Apple Inc 11260 83
Samsung Electronics 9771 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 81
SAS Institute 912 80
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7021 78
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 719 77
Huawei 3533 75
Крок - Croc 1715 69
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 313 68
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1819 67
Cisco Systems 4892 65
Dell EMC 4927 64
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 63
SAP CIS - САП СНГ 835 62
VMware 2150 60
Цифра ГК 2164 56
HPE - Hewlett Packard Enterprise 556 55
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 54
NetApp - Network Appliance 629 53
Softline - Софтлайн 2113 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 255
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 137
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 86
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 82
X5 Group 829 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 75
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 69
Почта России ПАО 2009 66
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 65
Альфа-Банк 1607 63
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 62
Газпром нефть 504 59
РЖД - Российские железные дороги 1638 56
ГПБ - Газпромбанк 947 54
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 51
Лента - Сеть розничной торговли 1722 51
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 50
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 44
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1204 33
Газпром ПАО 1164 33
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 31
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 357 26
Открытие ФК - Росгосстрах 296 26
Ингосстрах СПАО 342 26
X5 Group - Перекрёсток 457 24
МКБ - Московский кредитный банк 428 24
Русагро Группа Компаний 200 23
Россети Ленэнерго 2360 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 23
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 23
Uber 307 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 248 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 22
Почта Банк 367 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 22
ПГК - Первая грузовая компания 140 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 21
Ак Барс Банк 249 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 249
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 171
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 137
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 96
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 80
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 66
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 50
Президент Российской Федерации 3744 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 37
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 34
Федеральное казначейство России 1558 32
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 28
Правительство Москвы 2008 28
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 292 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3010 21
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1048 20
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 691 19
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 18
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 16
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 319 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 14
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 14
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 190 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 19
4CIO 713 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1365 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 11
OWASP - Open Web Application Security Project 72 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 9
8K Association - Ассоциация 8K 161 9
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 7
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 5
АФТ - Ассоциация Финтех 60 5
Linux Foundation 174 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
OpenCAPI Consortium 13 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 4
Gen-Z Consortium 11 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 60 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 51 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53901 1542
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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