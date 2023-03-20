Индексная книга CNews*
MLOps MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение
- Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач
- Искусственный интеллект
Публикаций - 3350, упоминаний - 4042
MLOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2752 34
|Натрусов Артем 194 31
|Сирота Юрий 55 29
|Кулик Вадим 145 28
|Бочарникова Татьяна 83 23
|Аршавский Анджей 28 22
|Шадаев Максут 650 21
|Петров Михаил 127 21
|Дырмовский Дмитрий 97 21
|Чаркин Евгений 240 20
|Арлазаров Владимир 165 19
|Молодых Владимир 28 19
|Щиров Илья 45 17
|Галушкин Олег 178 17
|Мишустин Михаил 491 17
|Сергеев Сергей 94 16
|Алифанов Кирилл 64 16
|Ведяхин Александр 67 16
|Петунин Алексей 58 15
|Алешкин Сергей 47 15
|Кирьянова Александра 74 15
|Чернышенко Дмитрий 445 14
|Парменова Наталия 63 14
|Райгородский Андрей 19 13
|Греф Герман 368 13
|Абакумов Евгений 138 13
|Кабаков Ярослав 45 12
|Сотин Денис 146 12
|Колесников Евгений 17 12
|Ханин Александр 49 12
|Лигачев Глеб 73 12
|Соколовский Александр 39 12
|Рахметов Руслан 42 12
|Башкеев Алексей 16 11
|Митенков Алексей 20 11
|Казарин Станислав 132 11
|Ганин Егор 54 11
|Шерстобитов Сергей 50 11
|Лагода Георгий 59 11
|Колбин Евгений 59 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.