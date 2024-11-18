Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы

Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code спикеров от таких компаний как экосистема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других. Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко подходить к изменениям. «Чем больше создается жестких связей на уровне логики и данных между продуктами, тем более хрупкой становится система. Поэтому бизнес вы

«Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen Ресторанная сеть «Кофемания» спроектировала бизнес-приложение на базе новой low-code-технологии для построения портальных решений (front-end) Naumen Platform. Приложение

Naumen запускает новый портал самообслуживания ала самообслуживания для оптимизации работы с запросами пользователей. Решение, созданное на основе low-code-технологий Naumen Platform, ориентировано на упрощение процессов поддержки, более бы

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений 5 ноября в Москве пройдет конференция про актуальные задачи бизнеса и единую Low-code платформу для их решения. Опыт последних лет показал, что при замене устаревших и ушедших с рынка систем многие крупные компании выбрали Low-code. Поэтому мы трансформировали BP

Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code-решений Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р

Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р

Какие риски несет с собой увлечение low/no-code Что такое настоящий low-code Бум low-code начался в 2022 г. На этом фоне многие компании начали добавлять

Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал» Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и ELMA, разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель». Компаниям, которые планируют или уж

Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября 2024 г., но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р

Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р

Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline) Вышел новый модуль российской Low-Code платформы Citeck, позволяющий без программирования создавать любое количество независимых внешних порталов. Такие порталы используются для взаимодействия и обмена информацией компании

МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подпис

Low-code и No-code 2024 онируется как инструмент создания приложений с минимальным участием разработчиков. Рынок российских Low-code платформ можно назвать достаточно зрелым — функциональность отечественных решений ма

Low-code платформы 2024 Low-code платформы 2024 Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а та

ГК Softline расширяет партнерство с GreenData продуктов и услуг, расширяет партнерство с GreenData — российским разработчиком импортонезависимой low-code-платформы международного уровня. В рамках сотрудничества компании объединят усилия в

Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft Банк «Мир Привилегий» автоматизировал работу контакт-центра в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект внедре

Эксперты PEX отмечают рост популярности low-code/no-code решений в 2024 году оссийского рынка занимается компания Comindware, в 2024 г. ожидается значительный рост популярности low-code/no-code решений на мировом рынке управления бизнес-процессами (BPM). Эксперты PEX от

Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code

«Мастер интеграции» – новый сервис экосистемы PharmPro, разработанный на low-code платформе Eftech.Factory. формация по лекарственным препаратам была подтверждена МДЛП и отображается в приложении «Честный знак». Ожидается увеличение количества компаний, пользующихся этим сервисом. Сервис разработан на базе low-code платформы Eftech.Factory.

«Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck азвивать платформу силами наших сотрудников, и система Citeck отвечала этому требованию на 100%. Ее Low-Code-инструменты и понятный интерфейс позволили нашей команде начать полноценную работу с

Как устроены интеграции в современных low-code платформах дания новых функций и обновления приложений. Автоматизация тестирования и мониторинг производительности приложений помогает выявлять и исправлять ошибки на ранних стадиях разработки. Перейти к обзору Low-code 2024 Быстрый выпуск новых функций и обновлений, а также улучшение качества и безопасности приложений приводит к повышению удовлетворенности клиентов, что положительно влияет на лояльно

VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключе

Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code

Для крупного бизнеса low-code совсем другой: обзор критериев и их особенностей Работа с бизнес-процессами Работа с бизнес-процессами — одно из базовых требований к low-code, и в том или ином виде практически у всех решений оно реализовано. Но пройдемся по нюансам. Возможность импорта файлов в нотации BPMN Примерно у половины вендоров low-code нет в

Пять функций, без которых low-code невозможен Некоторые компании используют термин low-code для привлечения внимания к своим продуктам, даже если они не полностью соответствуют определению low-code. Это связано с тем, что low-code стал популярным термином в инду

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code платформа должна быть full-stack средой Market.CNews: Как, по вашим оценкам, изменилось восприятие low-code разработки в банках и финтехе за 2023-2024 год на фоне бурного импортозамещения и ци

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 ных ИТ-решений, а также полноценные приложения для решения несложных задач. Главными преимуществами low-code называют возможность разработки без участия программистов и решение задач силами сам

ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах ИТ-школа «Ростелекома» объявляет о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах». Программа реализуется в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости». Об этом CNews сообщи

МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в корпоративную ИT-инфраструктуру российской low-code cистемы управления бизнес-процессами (BPМ-системы) ELMA. В компании создано единое ц

Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов Технологическая платформа Digital Q.BPM — это инновационное решение компании «Диасофт», которое предоставляет low-code инструментарий для моделирования, оптимизации и полной автоматизации бизнес-процессов. Платформа позволяет управлять бизнес-процессами, структурируя их в виде отдельных микросервисов,

Low-code для закупок в промышленности. Кейс клиента Comindware на CNews Forum проект, компания NGCO сфокусировалась на автоматизации обработки заявок на закупку, работы с договорами, счетами и запроса бюджета. При выборе технологий для цифровизации компания отдала предпочтение low-code BPMS Comindware Business Application Platform, которая позволяет создавать бизнес-приложения без или с минимальным использованием программирования и самостоятельно их дорабатывать. В р

Что предлагают российские разработчики low-code платформ Российский рынок low-code платформ Под Low-code понимаются платформы, позволяющие заказчику самостоятел

Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. Стороны

Low-Code и No-Code 2024 траивать витрины в соответствии с предпочтениями сотрудника. Однако, опыт показывает, что внедрение low-code — совсем не простой процесс. Требуется создать собственный центр компетенций с учето

«Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве «Системный софт» объявляет о начале сотрудничества с компанией «Айготта», разработчиком low-code платформы Scalaxi. Партнерство позволит компании «Системный софт» предоставить своим клиентам простой и доступный способ разработки приложений, порталов и систем автоматизации. Об этом

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skol

Low-code-платформы 2023 Low-code-платформы 2023 Low-code-платформы — это визуальный подход к разработке программного обеспечения, который поз

Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе Citeck — разработчик и поставщик low-code BPM платформы CiteckECOS. Мы сотрудничаем с крупным и средним бизнесом, с компаниями

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skol