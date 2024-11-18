Low-code Low Coding специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы
- Low-code платформы — это платформы для разработки, которые позволяют создавать приложения при помощи визуальных инструментов, встроенных компонентов и функций, тем самым сводя к минимуму необходимость написания кода вручную. Лоукод-платформа с набором готовых инструментов и функциональных модулей для создания, сопровождения и развития пользовательских приложений, которые упрощают процесс разработки и делает его более доступным для более широкого круга пользователей.
- No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений
Юрий Хомутский, Директор ИТ-маркетплейса, Market.CNews "Эпоха Low-code и её особенности. Рейтинг Low-code платформ 2023 от Market.CNews", Конференция CNews Low-code: как быстро создавать приложения 10.10.2023 Москва
|18.11.2024
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Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code
спикеров от таких компаний как экосистема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других. Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко подходить к изменениям. «Чем больше создается жестких связей на уровне логики и данных между продуктами, тем более хрупкой становится система. Поэтому бизнес вы
|13.11.2024
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«Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen
Ресторанная сеть «Кофемания» спроектировала бизнес-приложение на базе новой low-code-технологии для построения портальных решений (front-end) Naumen Platform. Приложение
|06.11.2024
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Naumen запускает новый портал самообслуживания
ала самообслуживания для оптимизации работы с запросами пользователей. Решение, созданное на основе low-code-технологий Naumen Platform, ориентировано на упрощение процессов поддержки, более бы
|05.11.2024
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ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
5 ноября в Москве пройдет конференция про актуальные задачи бизнеса и единую Low-code платформу для их решения. Опыт последних лет показал, что при замене устаревших и ушедших с рынка систем многие крупные компании выбрали Low-code. Поэтому мы трансформировали BP
|28.10.2024
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Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code-решений
Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
|28.10.2024
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Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
|21.10.2024
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Какие риски несет с собой увлечение low/no-code
Что такое настоящий low-code Бум low-code начался в 2022 г. На этом фоне многие компании начали добавлять
|14.10.2024
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Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал»
Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и ELMA, разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель». Компаниям, которые планируют или уж
|14.10.2024
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Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября 2024 г., но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
|14.10.2024
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Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
|14.10.2024
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Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)
Вышел новый модуль российской Low-Code платформы Citeck, позволяющий без программирования создавать любое количество независимых внешних порталов. Такие порталы используются для взаимодействия и обмена информацией компании
|11.10.2024
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МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве
Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подпис
|08.10.2024
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Low-code и No-code 2024
онируется как инструмент создания приложений с минимальным участием разработчиков. Рынок российских Low-code платформ можно назвать достаточно зрелым — функциональность отечественных решений ма
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Low-code платформы 2024
Low-code платформы 2024 Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а та
|03.10.2024
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ГК Softline расширяет партнерство с GreenData
продуктов и услуг, расширяет партнерство с GreenData — российским разработчиком импортонезависимой low-code-платформы международного уровня. В рамках сотрудничества компании объединят усилия в
|03.10.2024
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Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft
Банк «Мир Привилегий» автоматизировал работу контакт-центра в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект внедре
|23.09.2024
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Эксперты PEX отмечают рост популярности low-code/no-code решений в 2024 году
оссийского рынка занимается компания Comindware, в 2024 г. ожидается значительный рост популярности low-code/no-code решений на мировом рынке управления бизнес-процессами (BPM). Эксперты PEX от
|18.09.2024
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Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября
CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code
|18.09.2024
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«Мастер интеграции» – новый сервис экосистемы PharmPro, разработанный на low-code платформе Eftech.Factory.
формация по лекарственным препаратам была подтверждена МДЛП и отображается в приложении «Честный знак». Ожидается увеличение количества компаний, пользующихся этим сервисом. Сервис разработан на базе low-code платформы Eftech.Factory.
|16.09.2024
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«Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck
азвивать платформу силами наших сотрудников, и система Citeck отвечала этому требованию на 100%. Ее Low-Code-инструменты и понятный интерфейс позволили нашей команде начать полноценную работу с
|11.09.2024
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Как устроены интеграции в современных low-code платформах
дания новых функций и обновления приложений. Автоматизация тестирования и мониторинг производительности приложений помогает выявлять и исправлять ошибки на ранних стадиях разработки. Перейти к обзору Low-code 2024 Быстрый выпуск новых функций и обновлений, а также улучшение качества и безопасности приложений приводит к повышению удовлетворенности клиентов, что положительно влияет на лояльно
|11.09.2024
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VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе
VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключе
|10.09.2024
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Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября
CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code
|10.09.2024
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Для крупного бизнеса low-code совсем другой: обзор критериев и их особенностей
Работа с бизнес-процессами Работа с бизнес-процессами — одно из базовых требований к low-code, и в том или ином виде практически у всех решений оно реализовано. Но пройдемся по нюансам. Возможность импорта файлов в нотации BPMN Примерно у половины вендоров low-code нет в
|09.09.2024
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Пять функций, без которых low-code невозможен
Некоторые компании используют термин low-code для привлечения внимания к своим продуктам, даже если они не полностью соответствуют определению low-code. Это связано с тем, что low-code стал популярным термином в инду
|28.08.2024
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Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code платформа должна быть full-stack средой
Market.CNews: Как, по вашим оценкам, изменилось восприятие low-code разработки в банках и финтехе за 2023-2024 год на фоне бурного импортозамещения и ци
|28.08.2024
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Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024
ных ИТ-решений, а также полноценные приложения для решения несложных задач. Главными преимуществами low-code называют возможность разработки без участия программистов и решение задач силами сам
|14.08.2024
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ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах
ИТ-школа «Ростелекома» объявляет о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах». Программа реализуется в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости». Об этом CNews сообщи
|08.08.2024
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МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в корпоративную ИT-инфраструктуру российской low-code cистемы управления бизнес-процессами (BPМ-системы) ELMA. В компании создано единое ц
|10.07.2024
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Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов
Технологическая платформа Digital Q.BPM — это инновационное решение компании «Диасофт», которое предоставляет low-code инструментарий для моделирования, оптимизации и полной автоматизации бизнес-процессов. Платформа позволяет управлять бизнес-процессами, структурируя их в виде отдельных микросервисов,
|14.06.2024
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Low-code для закупок в промышленности. Кейс клиента Comindware на CNews Forum
проект, компания NGCO сфокусировалась на автоматизации обработки заявок на закупку, работы с договорами, счетами и запроса бюджета. При выборе технологий для цифровизации компания отдала предпочтение low-code BPMS Comindware Business Application Platform, которая позволяет создавать бизнес-приложения без или с минимальным использованием программирования и самостоятельно их дорабатывать. В р
|08.05.2024
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Что предлагают российские разработчики low-code платформ
Российский рынок low-code платформ Под Low-code понимаются платформы, позволяющие заказчику самостоятел
|19.04.2024
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Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета
Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. Стороны
|18.04.2024
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Low-Code и No-Code 2024
траивать витрины в соответствии с предпочтениями сотрудника. Однако, опыт показывает, что внедрение low-code — совсем не простой процесс. Требуется создать собственный центр компетенций с учето
|16.04.2024
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«Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве
«Системный софт» объявляет о начале сотрудничества с компанией «Айготта», разработчиком low-code платформы Scalaxi. Партнерство позволит компании «Системный софт» предоставить своим клиентам простой и доступный способ разработки приложений, порталов и систем автоматизации. Об этом
|12.04.2024
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Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля
CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skol
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Low-code-платформы 2023
Low-code-платформы 2023 Low-code-платформы — это визуальный подход к разработке программного обеспечения, который поз
|08.04.2024
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Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе
Citeck — разработчик и поставщик low-code BPM платформы CiteckECOS. Мы сотрудничаем с крупным и средним бизнесом, с компаниями
|05.04.2024
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Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля
CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skol
|29.03.2024
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Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов
Операционная система «Атлант» и Low-code платформа Elma365 подтвердили совместимость. Дистрибутив Elma365 корректно устанавли
Low-code и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 981 85
|Натрусов Артем 284 70
|Сотин Денис 205 59
|Меденцев Константин 95 53
|Востриков Юрий 66 45
|Кирьянова Александра 127 43
|Истомин Константин 56 41
|Гимранов Ринат 122 40
|Воронин Павел 133 38
|Галкин Николай 95 38
|Чаркин Евгений 296 34
|Андрианов Павел 84 33
|Сергеев Сергей 137 32
|Алешкин Сергей 65 31
|Чернышев Андрей 68 31
|Тараторин Александр 58 30
|Фокин Валерий 45 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Абакумов Евгений 202 29
|Ульянов Николай 109 28
|Врацкий Андрей 134 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Коптелов Андрей 109 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Ерошкин Павел 32 28
|Козак Николай 152 27
|Свинцов Андрей 45 26
|Албычев Александр 150 25
|Тятюшев Максим 93 25
|Александров Александр 69 24
|Урусов Виктор 119 24
|Шпак Василий 214 23
|Порошин Тимур 30 23
|Чурсин Дмитрий 61 23
|Чуканов Сергей 57 23
|Теплицкий Дмитрий 73 21
|Кубарев Алексей 46 21
|Шаев Виталий 43 21
|Копысов Виталий 61 20
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
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