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Low-code Low Coding специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы

Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы

  • Low-code платформы — это платформы для разработки, которые позволяют создавать приложения при помощи визуальных инструментов, встроенных компонентов и функций, тем самым сводя к минимуму необходимость написания кода вручную. Лоукод-платформа с набором готовых инструментов и функциональных модулей для создания, сопровождения и развития пользовательских приложений, которые упрощают процесс разработки и делает его более доступным для более широкого круга пользователей.
  • No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений

 

 

 

 

Юрий Хомутский, Директор ИТ-маркетплейса, Market.CNews "Эпоха Low-code и её особенности. Рейтинг Low-code платформ 2023 от Market.CNews", Конференция CNews Low-code: как быстро создавать приложения 10.10.2023 Москва


18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code

спикеров от таких компаний как экосистема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других. Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко подходить к изменениям. «Чем больше создается жестких связей на уровне логики и данных между продуктами, тем более хрупкой становится система. Поэтому бизнес вы
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen

Ресторанная сеть «Кофемания» спроектировала бизнес-приложение на базе новой low-code-технологии для построения портальных решений (front-end) Naumen Platform. Приложение
06.11.2024 Naumen запускает новый портал самообслуживания

ала самообслуживания для оптимизации работы с запросами пользователей. Решение, созданное на основе low-code-технологий Naumen Platform, ориентировано на упрощение процессов поддержки, более бы
05.11.2024 ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

5 ноября в Москве пройдет конференция про актуальные задачи бизнеса и единую Low-code платформу для их решения. Опыт последних лет показал, что при замене устаревших и ушедших с рынка систем многие крупные компании выбрали Low-code. Поэтому мы трансформировали BP
28.10.2024 Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code-решений

Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
28.10.2024 Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code

Что такое настоящий low-code Бум low-code начался в 2022 г. На этом фоне многие компании начали добавлять

14.10.2024 Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал»

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и ELMA, разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель». Компаниям, которые планируют или уж
14.10.2024 Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября 2024 г., но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
14.10.2024 Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов. В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний Р
14.10.2024 Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)

Вышел новый модуль российской Low-Code платформы Citeck, позволяющий без программирования создавать любое количество независимых внешних порталов. Такие порталы используются для взаимодействия и обмена информацией компании

11.10.2024 МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подпис
08.10.2024 Low-code и No-code 2024

онируется как инструмент создания приложений с минимальным участием разработчиков. Рынок российских Low-code платформ можно назвать достаточно зрелым — функциональность отечественных решений ма
Low-code платформы 2024

Low-code платформы 2024 Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а та
03.10.2024 ГК Softline расширяет партнерство с GreenData

продуктов и услуг, расширяет партнерство с GreenData — российским разработчиком импортонезависимой low-code-платформы международного уровня. В рамках сотрудничества компании объединят усилия в
03.10.2024 Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft

Банк «Мир Привилегий» автоматизировал работу контакт-центра в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект внедре
23.09.2024 Эксперты PEX отмечают рост популярности low-code/no-code решений в 2024 году

оссийского рынка занимается компания Comindware, в 2024 г. ожидается значительный рост популярности low-code/no-code решений на мировом рынке управления бизнес-процессами (BPM). Эксперты PEX от
18.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code
18.09.2024 «Мастер интеграции» – новый сервис экосистемы PharmPro, разработанный на low-code платформе Eftech.Factory.

формация по лекарственным препаратам была подтверждена МДЛП и отображается в приложении «Честный знак». Ожидается увеличение количества компаний, пользующихся этим сервисом. Сервис разработан на базе low-code платформы Eftech.Factory.
16.09.2024 «Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck

азвивать платформу силами наших сотрудников, и система Citeck отвечала этому требованию на 100%. Ее Low-Code-инструменты и понятный интерфейс позволили нашей команде начать полноценную работу с
11.09.2024 Как устроены интеграции в современных low-code платформах

дания новых функций и обновления приложений. Автоматизация тестирования и мониторинг производительности приложений помогает выявлять и исправлять ошибки на ранних стадиях разработки. Перейти к обзору Low-code 2024 Быстрый выпуск новых функций и обновлений, а также улучшение качества и безопасности приложений приводит к повышению удовлетворенности клиентов, что положительно влияет на лояльно
11.09.2024 VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе

VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключе
10.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code
10.09.2024 Для крупного бизнеса low-code совсем другой: обзор критериев и их особенностей

Работа с бизнес-процессами Работа с бизнес-процессами — одно из базовых требований к low-code, и в том или ином виде практически у всех решений оно реализовано. Но пройдемся по нюансам. Возможность импорта файлов в нотации BPMN Примерно у половины вендоров low-code нет в
09.09.2024 Пять функций, без которых low-code невозможен

Некоторые компании используют термин low-code для привлечения внимания к своим продуктам, даже если они не полностью соответствуют определению low-code. Это связано с тем, что low-code стал популярным термином в инду
28.08.2024 Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code платформа должна быть full-stack средой

Market.CNews: Как, по вашим оценкам, изменилось восприятие low-code разработки в банках и финтехе за 2023-2024 год на фоне бурного импортозамещения и ци
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024

ных ИТ-решений, а также полноценные приложения для решения несложных задач. Главными преимуществами low-code называют возможность разработки без участия программистов и решение задач силами сам
14.08.2024 ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах

ИТ-школа «Ростелекома» объявляет о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах». Программа реализуется в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости». Об этом CNews сообщи
08.08.2024 МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в корпоративную ИT-инфраструктуру российской low-code cистемы управления бизнес-процессами (BPМ-системы) ELMA. В компании создано единое ц
10.07.2024 Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов

Технологическая платформа Digital Q.BPM — это инновационное решение компании «Диасофт», которое предоставляет low-code инструментарий для моделирования, оптимизации и полной автоматизации бизнес-процессов. Платформа позволяет управлять бизнес-процессами, структурируя их в виде отдельных микросервисов,

14.06.2024 Low-code для закупок в промышленности. Кейс клиента Comindware на CNews Forum

проект, компания NGCO сфокусировалась на автоматизации обработки заявок на закупку, работы с договорами, счетами и запроса бюджета. При выборе технологий для цифровизации компания отдала предпочтение low-code BPMS Comindware Business Application Platform, которая позволяет создавать бизнес-приложения без или с минимальным использованием программирования и самостоятельно их дорабатывать. В р
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ

Российский рынок low-code платформ Под Low-code понимаются платформы, позволяющие заказчику самостоятел
19.04.2024 Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета

Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. Стороны
18.04.2024 Low-Code и No-Code 2024

траивать витрины в соответствии с предпочтениями сотрудника. Однако, опыт показывает, что внедрение low-code — совсем не простой процесс. Требуется создать собственный центр компетенций с учето
16.04.2024 «Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве

«Системный софт» объявляет о начале сотрудничества с компанией «Айготта», разработчиком low-code платформы Scalaxi. Партнерство позволит компании «Системный софт» предоставить своим клиентам простой и доступный способ разработки приложений, порталов и систем автоматизации. Об этом
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skol
Low-code-платформы 2023

Low-code-платформы 2023 Low-code-платформы — это визуальный подход к разработке программного обеспечения, который поз
08.04.2024 Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе

Citeck — разработчик и поставщик low-code BPM платформы CiteckECOS. Мы сотрудничаем с крупным и средним бизнесом, с компаниями
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skol
29.03.2024 Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов

Операционная система «Атлант» и Low-code платформа Elma365 подтвердили совместимость. Дистрибутив Elma365 корректно устанавли

Публикаций - 1093, упоминаний - 1568

Low-code и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2148 128
8139 119
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 216 92
SAP SE 5257 91
Comindware - Колловэар 150 88
Microsoft Corporation 24555 80
Oracle Corporation 6667 80
Diasoft - Диасофт 852 75
Directum - Директум 1076 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12311 58
Terrasoft - Террасофт 200 50
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 488 47
МегаФон 8660 47
Ланит Омни 65 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1796 44
Softline - Софтлайн 2727 44
Ростелеком 9609 41
IBM - International Business Machines Corp 9428 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3803 38
Газинформсервис - ГИС 255 37
Ланит - Норбит - Norbit 363 36
Softline - Sl Soft - Сл Софт 216 35
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 99 35
Telegram Group 1877 35
Yandex - Яндекс 7207 34
InfoWatch - Инфовотч 1009 32
Naumen - Наумен 618 32
Delta Computers - Дельта Компьютерс 94 32
Docsvision - ДоксВижн 1005 31
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 182 31
UseTech - Юзтех Интеграция 48 29
UIPath 100 29
Корус Консалтинг ГК 1206 29
Gelarm - Геларм 36 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 433 28
Скала^р - ранее InterLab IBS 183 24
Т1 Холдинг - Т1 Группа 226 24
Первая Форма - 1Форма 47 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1459 23
Salesforce.com 425 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7179 114
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 454 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2779 71
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 654 69
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 511 64
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 64
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 467 58
Лента - Сеть розничной торговли 2053 58
РЖД - Российские железные дороги 1891 56
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 52
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 326 51
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 45
Сургутнефтегаз - СНГ 266 44
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 446 42
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 231 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1009 37
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 908 37
МКБ - Московский кредитный банк 553 33
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 30
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 448 28
Почта России ПАО 2098 26
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 209 26
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 337 25
Zenden Group - Дом одежды 65 24
Комус 94 23
Ингосстрах СПАО 418 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 499 23
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1069 23
Альфа-Банк 1756 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 839 20
Ренессанс Страхование 158 20
36,6 - аптечная сеть 90 20
Абсолют Банк 225 20
Русагро Группа Компаний 276 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 200 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 18
Газпром нефть 610 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11436 141
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3976 59
Федеральное казначейство России 1760 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3021 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1928 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1873 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2706 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2863 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5831 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4673 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 303 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3307 22
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 322 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4916 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2691 20
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4455 17
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 765 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3099 15
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 290 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1662 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2481 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 322 12
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 150 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1200 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 9
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 8
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 337 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2972 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 331 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1380 6
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1850 6
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 49 6
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 302 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 727 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 33
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 8
PEX Network - Process Excellence Network 12 6
АФТ - Ассоциация Финтех 157 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1424 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 3
ASF - Apache Software Foundation 205 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 305 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Linux Foundation 184 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 334 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
4CIO 18 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Ассоциация менеджеров 89 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49566 711
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30302 674
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64871 668
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9994 576
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18697 510
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6712 340
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12807 336
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20860 276
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23885 271
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12404 261
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 980 257
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5227 253
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26844 234
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15522 211
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11184 197
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4595 195
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3942 173
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5209 167
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6584 165
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7241 164
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3466 158
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5232 154
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3940 146
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4848 143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29352 140
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9954 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25087 120
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5187 116
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3757 115
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6436 115
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2631 114
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10975 110
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4617 109
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1852 107
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11793 101
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8475 99
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2121 98
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3022 94
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12404 94
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1097 93
ELMA 365 Low-code BPM 105 84
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 92 77
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1217 62
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 258 59
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 68 58
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 469 58
Terrasoft Creatio 96 56
Linux OS 9844 55
Microsoft Office 3711 52
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 661 43
НКТ - Р7-Офис 372 42
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 230 42
Oracle Java - язык программирования 3052 38
Microsoft Windows 15581 36
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 36
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1444 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5092 30
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 288 29
Python - высокоуровневый язык программирования 906 29
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 29
UseTech UseBus 28 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 184 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2254 27
Mango Cloud Systems - Mango Office 219 25
JavaScript - JS - язык программирования 1174 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4344 22
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 22
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 195 22
Microsoft Office Excel 1188 21
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 117 18
Google Android 13916 18
Новые облачные технологии - МойОфис 761 17
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 203 17
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 961 17
Microsoft SQL Server - MS SQL 1652 16
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 449 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
FlexSoft - FXL Платформа 56 15
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 155 15
Apple iOS 7681 15
Шадаев Максут 981 85
Натрусов Артем 284 70
Сотин Денис 205 59
Меденцев Константин 95 53
Востриков Юрий 66 45
Кирьянова Александра 127 43
Истомин Константин 56 41
Гимранов Ринат 122 40
Воронин Павел 133 38
Галкин Николай 95 38
Чаркин Евгений 296 34
Андрианов Павел 84 33
Сергеев Сергей 137 32
Алешкин Сергей 65 31
Чернышев Андрей 68 31
Тараторин Александр 58 30
Фокин Валерий 45 29
Бурилов Андрей 105 29
Абакумов Евгений 202 29
Ульянов Николай 109 28
Врацкий Андрей 134 28
Микрюков Валерий 28 28
Шинкарев Александр 32 28
Коптелов Андрей 109 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Ерошкин Павел 32 28
Козак Николай 152 27
Свинцов Андрей 45 26
Албычев Александр 150 25
Тятюшев Максим 93 25
Александров Александр 69 24
Урусов Виктор 119 24
Шпак Василий 214 23
Порошин Тимур 30 23
Чурсин Дмитрий 61 23
Чуканов Сергей 57 23
Теплицкий Дмитрий 73 21
Кубарев Алексей 46 21
Шаев Виталий 43 21
Копысов Виталий 61 20
Россия - РФ - Российская федерация 142590 816
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42845 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14075 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17218 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51920 52
Европа 21713 30
Беларусь - Белоруссия 5588 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14150 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16874 21
Казахстан - Республика 5495 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2850 15
Азия - Азиатский регион 5501 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2227 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1930 11
Америка Латинская 1801 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2907 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1175 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13292 9
Индия - Bharat 5405 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2699 9
Германия - Федеративная Республика 12645 9
Россия - СФО - Новосибирск 4253 8
Африка - Африканский регион 3462 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7346 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3903 7
Турция - Турецкая республика 2330 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 689 7
Украина 7582 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3068 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1476 7
Россия - СЗФО - Псковская область 626 7
Франция - Французская Республика 7825 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 596 7
Россия - ЦФО - Калужская область 969 6
Ближний Восток 2927 6
Россия - УФО - Тюменская область 1125 6
Канада 4863 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1105 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1419 5
Земля - планета Солнечной системы 10346 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14027 424
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47604 348
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8077 334
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50489 309
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13258 263
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5623 174
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28667 141
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23827 138
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5340 136
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10838 114
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18225 98
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7778 96
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6854 90
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2753 84
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7492 81
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16172 78
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5928 73
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3051 72
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2894 72
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6855 70
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4765 70
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3637 62
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2361 61
Экономический эффект 1050 56
Страхование - Страховое дело - Insurance 5772 56
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1350 56
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6017 48
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2238 46
Аудит - аудиторский услуги 2620 45
Кредитование - Сrediting - Заём 6651 44
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3878 44
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1922 42
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 355 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3070 41
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5269 41
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5017 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9657 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7962 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8505 32
Энергетика - Energy - Energetically 5026 29
TAdviser - Центр выбора технологий 388 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11215 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 984 3
The Verge - Издание 549 2
Forbes - Форбс 804 2
Bloomberg 1264 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 18 2
CNews ИТ в промышленности 5 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 46 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 106 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 67 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Silicon 483 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Variety 23 1
TechSpot 103 1
Мобильные системы 115 1
Автокод (портал) 34 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 875 1
Комсомольская правда ИД 66 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 624 1
Crunchbase 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1811 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 647 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 193 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 411 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 1
Ведомости 964 1
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Gartner - Гартнер 3547 55
CNews Инновация года - награда 111 38
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 315 20
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IDC - International Data Corporation 4903 13
Forrester Research 821 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 5
Markets&Markets Research 112 3
CNews Рынок ИТ-услуг 165 3
Mordor Intelligence 28 3
CNews Mobile - рейтинг 20 3
Forrester Wave 45 3
CNews Мишень 164 2
Market Research Future 8 2
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Infogence Global Research 2 2
Allied Market Research 20 2
Fortune Business Insights 14 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 219 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
Медиалогия 30 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
CNews Fast рейтинг 46 1
IDC FinTech Ranking 7 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Grand View Research 17 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
IDC Financial Insights 10 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CCS Insight 22 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 127 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 131 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Fortune Global 500 286 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 821 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1011 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1489 11
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 166 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 900 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 581 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 205 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 364 4
РАН - Российская академия наук 1853 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 70 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 326 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 44 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 33 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 46 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 2
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 19 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 231 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 39 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 433 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 30 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 96 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 30 1
СамГУ - Самарский государственный университет 20 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 139 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 59 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 246 1
МЭИ - Московский энергетический институт 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 363 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 159 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 284 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1105 96
CNews AWARDS - награда 508 71
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1986 69
CNews FORUM Кейсы 222 52
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2393 50
ELMA DAY 12 11
День молодёжи - 27 июня 873 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1211 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 60 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 310 5
Diasoft Special Conf 5 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
ИнфоКом 99 3
Microsoft Ignite 41 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 2
Microsoft Build - конференция 37 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ComNews Awards 8 2
Docflow 146 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 65 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 99 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 708 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Banking Tech Awards 2 1
IT-Лидер - премия 3 1
Docsvision Day 8 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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