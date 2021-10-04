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LPDDR
Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов


04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 1
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 3
16.06.2021 LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки 2
15.06.2021 Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы 8
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
11.05.2021 Huawei выпустила ноутбук на собственном процессоре и китайском Linux 1
10.05.2021 Главных производителей памяти обвинили в картельном сговоре для взвинчивания цен 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
31.03.2021 Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
22.03.2021 Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности 2
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 1
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
11.02.2021 Очень дешевый полноценный ПК на Linux способен уместиться на ладони. Видео 1
03.02.2021 Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео 3
02.02.2021 В мире грядет гигантский скачок цен на слегка устаревшую оперативную память 2
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков 1
20.01.2021 Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов 2
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
18.01.2021 Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows 2
12.01.2021 Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM 1
11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео 1
04.12.2020 Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру 1
24.11.2020 Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена 2
20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 2
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 1
27.10.2020 Суперкомпактный ПК размером с два коробка спичек стал мощнее и дешевле. Видео 1
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео 1

Публикаций - 266, упоминаний - 419

LPDDR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 80
Xiaomi 904 61
Apple Inc - Эппл Рус 7685 47
Intel Corporation 4158 35
Microsoft Corporation 11039 27
Lenovo Group 1636 26
Nvidia Corp 2012 23
Google LLC 7135 21
Huawei 2727 17
Qualcomm Technologies 1001 14
OPPO Electronics 222 13
AMD - Advanced Micro Devices 1664 13
MediaTek 315 13
Realme 79 13
Sony 2327 10
Meizu 121 9
Микрон - Micron 365 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 7
Mali 54 6
Acer Group 1359 6
Harman Kardon 164 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 5
ZTE Corporation 549 4
Shenzhen Xunlong Software 6 4
AKG 50 4
OnePlus - BBK Electronics 131 4
HP Inc. 2901 4
Nokia Corporation 2424 4
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 3
Broadcom Inc 197 3
Pine64 - Pine Microsystems 8 3
Lenovo Motorola 999 3
LG Electronics 1838 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
Dell EMC 2393 3
Samsung System LSI 18 3
GitHub 412 2
IBM 3530 2
Fortnite 47 2
Sharp Corporation 319 2
AliExpress Tmall 52 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Kickstarter 95 2
TÜV Rheinland Group 63 2
Почта России ПАО 1570 1
Связной ГК 877 1
AliExpress 275 1
S7 Airlines 79 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
DuPont 9 1
TripAdvisor 33 1
Hagens Berman 5 1
Wells Fargo 28 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 140
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 129
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 126
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 125
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 98
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 81
USB Type-C - USB-C 901 65
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 51
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 48
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 48
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 46
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 205 31
Smartphone - Смартфон 773 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 27
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 25
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 24
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 20
DDR - Double data rate 1066 20
ARM64 - Архитектура процессора 1017 19
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 18
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 17
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 14
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 14
USB Type-A - USB-A 148 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 13
ToF camera - Time-of-flight камера 54 11
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 10
USB OTG - On-The-Go 93 10
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 100 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 9
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 9
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 8
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 8
Dolby Atmos 144 8
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 8
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
3G - Стандарт мобильной связи 3714 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 90
Google Android 10750 57
Microsoft Windows 10 6622 51
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 51
Corning Gorilla Glass 496 44
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 41
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 35
Google Android 10 172 32
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 31
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 30
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 29
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 28
Nvidia GeForce GTX 2055 27
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 25
Google Android 9 Pie 159 24
Intel Core - Семейство процессоров 863 24
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 23
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 21
Samsung Galaxy Note 558 20
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 20
Linux OS 4249 19
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 19
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 16
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 15
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 15
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 15
Apple iPhone 11 152 14
Intel Core i - Cерия процессоров 352 14
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 13
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 12
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 11
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 11
Samsung Galaxy 345 11
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 10
Huawei Mate - серия смартфонов 183 10
Google Android 8 Oreo 139 10
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 10
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 4
Jun Lei - Цзунь Лей 43 3
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Катаев Александр 36 2
Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
iLife MP Micro PC 1 1
Upton Eben - Аптон Эбен 4 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 2 1
Mehrotra Sanjay - Мехротра Санджай 3 1
Rakers Aaron - Рейкерс Аарон 1 1
Berman Steve - Берман Стив 3 1
Barr William - Барр Уильям 1 1
Lee Jung-bae - Ли Джун-Бай 1 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Nan Li - Нань Ли 3 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 112
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 39
Индия - Республика 2165 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Южная Корея - Республика 1454 7
Европа 3736 6
Япония 2771 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 5
Южная Корея - Пхёнтхэк 10 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Северная Америка 1407 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Испания - Королевство 1250 2
Индонезия - Республика 384 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 2
Китай - Тайвань 589 2
Испания - Барселона 533 2
Малайзия 339 2
США - Сан-Франциско 689 2
Африка 1486 2
Ближний Восток 1471 2
Нидерланды 971 2
Специальный административный район Гонконг 547 2
Ирландия - Республика 362 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Латинская Америка 722 1
Южная Корея - Хвасон 8 1
Казахстан - Республика 2622 1
Япония - Токио 287 1
Таиланд - Королевство 358 1
Германия - Берлин 355 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Новая Зеландия 290 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Португалия - Португальская Республика 316 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Trade-in 54 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 17
Tom’s Hardware 86 5
Liliputing 27 4
The Verge - Издание 448 3
DRAMeXchange 22 3
VideoCardz 12 2
Neowin 38 2
Android Authority 33 2
GSM Arena 54 2
DxOMark - Издание 34 2
GizChina - Издание 40 1
DigiTimes - Издание 506 1
WCCFTech - Издание 32 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
CNMO 1 1
Phoronix 15 1
TrendingLeaks 1 1
TechSpot 22 1
Bloomberg 785 1
ITHome 15 1
CNX Software 4 1
FanlessTech 1 1
GizmoChina 77 1
Reddit 198 1
CNews Analytics 1988 5
TrendForce 48 5
Omdia 15 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Samsung Unpacked 19 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
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