Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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LPDDR
Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 266, упоминаний - 419
LPDDR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5641 80
|Xiaomi 904 61
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 47
|Intel Corporation 4158 35
|Microsoft Corporation 11039 27
|Lenovo Group 1636 26
|Nvidia Corp 2012 23
|Google LLC 7135 21
|Huawei 2727 17
|Qualcomm Technologies 1001 14
|OPPO Electronics 222 13
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 13
|MediaTek 315 13
|Realme 79 13
|Sony 2327 10
|Meizu 121 9
|Микрон - Micron 365 8
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 7
|Mali 54 6
|Acer Group 1359 6
|Harman Kardon 164 5
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 5
|ZTE Corporation 549 4
|Shenzhen Xunlong Software 6 4
|AKG 50 4
|OnePlus - BBK Electronics 131 4
|HP Inc. 2901 4
|Nokia Corporation 2424 4
|Raspberry Pi Foundation - RPF 17 3
|Broadcom Inc 197 3
|Pine64 - Pine Microsystems 8 3
|Lenovo Motorola 999 3
|LG Electronics 1838 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
|Dell EMC 2393 3
|Samsung System LSI 18 3
|GitHub 412 2
|IBM 3530 2
|Fortnite 47 2
|Sharp Corporation 319 2
|AliExpress Tmall 52 3
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
|Kickstarter 95 2
|TÜV Rheinland Group 63 2
|Почта России ПАО 1570 1
|Связной ГК 877 1
|AliExpress 275 1
|S7 Airlines 79 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
|JD.com - Jingdong Mall 45 1
|DuPont 9 1
|TripAdvisor 33 1
|Hagens Berman 5 1
|Wells Fargo 28 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 17
|Tom’s Hardware 86 5
|Liliputing 27 4
|The Verge - Издание 448 3
|DRAMeXchange 22 3
|VideoCardz 12 2
|Neowin 38 2
|Android Authority 33 2
|GSM Arena 54 2
|DxOMark - Издание 34 2
|GizChina - Издание 40 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
|CNMO 1 1
|Phoronix 15 1
|TrendingLeaks 1 1
|TechSpot 22 1
|Bloomberg 785 1
|ITHome 15 1
|CNX Software 4 1
|FanlessTech 1 1
|GizmoChina 77 1
|Reddit 198 1
|CNews Analytics 1988 5
|TrendForce 48 5
|Omdia 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757583, в очереди разбора - 661273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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