Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KupiVip
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 145
KupiVip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|Быстров Константин 19 14
|Холязников Владимир 13 7
|Козырь Сергей 30 7
|Строкович Антон 45 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Попов Павел 12 3
|Зайцев Николай 28 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Крысина Ольга 109 3
|Левиков Антон 68 3
|Александрин Андрей 15 3
|Миронов Александр 13 3
|Еремеев Сергей 17 3
|Карпенко Дмитрий 27 3
|Гегамов Николай 17 3
|Козлов Михаил 153 3
|Голубев Александр 13 3
|Ковалев Сергей 18 3
|Садовенко Илья 60 3
|Готовченков Дмитрий 6 2
|Староверов Денис 14 2
|Волож Аркадий 181 2
|Шевченко Евгений 55 1
|Волошин Александр 7 1
|Трапезников Александр 2 1
|Минаев Олег 1 1
|Логунов Александр 3 1
|Репик Алексей 4 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Рябенький Игорь 12 1
|Полехин Виталий 3 1
|Воронин Алексей 15 1
|Магомедов Александр 10 1
|Долгов Владимир 39 1
|Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
|Малышев Сергей 46 1
|Хасис Лев 96 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|The Bell - Издание 34 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764970, в очереди разбора - 668657.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764970, в очереди разбора - 668657.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru