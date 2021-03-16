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KupiVip


16.03.2021 Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры 1
03.12.2020 AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса 4
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
10.02.2020 «Алиса» обновила умную камеру 1
14.09.2017 Бизнес-марафон «Трансформация в Олимпийском» пройдет 29-30 сентября 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
06.07.2016 Оскар Хартманн инвестировал 1 млн евро в проект по ремонту автомобилей CarFix 1
11.02.2016 Валовый доход KupiVip Group в 2015 г. увеличился на 50% 8
28.01.2016 Converse вместе с KupiVip E-Сommerce Services запустила первый интернет-магазин в России 1
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato 5
24.06.2015 KupiVip Group расширил зону доставки для жителей Московской и Калужской областей 2
04.06.2015 KupiVIP Group запустил проект Eurosale для жителей Казахстана 3
22.04.2015 KupiVIP покупает онлайн-магазин обуви, одежды и аксессуаров Sapato.ru 4
03.03.2015 KupiVIP.ru запускает свой собственный киберпонедельник 3
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
11.02.2015 KupiVIP запускает продажи на eBay 7
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
04.02.2015 KupiVIP.ru разработал собственное решение для планирования доставки товаров 3
19.01.2015 KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44% 5
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.12.2014 KupiVIP.ru открыл представительство в Казахстане 3
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 3
21.11.2014 KupiVIP.ru запустил бесплатное приложение для iPhone 4
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
31.10.2014 KupiVIP.ru присоединил ShopTime.ru 5
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции 2
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
28.08.2014 KupiVip.ru модернизировал свою ИТ-инфраструктуру на базе решений IBM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.08.2014 KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru 2
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1

Публикаций - 75, упоминаний - 145

KupiVip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 9
Microsoft Corporation 11110 7
Yandex - Яндекс 4101 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Белый Ветер Цифровой 114 3
АйТи 752 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Inventive Retail Group 63 3
ICL Services 51 3
IBM 3546 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Samsung Electronics 5686 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Columbus - Колумбус 125 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Alibaba Group 298 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Открытие ФК 538 5
Sapato.ru 18 4
Lamoda 83 4
Обувь России 27 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Утконос 99 3
X5 Group 599 3
ВкусВилл 48 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 3
Finn Flare 20 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Qiwi 783 2
Почта России ПАО 1574 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
eBay Inc 531 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Белый Ветер 54 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
AliExpress 275 1
СберЛогистика 42 1
WikiMart - Викимарт 40 1
Inventive eCommerce 5 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
СДЭК - CDEK 6 1
Tom Tailor 6 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
AltaIR Capital 11 1
ASOS 4 1
Adidas 96 1
Genotek - Генотек 4 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Р-Фарм 20 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Яндекс.Маркет 439 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Boomstarter Network 11 1
OneTwoTrip 30 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Android 10751 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Быстров Константин 19 14
Холязников Владимир 13 7
Козырь Сергей 30 7
Строкович Антон 45 7
Стуров Дмитрий 25 7
Попов Павел 12 3
Зайцев Николай 28 3
Разгуляев Валерий 18 3
Крысина Ольга 109 3
Левиков Антон 68 3
Александрин Андрей 15 3
Миронов Александр 13 3
Еремеев Сергей 17 3
Карпенко Дмитрий 27 3
Гегамов Николай 17 3
Козлов Михаил 153 3
Голубев Александр 13 3
Ковалев Сергей 18 3
Садовенко Илья 60 3
Готовченков Дмитрий 6 2
Староверов Денис 14 2
Волож Аркадий 181 2
Шевченко Евгений 55 1
Волошин Александр 7 1
Трапезников Александр 2 1
Минаев Олег 1 1
Логунов Александр 3 1
Репик Алексей 4 1
Биккулова Гульнара 23 1
Рябенький Игорь 12 1
Полехин Виталий 3 1
Воронин Алексей 15 1
Магомедов Александр 10 1
Долгов Владимир 39 1
Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
Малышев Сергей 46 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Казахстан - Республика 2637 4
Европа 3766 4
Украина 3374 4
Восточная Европа 1682 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Италия - Итальянская Республика 1392 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Абхазия - Республика 103 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Армения - Республика 688 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Испания - Королевство 1256 1
Индия - Республика 2175 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Япония 2792 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Италия - Милан 45 1
Франция - Париж 372 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Калужская область 574 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Русский язык 985 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
The Bell - Издание 34 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764970, в очереди разбора - 668657.
Создано именных указателей - 46354.
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