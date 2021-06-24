Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ku-диапазон
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении
Публикаций - 69, упоминаний - 74
Ku-диапазон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
|Алымов Сергей 23 2
|Ватулин Олег 11 2
|Севастьянов Дмитрий 8 2
|Пехтерев Сергей 42 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Marks Josh - Маркс Джош 1 1
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
|Винокур Михаил 4 1
|Левкевич Михаил 60 1
|СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 53 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru