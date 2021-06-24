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Ku-диапазон
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении



24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 1
11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France 1
02.10.2014 StarBlazer начинает обучение партнеров установке и настройке оборудования двухстороннего спутникового интернета 1
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2» 1
06.08.2013 StarBlazer снижает цену абонентского оборудования двухстороннего спутникового интернета 2
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 1
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы 1
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
09.06.2012 Ударный беспилотник: чем Россия ответит врагам? 1
03.02.2012 Panasonic Avionics запустил широкополосный доступ через спутник «Ямал-201» 1
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 1
29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F 1
25.10.2011 Earthly Orbit будет предоставлять услуги связи на Ближнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АМ44» 1
25.10.2011 ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов 2
24.05.2010 Шаттл Atlantis: последний полёт близится к концу 1
20.05.2010 Астронавты шаттла Atlantis успешно совершили второй выход в открытый космос 1
12.05.2010 Второй спутник связи для Вьетнама снова построит Lockheed Martin 1
19.03.2010 "Протон" выведет на орбиту очередной канадский спутник связи 1
25.11.2009 Eutelsat W7: успешный запуск 1
08.05.2009 КА "Экспресс-АМ44" введен в эксплуатацию 1
16.04.2009 Космический аппарат ProtoStar-2 доставлен на Байконур 1
19.03.2009 Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта 1
11.03.2009 Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3" 1
26.02.2009 На Байконуре сегодня запланирован запуск американского спутника связи Telstar-11N 1
24.02.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску Telstar-11N 1
19.02.2009 На Байконуре подготовка к запуску американского спутника идет по графику 1
28.01.2009 Первый индоевропейский спутник связи вышел комом 1
22.01.2009 Готовится запуск Telstar-11N 1
15.01.2009 Россия поставит спутник TELKOM 3 для Индонезии 1
15.12.2008 Индия освоила производство тяжёлых спутников связи 1
24.11.2008 Космический аппарат Ciel II заправляют компонентами топлива 1
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур 1
06.11.2008 Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник ASTRA-1M 1
31.10.2008 На Байконуре началась подготовка к запуску американского спутника Telstar-11N 1
27.08.2008 «Сетьтелеком» перевел действующую сеть на DVB-S2 1
26.08.2008 Корейский спутник выведет на орбиту европейская или российская ракета 1
23.07.2008 На Байконуре началась подготовка к запуску малазийского спутника 1
19.11.2007 На Байконуре осуществлен успешный запуск спутника Sirius-4 2
03.09.2007 Индия успешно запустила геостационарный спутник 1
21.08.2007 Названа дата запуска индийского спутника связи 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Ku-диапазон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 458 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 8
Eutelsat 139 6
SES 57 4
PanAmSat Holding 31 3
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 103 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 2
StarBlazer - СтарБлайзер 32 2
Thales 95 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 2
Transas - Транзас ГК 134 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 50 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ 6 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 432 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2537 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 1
Singapore Telecommunications - Singtel 135 1
Hughes 99 1
Gilat Satellite Networks 69 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 1
Orange S.A. 956 1
5497 1
Chunghwa Telecom 50 1
Ростех - Ростехнологии 2409 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 21
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 7
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 6
ILS - International Launch Services 58 5
Boeing 952 3
Airbus Defence and Space - EADS 148 2
Точка 508 2
Газпром ПАО 869 2
Lockheed Martin 713 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Arianespace 83 1
Air France 49 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 245 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 84 1
Связной ГК 1112 1
Банк Зенит 197 1
Orbital Sciences 26 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
BMW 384 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
МКС - Международная космическая станция 1388 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6827 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7522 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7299 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30461 5
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 442 2
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 517 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5940 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2803 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 236 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 28 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 227 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 117 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 527 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4975 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 241 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3339 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 111 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 119 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 1
Космодром Байконур 1024 21
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 13
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 7
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 4
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 3
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 6 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 3
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 3
StarBlazer Tandem 9 2
Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 25 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 17 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 132 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 294 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 42 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 1
NASA Endeavour 73 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 1
Acer Predator 149 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Airbus A320 - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 18 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 47 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 127 1
Алымов Сергей 23 2
Ватулин Олег 11 2
Севастьянов Дмитрий 8 2
Пехтерев Сергей 42 1
Макаревич Сергей 2 1
Marks Josh - Маркс Джош 1 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Винокур Михаил 4 1
Левкевич Михаил 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 101073 24
Европа 9794 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44264 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 13
Казахстан - Республика 4363 12
Африка - Африканский регион 2763 11
Ближний Восток 2522 9
Франция - Французская Республика 5388 6
Америка Северная 2631 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12235 5
Атлантический океан - Атлантика 213 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31719 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2004 4
Азия - Азиатский регион 3484 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 516 3
Южная Корея - Республика 3853 3
Россия - Сибирь 1433 3
Люксембург Великое Герцогство 362 2
Россия - Западная Сибирь 193 2
Великобритания - Лондон 1979 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 304 2
Индонезия - Республика 772 2
Испания - Королевство 2752 2
Европа Центральная 255 2
Африка Северная 190 2
США - Флорида 729 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 637 2
Европа Северная - Скандинавия 458 2
Россия - Крайний Север 159 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 169 2
Франция - Канны 110 2
Канада 3071 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 245 2
Франция - Тулуза 45 2
США - Гавайи - Гавайские острова 269 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1200 2
Европа Восточная 2892 2
Сахара - пустыня 177 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 82 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 428 1
Войны в Ираке 128 1
Казахстан Сегодня 308 5
Space Daily 528 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
Deutsche Welle - Телеканал 44 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Newsbytes News Network 318 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 53 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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