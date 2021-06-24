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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Ku-диапазон



24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 1
11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France 1
02.10.2014 StarBlazer начинает обучение партнеров установке и настройке оборудования двухстороннего спутникового интернета 1
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2» 1
06.08.2013 StarBlazer снижает цену абонентского оборудования двухстороннего спутникового интернета 2
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 1
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы 1
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
09.06.2012 Ударный беспилотник: чем Россия ответит врагам? 1
03.02.2012 Panasonic Avionics запустил широкополосный доступ через спутник «Ямал-201» 1
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 1
29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F 1
25.10.2011 Earthly Orbit будет предоставлять услуги связи на Ближнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АМ44» 1
25.10.2011 ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов 2
24.05.2010 Шаттл Atlantis: последний полёт близится к концу 1
20.05.2010 Астронавты шаттла Atlantis успешно совершили второй выход в открытый космос 1
12.05.2010 Второй спутник связи для Вьетнама снова построит Lockheed Martin 1
19.03.2010 "Протон" выведет на орбиту очередной канадский спутник связи 1
25.11.2009 Eutelsat W7: успешный запуск 1
08.05.2009 КА "Экспресс-АМ44" введен в эксплуатацию 1
16.04.2009 Космический аппарат ProtoStar-2 доставлен на Байконур 1
19.03.2009 Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта 1
11.03.2009 Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3" 1
26.02.2009 На Байконуре сегодня запланирован запуск американского спутника связи Telstar-11N 1
24.02.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску Telstar-11N 1
19.02.2009 На Байконуре подготовка к запуску американского спутника идет по графику 1
28.01.2009 Первый индоевропейский спутник связи вышел комом 1
22.01.2009 Готовится запуск Telstar-11N 1
15.01.2009 Россия поставит спутник TELKOM 3 для Индонезии 1
15.12.2008 Индия освоила производство тяжёлых спутников связи 1
24.11.2008 Космический аппарат Ciel II заправляют компонентами топлива 1
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур 1
06.11.2008 Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник ASTRA-1M 1
31.10.2008 На Байконуре началась подготовка к запуску американского спутника Telstar-11N 1
27.08.2008 «Сетьтелеком» перевел действующую сеть на DVB-S2 1
26.08.2008 Корейский спутник выведет на орбиту европейская или российская ракета 1
23.07.2008 На Байконуре началась подготовка к запуску малазийского спутника 1
19.11.2007 На Байконуре осуществлен успешный запуск спутника Sirius-4 2
03.09.2007 Индия успешно запустила геостационарный спутник 1
21.08.2007 Названа дата запуска индийского спутника связи 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Ku-диапазон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 366 10
Eutelsat 133 6
Nokia Alcatel-Lucent 1416 6
SES 58 4
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 3
Thales 75 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 94 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 2
Transas - Транзас ГК 132 1
Gilat Satellite Networks 69 1
Hughes 68 1
Singapore Telecommunications - Singtel 104 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 45 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ 6 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 407 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 552 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 718 1
4996 1
Ростех - Ростехнологии 2289 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 7
EADS Astrium 95 5
Boeing 895 3
Газпром ПАО 739 2
Lockheed Martin 659 2
Airbus Defence and Space - EADS 123 2
BMW 370 1
Банк Зенит 193 1
Сухой - Авиационный холдинг 138 1
Air France 48 1
Arianespace 83 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1473 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2423 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 209 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2565 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12097 1
Космодром Байконур 1004 21
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 13
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 7
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 3
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 5 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 2
Acer Predator 117 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 119 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 36 1
Airbus A320 - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 13 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
Прогресс РКЦ - Союз-У - Союз-ФГ - ракета-носитель 202 1
Пехтерев Сергей 42 1
Макаревич Сергей 2 1
Marks Josh - Маркс Джош 1 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Винокур Михаил 4 1
Левкевич Михаил 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 81938 21
Европа 7236 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11526 13
Африка - Африканский регион 2656 11
Ближний Восток 2476 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33810 8
Казахстан - Республика 4113 7
Северная Америка 2523 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11996 5
Франция - Французская Республика 4915 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 4
Россия - Сибирь 1338 3
Тихий океан 440 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26526 3
Южная Корея - Республика 3246 3
Азия - Азиатский регион 3148 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11501 3
Европа Северная - Скандинавия 449 2
Испания - Королевство 2509 2
Россия - Крайний Север 142 2
Индонезия - Республика 771 2
Великобритания - Лондон 1836 2
Люксембург Великое Герцогство 355 2
США - Флорида 661 2
Африка Северная 178 2
Европа Центральная 219 2
Канада 2835 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 2
Россия - Западная Сибирь 182 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 269 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1158 2
Франция - Канны 110 2
Европа Восточная 2798 2
Новая Зеландия 582 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 384 1
Россия - ДФО - Амурская область 450 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 1
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 137 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 70 1
Казахстан Сегодня 296 4
Space Daily 528 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
НТВ - Телекомпания 275 1
Deutsche Welle - Телеканал 44 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
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