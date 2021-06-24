Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ku-диапазон
Публикаций - 69, упоминаний - 74
Ku-диапазон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пехтерев Сергей 42 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Marks Josh - Маркс Джош 1 1
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
|Винокур Михаил 4 1
|Левкевич Михаил 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru