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Konica Minolta Business Solutions Russia


30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 2
27.04.2021 Konica Minolta и ITS будут развивать контроль печати с помощью решений PaperCut 1
17.02.2021 Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии» 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
14.01.2021 Konica Minolta представила облачное решение AIRe Link для удаленной поддержки 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
22.12.2020 Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России 1
21.10.2020 Konica Minolta выпустила новую версию AR-приложения genARate 1
18.08.2020 Малоизвестный шифровальщик на неделю парализовал деятельность Konica Minolta 1
22.04.2020 Konica Minolta открыла бесплатный доступ к сервису дополненной реальности Genarate 2
16.10.2019 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ 2
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 3
25.09.2019 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру «Банка жилищного финансирования» 2
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 2
02.04.2019 Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати 1
19.03.2019 В Konica Minolta назначен руководитель направления цифровой печати по текстилю 1
28.02.2019 Konica Minolta модернизировала печатную инфраструктуру «Аэронавигации Северо-Запада» 1
28.11.2018 Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом 1
09.08.2018 Konica Minolta начала продажи новой линейки камер Mobotix Move в России 1
23.05.2018 Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами 6
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях 1
08.02.2018 Konica Minolta оптимизировала затраты на печать «РЭП Холдинг» 1
04.09.2017 Konica Minolta и Docsvision предложат клиентам совместное решение для документооборота 1
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года 5
05.04.2017 Konica Minolta начала российские продажи систем печати AccurioPrint C2060L и AccurioPress С2070 1
27.02.2017 Konica Minolta представила новую серию цветных МФУ bizhub формата A4 1
29.11.2016 Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт» 1
25.11.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов 1
23.11.2016 Konica Minolta начала продажи цифровой системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS 1
26.10.2016 Konica Minolta перевела офисы Renault Россия на аутсорсинг печати 2
08.08.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta стали партнерами по разработке решений для защиты конфиденциальных документов 1
25.07.2016 Konica Minolta представила в России цифровую систему для печати этикеток 2
04.07.2016 Konica Minolta представила новое МФУ для компаний с большими объемами офисной печати 1
23.06.2016 Выручка Konica Minolta Business Solutions в России выросла в 2015 г. на 23% 3
29.06.2015 Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры 1

Публикаций - 36, упоминаний - 56

Konica Minolta Business Solutions Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Konica Minolta Mobotix 18 5
Konica Minolta 136 3
InfoWatch - Инфовотч 619 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Docsvision - ДоксВижн 786 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ланит ГК 1165 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Global CIO 28 1
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
МФУ - Многофункциональное устройство 600 1
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 13 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 150 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
PoE - Power over Ethernet 279 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 584 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
YSoft SafeQ 23 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Konica Minolta AccurioPress C ЦПМ - серия цифровых печатных машин 1 1
Linux OS 4296 1
Konica Minolta AIRe Link 3 1
Синицин Артур 5 2
Арефьев Андрей 22 1
Лавренов Андрей 1 1
Сумин Денис 9 1
Орлов Станислав 1 1
Родионов Андрей 11 1
Харлампиди Мария 2 1
Каминский Алексей 3 1
Лукьянчук Алексей 1 1
Колпаков Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Казахстан - Республика 2665 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Европа 3804 1
Украина 3431 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Япония 2832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Прибалтика - Балтия 607 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
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