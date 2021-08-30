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Konica Minolta Business Solutions Russia
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Публикаций - 36, упоминаний - 56
Konica Minolta Business Solutions Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СМП банк - Северный морской путь 71 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Global CIO 28 1
|БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|YSoft SafeQ 23 2
|InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
|Microsoft Windows 10 6707 1
|Konica Minolta AccurioPress C ЦПМ - серия цифровых печатных машин 1 1
|Linux OS 4296 1
|Konica Minolta AIRe Link 3 1
|Синицин Артур 5 2
|Арефьев Андрей 22 1
|Лавренов Андрей 1 1
|Сумин Денис 9 1
|Орлов Станислав 1 1
|Родионов Андрей 11 1
|Харлампиди Мария 2 1
|Каминский Алексей 3 1
|Лукьянчук Алексей 1 1
|Колпаков Алексей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru