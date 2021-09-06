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Kaspersky Industrial CyberSecurity
KICS


06.09.2021 Подтверждена совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Айти бастион» 2
07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов 3
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
29.03.2021 Как стремительная автоматизация производства подрывает ИБ российских предприятий 2
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
28.12.2020 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов 2
11.12.2020 «Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в сфере киберзащиты роботов 1
24.11.2020 «Лаборатория Касперского» назвала бюрократию основным барьерьером для инициатив в области промышленной кибербезопасности 1
06.11.2020 Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks прошло международный аудит 1
02.11.2020 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» займутся защитой промышленных предприятий от киберугроз 3
17.09.2020 Немецкий завод AGC расширяет использование Kaspersky Industrial CyberSecurity 6
04.09.2020 Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, как меняется подход промышленных компаний к кибербезопасности в результате пандемии 1
21.08.2020 «Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами 1
03.07.2020 «Лаборатория Касперского» обеспечит безопасную работу энергосистемы Alperia 2
15.11.2019 «Лаборатория Касперского»: две трети промышленных компаний замалчивают произошедшие киберинциденты 2
14.11.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC 1
20.09.2019 «Лаборатория Касперского» разработала новый сервис информирования об угрозах для промышленных предприятий 1
02.07.2019 Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн 4
22.01.2019 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в промышленном интернете вещей от Moxa 1
15.01.2019 Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity 8
08.10.2018 «Лаборатория Касперского», Schneider Electric и «ICL Системные технологии» обеспечат кибербезопасность АСУ 1
16.08.2018 «Лаборатория Касперского» перечислила ключевые угрозы кибербезопасности промышленности 1
26.07.2018 «Лаборатория Касперского»: каждая вторая компания в РФ увеличит инвестиции в киберзащиту АСУ ТП 2
14.06.2018 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты промышленных инфраструктур получило сертификат ФСТЭК 2
29.05.2018 «Лаборатория Касперского» совместно с НЛМК апробирует систему защиты от кибератак 1
26.02.2018 Kaspersky Industrial CyberSecurity обеспечит защиту Павлодарского Нефтехимического завода 3
30.01.2018 «Лаборатория Касперского»: число целевых атак на предприятия выросло на 40% 1
07.11.2017 Тесты подтвердили совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Прософт-Систем» 1
28.08.2017 «Лаборатория Касперского» выявила нехватку специалистов по кибербезопасности в промышленности 2
11.07.2017 «Лаборатория Касперского» примет участие в создании единого цифрового пространства промышленности России 1
18.04.2017 После прошлогоднего провала «Лаборатория Касперского» пошла в рост 1
18.04.2017 Неаудированная выручка «Лаборатории Касперского» по МСФО выросла в 2016 г. на 4% 1
18.04.2017 Schneider Electric и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве по индустриальной кибербезопасности 1
20.03.2017 Защиту «Лаборатории Касперского» для энергетических предприятий опробовал один из объектов «Россети» 1
27.07.2016 «Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз 1
16.06.2016 SAP СНГ: Объем партнерских продаж в 2015 году вырос на рекордные 84% 1

Публикаций - 37, упоминаний - 66

Kaspersky Industrial CyberSecurity упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 21
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 7
Apple Inc - Эппл Рус 7761 2
SAP Consulting 28 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 1
Alias Robotics 1 1
ICL Системные Технологии 10 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
АйТи Бастион 13 1
Moxa 12 1
TÜV 16 1
АйТи 755 1
SAP SE 3230 1
AMT Group - АМТ-Груп 169 1
ICL ГК 69 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Schneider Electric 409 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
МОСГАЗ 9 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 77 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 306 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 52 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks - KICS for Networks 5 4
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes - KICS for Nodes 8 4
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks 5 3
Microsoft Windows 10 6707 2
Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 1 1
SAP Store - SAP Marketplace 8 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Moxa ThingsPro 1 1
Alias Robotics RIS - Robot Immune System 1 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection 4 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
AMT InfoDiode 14 1
АйТи Бастион СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 10 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Apple iOS 5742 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Шебулдаев Георгий 12 11
Шипулин Антон 5 2
Петухов Алексей 4 2
Новожилов Александр 10 1
Гузаиров Айдар 21 1
Голубев Александр 13 1
Ночвай Александр 1 1
Суворов Андрей 22 1
Леонов Владимир 14 1
Питолин Евгений 5 1
Слаута Сергей 1 1
Черёмушкин Павел 2 1
Тихоненко Семён 1 1
Юрьев Илья 45 1
Дымшаков Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Россия - ПФО - Казань 1529 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Казахстан - Республика 2665 1
Россия - Иннополис 292 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Монголия 173 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Прибалтика - Балтия 607 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Восточная Европа 1701 1
Европа Западная 621 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Forrester Consulting 23 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 4 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
IT&Security Forum 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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