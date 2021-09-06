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Kaspersky Industrial CyberSecurity
KICS
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Публикаций - 37, упоминаний - 66
Kaspersky Industrial CyberSecurity упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|МОСГАЗ 9 1
|КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
|Шебулдаев Георгий 12 11
|Шипулин Антон 5 2
|Петухов Алексей 4 2
|Новожилов Александр 10 1
|Гузаиров Айдар 21 1
|Голубев Александр 13 1
|Ночвай Александр 1 1
|Суворов Андрей 22 1
|Леонов Владимир 14 1
|Питолин Евгений 5 1
|Слаута Сергей 1 1
|Черёмушкин Павел 2 1
|Тихоненко Семён 1 1
|Юрьев Илья 45 1
|Дымшаков Алексей 3 1
|РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771935, в очереди разбора - 675617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771935, в очереди разбора - 675617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru