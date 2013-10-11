Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kalypso Media
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Публикаций - 55, упоминаний - 56
Kalypso Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бука - Buka 276 8
|Акелла 579 7
|Руссобит-М 126 1
|Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 17
|CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 16 2
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
|AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769027, в очереди разбора - 672711.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769027, в очереди разбора - 672711.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru