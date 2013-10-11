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Kalypso Media


11.10.2013 The Dark Eye: Demonicon. Скриншоты 1
28.08.2013 Tropico 5. Скриншоты 1
20.08.2013 The Dark Eye: Demonicon. Видео 1
16.08.2013 Tropico 5 в разработке 1
30.07.2013 The Dark Eye: Demonicon. Скриншоты 1
04.07.2013 DARK в продаже 1
15.05.2013 DARK. Видео 1
03.05.2013 DARK. Скриншоты 1
23.04.2013 DARK. Скриншоты 1
17.04.2013 DARK. Видео 1
28.03.2013 DARK. Видео c GDC 2013 1
15.02.2013 DARK. Видео 1
06.02.2013 DARK в России 1
27.11.2012 DARK. Скриншоты 1
08.10.2012 Разработчики Legends of Pegasus - банкроты 1
02.08.2012 Jagged Alliance: Crossfire в сентябре 1
14.06.2012 Jagged Alliance: Crossfire в разработке 1
08.06.2012 The Dark Eye: Demonicon. Скриншоты 1
25.05.2012 Тизер-ролик DARK 1
06.05.2012 Анонсирована игра DARK 1
18.04.2012 The Dark Eye: Demonicon. Скриншоты 1
13.04.2012 Port Royale 3. Скриншоты 1
07.10.2011 Дата выхода Tropico 4 для Xbox 360 1
14.08.2011 The Dark Eye: Demonicon - теперь и для PS3 1
09.08.2011 Демоверсия Tropico 4 1
03.08.2011 Port Royale 3 в разработке 1
29.07.2011 Дата выхода Tropico 4 1
21.07.2011 Tropico 4. Скриншоты 1
21.06.2011 Tropico 4. Видео 1
15.06.2011 Tropico 4. Скриншоты 1
10.02.2011 Демоверсия Dungeons 1
27.01.2011 Демоверсия Dungeons 1
08.01.2011 Dungeons на "золоте" 1
17.12.2010 Dungeons России 1
12.10.2010 The First Templar. Скриншоты 1
23.09.2010 Dark Eye: Demonicon меняет владельца 1
27.08.2010 The First Templar. Видео 1
14.08.2010 Tropico 4 в 2011 году 1
02.06.2010 The First Templar в разработке 1
02.03.2010 Tropico 3: Absolute Power в разработке 1

Публикаций - 55, упоминаний - 56

Kalypso Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бука - Buka 276 8
Акелла 579 7
Руссобит-М 126 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 17
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 16 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 5
Франция - Французская Республика 2143 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Европа 3788 2
Испания - Королевство 1258 2
Нидерланды 981 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769027, в очереди разбора - 672711.
Создано именных указателей - 46354.
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