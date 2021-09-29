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Iridium
Иридиум
Оператор спутниковой телефонной связи


29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC 1
21.09.2021 РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
20.07.2021 Iridium разработала спутниковый мониторинг транспорта Iridium EDGE 2
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 2
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 2
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 3
30.04.2020 Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала 3
21.02.2020 Телеком-гиганту и производителю трансформеров прицельно подбросили необычные файлы 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 2
10.06.2019 Хакер с хорошей репутацией продает доступ в сети Symantec и ООН 1
18.04.2019 «Ланит-Интеграция» модернизировала метеосеть Росгидромета в 70 субъектах РФ 1
13.03.2019 Из Citrix похитили гигантский объем данных о крупнейших компаниях мира 2
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 1
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 7
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 2
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
30.11.2017 Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту 1
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» 3
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 2
02.02.2017 Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
18.11.2016 Iridium запустил российскую станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске 1
18.11.2016 Российские силовики смогут прослушивать абонентов Iridium - кроме служащих Пентагона 8
09.11.2016 «Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium 4
20.09.2016 Jung начал российские продажи панелей управления «умным» домом на базе iRidium 3
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
22.12.2015 «Т-софт» внедрит систему расчетов CombiBilling в «Морсвязьспутнике» 1
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
18.09.2015 Россияне запустят революционную систему мобильного спутникового интернета 2
10.03.2015 «Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
07.10.2014 «Морсвязьспутник» начал продажи Wi-Fi точки доступа Iridium GO! 2
12.09.2014 R-Style занялся образованием дошкольников Севера 1
22.05.2014 США создают группировку из 18 малых спутников 1

Публикаций - 58, упоминаний - 105

Iridium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inmarsat - Инмарсат 29 7
Thuraya 17 7
Globalstar - Глобалстар 30 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 4
Cisco Systems 2054 3
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 3
Microsoft Corporation 11143 3
Морсвязьспутник ФГУП 15 3
Google LLC 7168 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 3
SEC Consult Services 931 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 3
ТМ Сат 3 2
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 18 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Lenovo Motorola 1018 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Citrix Systems 571 2
Ланит ГК 1160 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 1
Comodo 25 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
NortonLifeLock (Symantec) 784 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 5 1
Facebook 3767 1
GNTT 1 1
МегаФон 1440 3 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
HP Inc. 2930 1
Open Alliance - Опен Альянс 6 1
IQ One - Икан 14 1
РК-Телеком 5 1
Resecurity 1 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
РЦКС - Республиканский центр космической связи 2 1
O3b Networks 4 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 2
Hasbro 13 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Лидер УК 15 1
Иридиум ТЦ 1 1
Waarde Capital 7 1
Prostor Capital 28 1
Газфонд НПФ 4 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Sappi North America 1 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Миландр ПКК 26 1
Runa Capital 153 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Leta Capital 42 1
DHL Express 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Правительство РФ 2207 1
Росинфокоминвест 39 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ИТ-аудит 75 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
PnP - Plug&Play 94 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Фишинг - Phishing 97 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Iridium Next 5 4
Microsoft Windows 10 6670 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 2
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
Microsoft Office 1948 1
RoboETF 3 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
SpaceX 34 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 6 1
Microsoft Excel 436 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Apple iPad 3263 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Бокова Людмила 80 3
Пехтерев Сергей 40 3
Никифоров Николай 1126 3
Клишас Андрей 44 2
Матаев Вячеслав 3 2
Шамотин Вячеслав 1 1
Шелобков Алексей 12 1
Смятских Алексей 47 1
Беляков Алексей 14 1
Михалев Сергей 2 1
Родионов Павел 2 1
Королев Алексей 20 1
Васинкин Александр 1 1
Шипицин Артем 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Роговой Александр 9 1
Серкин Александр 2 1
Галушкин Олег 168 1
Басов Алексей 79 1
Шпилевой Владислав 1 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Дорогой Леонид 1 1
Fxmsp 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Залманов Дмитрий 22 1
Никифорова Светлана 33 1
Мамонов Михаил 24 1
Путин Владимир 1828 1
Иванов Олег 124 1
Мельникова Анастасия 166 1
Рейман Леонид 414 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Казахстан - Республика 2646 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - Ижевск 308 2
Индия - Республика 2181 2
Земля - планета Солнечной системы 880 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Украина 3389 2
Россия - Хабаровск 624 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Европа 3781 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Волжский 58 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Астрахань 242 1
Япония 2808 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - Магадан 134 1
Россия - Волгоград 543 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Канада 1309 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Digital Trends - Издание 30 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
CNews Analytics 1991 3
Fortune Global 500 162 1
MalwareHunterTeam 7 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Cisco Expo 9 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
100+ Forum Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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