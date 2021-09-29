Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Iridium
Иридиум
Оператор спутниковой телефонной связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 105
Iridium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|Microsoft ITIL Foundation 1 1
|Бокова Людмила 80 3
|Пехтерев Сергей 40 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Клишас Андрей 44 2
|Матаев Вячеслав 3 2
|Шамотин Вячеслав 1 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Смятских Алексей 47 1
|Беляков Алексей 14 1
|Михалев Сергей 2 1
|Родионов Павел 2 1
|Королев Алексей 20 1
|Васинкин Александр 1 1
|Шипицин Артем 1 1
|Поволоцкий Станислав 1 1
|Роговой Александр 9 1
|Серкин Александр 2 1
|Галушкин Олег 168 1
|Басов Алексей 79 1
|Шпилевой Владислав 1 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Дорогой Леонид 1 1
|Fxmsp 6 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Путин Владимир 1828 1
|Иванов Олег 124 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Рейман Леонид 414 1
|CNews Analytics 1991 3
|Fortune Global 500 162 1
|MalwareHunterTeam 7 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766976, в очереди разбора - 670661.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766976, в очереди разбора - 670661.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru