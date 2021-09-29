Iridium разработала спутниковый мониторинг транспорта Iridium EDGE 2

В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 2

Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1

Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1

Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала 3

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 2

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Из Citrix похитили гигантский объем данных о крупнейших компаниях мира 2

Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 7

Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 2

Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту 1

Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников 1

Iridium запустил российскую станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске 1

Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1

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Россияне запустят революционную систему мобильного спутникового интернета 2