Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intel GMA
Intel Graphics Media Accelerator
Публикаций - 39, упоминаний - 43
Intel GMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 922 1
|Tom’s Hardware 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru