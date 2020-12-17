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Intel GMA
Intel Graphics Media Accelerator



17.12.2020 Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки 1
09.12.2019 Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео 1
07.08.2013 Intel впервые выпустила компьютер под открытой лицензией 1
09.11.2011 Первый взгляд на Teshis Doel: самый дешевый ноутбук в мире 1
27.09.2011 Intel начала поставки мобильных процессоров нового поколения 1
05.04.2011 Выбор ZOOM: самые дорогие ноутбуки 2
16.11.2010 HP создала нетбук для корпоративных пользователей 1
09.11.2010 LG выпустила двухъядерный нетбук 1
27.10.2010 Acer анонсировала новые модели нетбуков в России 1
30.09.2010 Ноутбуки Dell Inspiron 1470 и 1570 - на российском рынке 1
28.09.2010 HP Slate появился в Сети на видео 1
19.08.2010 Ноутбуки: хиты продаж июля 2010 года 1
06.08.2010 HP Mini 5103 начал продаваться в Италии 1
25.05.2010 Нетбук MSI: 15 часов работы и возможность "разгона" 1
18.03.2010 Packard Bell EasyNote Batterfly xs: миниатюрный ноутбук со встроенным приводом 1
24.02.2010 Ноутбуки ASUS UnLimited: возможности безграничны 1
22.01.2010 "S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти". Патч 1.6.02 1
19.11.2009 Sony VAIO X: сверхкомпактный ноутбук-лезвие по цене сервера 1
16.01.2009 MSI Wind U100: нетбук достойной комплектации 1
04.06.2008 AMD отыграет позиции с Puma 1
21.02.2008 Shuttle выпустил экологический barebone-компьютер 1
28.12.2007 Хиты продаж ноутбуков – в ожидании праздника 2
29.10.2007 Ноутбуки: хиты продаж сентября 1
04.09.2007 Выбираем ноутбук для отпуска, или особенности национального отдыха 1
30.07.2007 Desten CyberBook: ноутбуки для полевых условий 1
26.06.2007 Ноутбуки: новые хиты продаж 1
20.04.2007 Ориентирование на мобильную производительность 1
14.03.2007 Под знаком Востока – февральские новинки мира ноутбуков 1
31.01.2007 Лучшие ультракомпактные ноутбуки 2006 года 1
23.11.2006 Ноутбуки: хиты продаж октября 1
27.10.2006 Ноутбуки: хиты продаж сентября 1
27.09.2006 Ноутбуки: хиты продаж августа 1
24.08.2006 Ноутбуки: хиты продаж июля 3
25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков 1
22.06.2006 Desten EasyBook Е 785 – топовый ноутбук-бюджетник 1
30.05.2006 Ноутбуки: хиты продаж апреля 1
27.03.2006 Ноутбуки: хиты продаж февраля 1
21.02.2006 Ноутбук ASUS U5A: серебряный призер в выборе редакции 1
19.01.2006 HP против Lenovo: борьба двух ноутбуков-трансформеров 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Intel GMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4828 12
Samsung Electronics 6356 5
Apple Inc - Эппл Рус 8266 2
AMD - Advanced Micro Devices 1914 1
Parallels Holdings 476 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 304 1
Google LLC 8151 1
Neverware 2 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 214 1
GSC Game World 89 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2333 1
Пентагон - Министерство обороны США 409 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 922 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7919 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4253 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6067 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2639 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1030 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 719 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1886 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 136 3
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 77 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 774 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3173 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 382 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 362 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 235 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 208 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 72 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1560 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1118 1
DDR - Double data rate 1200 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 996 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 461 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 671 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 263 1
Linux OS 4681 6
Microsoft Windows 10 7412 6
Microsoft Windows 7 1666 4
Battery Eater - notebook benchmark tool 76 3
Microsoft DirectX 440 3
Google Android 10774 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 96 1
Google Chrome - браузер 1119 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 125 1
Samsung NP - серия нетбуков 3 1
Google LaCrOs 4 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 221 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 315 1
Nvidia GeForce GTX 2287 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
HP Chromebook Enterprise 22 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 1
Intel Xeon W 16 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 128 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 77 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 106 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Apple macOS 976 1
Google Chrome OS 306 1
Ксенин Алекс 163 6
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6475 1
Индия - Республика 2453 1
Южная Корея - Республика 1704 1
Азия - Азиатский регион 1723 1
Италия - Итальянская Республика 1574 1
Tom’s Hardware 91 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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