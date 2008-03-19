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Intel Core 2 Duo
Intel Penryn



19.03.2008 Новая волна ноутбуков Acer на базе Penryn настигает Россию
29.01.2008 Intel прекратит выпуск некоторых процессоров Core 2 Duo
25.01.2008 Toshiba Satellite X200: теперь с процессором Intel Penryn
24.01.2008 Sony принимает заказы на ноутбук с процессором Penryn
09.01.2008 Представлены первые ноутбуки на процессорах Intel Penryn
05.12.2007 Мобильные Intel Penryn появятся в январе: номера моделей
21.11.2007 Meijin Extreme QX9650: один из первых на базе Penryn
19.09.2007 Intel объявил дату выхода Penryn, показал 32-нм техпроцесс
20.03.2007 CeBIT: Clevo анонсировал ноутбуки с GeForce Go 8800 и Core 2 Duo Extreme
06.02.2007 LG представила новый ноутбук на Core 2 Duo
15.12.2006 Toshiba выпустила на рынок ноутбук с Core 2 Duo T5500
20.10.2006 miniPC на базе Core Duo
29.09.2006 Meijin выпустил ПК на базе Core 2 Duo
28.09.2006 Toshiba привезла в Россию ноутбуки на базе Core 2 Duo
21.09.2006 Benq выпустил новые ноутбуки на базе Core 2 Duo
13.09.2006 Intel выпустит "бюджетный" процессор Core 2 Duo
13.09.2006 "Ф-Центр" представил геймерский ПК на базе Core 2 Duo
04.09.2006 "М.Видео" начинает продажи ПК на базе Core 2 Duo
30.08.2006 Ноутбуки LG поддержат Core 2 Duo
30.08.2006 Gigabyte представил системную плату для Core 2 Duo
29.08.2006 Gateway выпустит ноутбук на базе Core 2 Duo за $1000
29.08.2006 Ноутбуки Dell будут работать на базе Intel Core 2 Duo
29.08.2006 Ноутбуки Sony Vaio перешли на Core 2 Duo
28.08.2006 Toshiba выпустил ноутбук для развлечений на базе Core 2 Duo
16.08.2006 "Ф-Центр" анонсировал ПК на базе Intel Core 2 Extreme
10.08.2006 "Аквариус" представил ПК на базе Core 2 Duo
10.08.2006 Dospara представила самый дешевый ПК на базе Core 2 Duo
04.08.2006 Ноутбуки Apple будут работать на Intel Core 2 Duo
04.08.2006 "Фронт ПК" начал производство компьютеров на базе Intel Core 2 Duo
03.08.2006 Fujitsu Siemens выпускает новый десктоп на базе Core 2 Duo
31.07.2006 Ноутбуки Asus будут работать на базе Core 2 Duo
31.07.2006 "СтартМастер" представил игровой ПК на базе Intel Core 2 Duo
28.07.2006 Hewlett-Packard объявил о поддержке Intel Core 2 Duo
27.07.2006 Samsung представил первый ПК на базе Core 2 Duo
14.07.2006 Испытания доказали превосходство Core 2 Duo над конкурентами
14.07.2006 Fujitsu представил бюджетный ноутбук на базе Core Duo
12.07.2006 Intel объявил дату выпуска Core 2 Duo
15.06.2006 "Аквариус" представил ноутбук на базе Core Duo
09.06.2006 Intel готовит индустрию к Core 2 Duo
01.06.2006 LG выпустил мобильный ПК на процессоре Intel Core Duo

Публикаций - 921, упоминаний - 1460

Intel Core 2 Duo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11012 385
Nvidia Corp 3058 276
AMD Graphics Product Group - ATI 868 151
Apple Inc 10377 124
Sony 6084 121
ASUS - AsusTek Computer Inc 1762 113
AMD - Advanced Micro Devices 3544 105
Toshiba Corporation 2832 103
Dell EMC 4639 96
Acer Group 2264 89
Microsoft Corporation 22010 79
HP Inc. 5237 69
Samsung Electronics 9132 57
Lenovo Group 2026 57
VAIO 267 41
LG Electronics 3258 35
Fujitsu 1880 34
IBM - International Business Machines Corp 8808 29
HP Compaq Computer Corp 1901 29
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 29
MSI - Micro-Star International 489 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 1052 26
Rover - RoverComputers 382 23
HP - Hewlett-Packard 3582 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2536 22
Qisda BenQ 377 19
Samsung - Harman Kardon 267 19
NEC 1731 16
EA - Electronic Arts 1270 15
Ubisoft 731 11
Fostergroup 51 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 10
Gigabyte Technology 324 9
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Белый Ветер 340 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1605 7
Ferrari NV 140 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 47 6
Swarovski AG 69 5
Virtus.pro 20 4
Puma - Пума 40 4
BMW 384 3
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 140 3
Техносила - СервисТрейд 226 3
Lionsgate Entertainment Corporation 22 2
Paramount Pictures Corporation 116 2
GM - General Motors 433 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 164 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 794 2
re:Store 131 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 2
EPIC Telecom Invest 169 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 103 1
Tesla Motors 265 1
Lexus 58 1
Loup Ventures 4 1
Гранит 15 1
Библио - Biblio 2 1
Жемчужина - Санаторий 24 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 61 1
Continental AG 66 1
Газпром ПАО 869 1
eBay Inc 1571 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Walt Disney Company 546 1
Саров Технопарк - Саровский технопарк 2 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 48 1
Universal Pictures 54 1
AliExpress 301 1
Открытие ФК 2016 1
Porsche 66 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Jaguar Cars 110 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1053 4
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 502 2
Правительство РФ 7011 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 197 1
ФНС РФ - УФНС России Республики Карелия - Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия 2 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 21 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7519 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 479 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 38 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 1
Правительство Москвы 1492 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 526 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1812 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2318 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2226 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 2
Руссофт - Russoft 351 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2899 315
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10200 274
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6377 262
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 217
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8992 212
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3742 205
DDR - Double data rate 2096 148
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3051 126
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 531 122
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 847 110
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 636 95
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3675 89
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 87
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 81
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6776 79
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7384 74
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4966 74
ТВ-тюнер - TV tuner 444 65
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3027 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 874 56
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1890 55
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30613 55
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 54
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4273 54
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 53
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 50
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 50
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 600 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6205 47
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 985 45
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5963 39
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 506 36
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1349 36
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SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 615 34
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3579 33
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 185 33
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 396 30
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Intel Core - Семейство процессоров 1238 144
Microsoft Windows XP 2379 110
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 97
Intel Celeron - Серия процессоров 920 93
Microsoft DirectX 592 76
Microsoft Windows 7 1762 74
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 107 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 208 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 791 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
Академия наук СССР - АН СССР 27 1
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Cornell University - Корнеллский университет 104 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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