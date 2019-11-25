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Inoventica Services
Гарант-Парк-Интернет


25.11.2019 Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей 1
21.08.2019 250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica 3
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 4
02.11.2018 Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ 2
15.10.2018 Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD» 2
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 4
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» 4
08.02.2018 Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 3
26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год 7
23.11.2017 Inoventica защитит персональные данные водителей 3
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 3
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM 4
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 5
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 3
24.03.2017 Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг» 2
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 2
15.12.2016 Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики» 1
01.12.2016 «Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica 1
13.10.2016 Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года 1
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 1
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. 2
30.06.2016 Inoventica прошла аудит на соответствие условиям лицензирования Microsoft 3
26.05.2016 Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica 1
21.10.2015 Дочка Сбербанка разместила ИТ-инфраструктуру в дата-центре Inoventica 3
14.10.2015 Выручка Inoventica по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла на 8% 2
02.09.2015 Промсвязьбанк предоставит Inoventica Services кредит на 20 млн руб. 7
20.08.2015 Inoventica закупит оборудование для создания ИТ-инфраструктуры с целью оказания облачных услуг на базе 6 ЦОДов 1
08.07.2015 МТТ предложит своим абонентам заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик» 3
31.03.2015 Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса» 4
05.02.2015 Более 300 тыс. автономных казенных и бюджетных учреждений субъектов РФ будут формировать свои бюджеты в облаке Inoventica 2
16.01.2015 Совокупная выручка Inoventica за 2014 г. выросла на 4,5% 4
15.05.2014 Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду 1
16.04.2014 Inoventica на 5% увеличила свою выручку в первом квартале 2014 г. 2
24.02.2014 Inoventica предоставит «Астон Консалтингу» защищенное IaaS-решение 1
12.02.2014 Inoventica предоставит «Банку Хоум Кредит» мощности своего распределенного ЦОДа 2
04.02.2014 Inoventica обеспечила Министерству Финансов РФ трехкратную экономию бюджета 1
27.12.2013 Inoventica и «Компайл» обеспечат «облачную» защиту персональных данных Минздрава Московской области 2
28.03.2013 Облачные сервисы Inoventica будут интегрированы с веб-платформой Startpack 1
31.10.2012 25 тыс. пользователей облака Министерства финансов РФ будут функционировать на базе инфраструктуры группы Inoventica 1

Публикаций - 45, упоминаний - 113

Inoventica Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 28
Microsoft Corporation 11168 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 6
Синтерра - Synterra 570 5
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МегаФон ПетерСтар 148 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 15 2
Астон консалтинг 7 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
IBM 3557 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Coriant 12 1
SAS Institute 597 1
Сбербанк страхование 47 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
Linux OS 4276 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Inoventica invGUARD 14 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft SQL Server 798 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Путин Владимир 1828 3
Коробов Максим 6 2
Поздняков Павел 19 2
Никифоров Николай 1126 1
Хробостова Екатерина 2 1
Ильин Александр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 5
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770529, в очереди разбора - 674211.
Создано именных указателей - 46354.
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