Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inoventica Services
Гарант-Парк-Интернет
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Публикаций - 45, упоминаний - 113
Inoventica Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк страхование 47 3
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Путин Владимир 1828 3
|Коробов Максим 6 2
|Поздняков Павел 19 2
|Никифоров Николай 1126 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Ильин Александр 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770529, в очереди разбора - 674211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770529, в очереди разбора - 674211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru