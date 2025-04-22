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InnoSTage PAM InnoSTage Privileged Access Manager In PAM


Программный продукт «In PAM» — решение уровня Next Generation класса PAM (Privileged Access Management») с дополнительными возможностями на стыке с другими классами решений. Система помогает сотрудникам ИТ-департаментов и служб ИБ управлять привилегированными пользователями и ограничивать доступ поставщиков к важным элементам ИТ-инфраструктуры компаний. 

 


22.04.2025 Innostage обновила In PAM 1
22.11.2024 Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО 1
14.06.2024 Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

InnoSTage PAM и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 155 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 631 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 352 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1741 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 435 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 87 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 810 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11336 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 81 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 84 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 241 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 1
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1293 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4343 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2789 1
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