Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 122753
ИКТ 10056
Организации 7780
Ведомства 1394
Ассоциации 767
Технологии 3111
Системы 20436
Персоны 48625
География 1959
Статьи 1360
Пресса 987
ИАА 606
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1944
Мероприятия 818

Infor ERP LN Infor ERP Enterprise



03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и прода
18.10.2018 «Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN

асширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Т
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS

Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует
06.08.2013 Infor представил новую версию Infor LN со встроенными социальными технологиями для бизнеса

Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса представила оптимизированную версию решения Infor LN, содержащую встроенные социальные технологии для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, Infor LN под номером 10.3 содержит многочисленные усовершенствования, направленные на

26.12.2012 Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat

Red Hat Enterprise Linux и JBoss Enterprise Middleware, чтобы предложить клиентам гибкие, высокопроизводительные решения на базе отраслевых стандартов, сообщили CNews в компании. Теперь Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для операционной платформы Red Hat Enterprise Linux и решений JBoss Enterprise Middleware. Сертификация приложений Infor для платформ Red Hat открывает клиентам доступ

12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS

ном производственном объединении» (УМПО) по развитию информационной системы управления УМПО на базе Infor ERP LN. С целью повышения эффективности управления предприятием GMCS оптимизирует ряд ф
14.02.2011 Viru Keemia Grupp совместно с GMCS подготовит систему Infor ERP LN к ведению учета по стандартам Евросоюза

омпания GMCS, которая обеспечит ведение в корпоративной информационной системе концерна VKG на базе Infor ERP LN (Baan IV) данных по финансам, логистике и производству в новых стандартах. Конце
04.02.2011 Ferrari внедряет решение Infor для управления производством

омпанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда систе
29.11.2010 LTH Castings оптимизирует логистику и взаимодействие с клиентами с помощью решений Infor

е, а также заводами в Хорватии и Македонии. В условиях производства на нескольких площадках продукт Infor LN даст LTH Castings более точное представление о своей текущей деятельности и цепочках
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN

о завершении проекта по созданию единой информационной системы учета для корпорации «Иркут» на базе Infor ERP LN (Baan). Работы по проекту выполнялись в тесном сотрудничестве со специалистами «
09.09.2010 GMCS автоматизировала завод OТИС в России на базе Infor ERP LN

управления предприятием на заводе ОТИС в Санкт-Петербурге. Корпоративная система управления на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) обеспечивает управление процессами производства, закупок и продаж, а

02.09.2009 САРЭКС строит систему управления на базе Infor ERP LN

Саранский экскаваторный завод) ведется проект по созданию информационной системы управления на базе Infor ERP LN. По итогам проекта, имеющего стратегическое значение для предприятия, САРЭКС смо
23.04.2009 GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1)

екта миграции автоматизированной системы управления предприятием с версии системы Baan IV на версию Infor ERP LN (Baan 6.1) в РСК «МиГ» – российском производителе авиационной техники. В рамках

26.03.2009 GMCS строит ERP-систему для «Отис» в России

теле лифтового оборудования. Новая информационная система управления «Отис» будет построена на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) и охватит производственные площадки предприятия в Санкт-Петербурге и

24.02.2009 Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру

что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении компании. Как отмечается, результатом проекта стало п
12.11.2008 Вышла новая версия Infor ERP LN для предприятий с дискретным типом производства

Компания Infor выпустила новую версию системы Infor ERP LN, ориентированную на предприятия с дискретным типом производства. Доработки, воше
10.09.2008 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень

GMCS приступила к проекту миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Infor ERP LN (Baan IV) на Infor ERP LN (Baan 6.1) в одной из крупнейших российских сам
18.08.2008 GMCS адаптировала Infor ERP LN для «Нева Кабель»

aka. В ходе выполненных работ консультанты GMCS адаптировали систему управления, внедренную на базе Infor ERP LN (Baan IV), под потребности клиента с учетом действующего российского законодател
29.03.2007 GMCS и НПК «Элара» создают центр компетенции

егтярева» и др. Отметим, что GMCS является центром локализации и поддержки последней версии системы Infor ERP LN (Baan 6.1) для России, стран СНГ и Балтии. Специалисты GMCS будут оказывать инфо
21.02.2007 Машиностроительная компания КРАНЭКС выбрала Infor ERP LN

АНЭКС, производитель гусеничных гидравлических экскаваторов в России и странах СНГ, выбрала систему Infor ERP LN (Baan 6.1), локализованную компанией GMCS, которая также осуществляет и техничес
12.02.2007 GMCS реализовала первый в России проект миграции на Baan 6.1

о отметить, что в результате миграции Иркутский авиационный завод перешел на российскую локализацию Infor ERP LN (Baan 6.1), разработанную и поддерживаемую компанией GMCS. По словам ИТ-директор
31.01.2007 «Иркутский авиационный завод» перешел на Infor ERP (Baan 6.1)

GMCS завершила проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на Infor ERP (Baan 6.1) на «Иркутском авиационном заводе», входящем

16.01.2007 КнААПО управляет бизнесом с помощью BAAN IV A&D

нение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО), мировой производитель авиационной техники, и компания TopS Business Integrator (TopS BI) объявили о завершении проекта разработки и внедрения АСУП на базе решения BAAN IV Aerospace&Defense. По результатам анализа функциональности существующих ERP-систем, ориентированных на управление промышленными предприятиями, на КнААПО было принято решение о применени
19.09.2006 В GMCS назначен руководитель департамента продуктов SSA Global/Baan

Алексей Романов назначен на должность руководителя департамента продуктов SSA Global/Baan компании GMCS. В сферу его ответственности входят вопросы, связанные с продвижением продуктов SSA Global в России и странах СНГ, дальнейшим увеличением клиентской базы компании, развитием

29.06.2006 GMCS переводит "Иркутский авиационный завод" на SSA ERP LN

Компания GMCS начала проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на SSA ERP (Baan 6.1) LN на «Иркутском авиационном заводе», входящем в состав российского производителя авиационной техники гражданского и военного назначения «Научно-П
20.03.2006 GMCS локализовала SSA ERP LN (Baan 6.1)

Компания GMCS объявляет о завершении локализации системы SSA ERP LN (Baan 6.1) для России, стран Балтии и СНГ. В соответствии с соглашением о партнерстве между SSA Global и GMCS, локализация cистемы SSA ERP LN включала в себя перевод системы на русский язык и до
09.02.2006 "Полисан" внедрил SSA ERP (Baan)

Специалисты компании GMCS завершили проект полнофункционального внедрения системы SSA ERP (ранее — Baan) в фармацевтической фирме «Полисан». C января 2006 года система была переведена в режим промышленной эксплуатации. Решение о внедрении системы SSA ERP было продиктовано расширением масштаб
27.01.2006 "МиГ" внедряет SSA ERP (Baan)

ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» с помощью консультантов компании GMCS приступило к построению информационной системы управления предприятием на базе SSA ERP (Baan). Проект является частью комплексной программы по оптимизации управления самолетостроительной корпорацией. Цель проекта — создание единой системы эффективного управления корпорацией «
26.01.2006 Кому достанется русский Baan?

Развитие ERP-системы Baan на российском рынке принципиально отличается от эволюции продуктов конкурентов. Еще 8-10 лет назад это решение было весьма популярно у отечественных заказчиков. Гибкая в настройке и богата
15.12.2005 Amcor внедрила систему SSA ERP (Baan)

GMCS ввела в промышленную эксплуатацию систему SSA ERP (Baan) на предприятии Amcor Flexibles группы компаний Amcor, производителя тары и упаковки. Особенностью проекта стал тот фактор, что внедрение системы в Amcor Flexibles шло параллельно c процес
09.12.2005 Российские авиастроители внедряют Baan

Проекты внедрения ERP-системы Baan начались на нескольких российских авиастроительных и авиаремонтных предприятиях. "Новосибирское авиапроизводственное объединение им.Чкалова", входящее в Авиационный военно-промышленный ком
07.07.2005 Baan: новая жизнь в России

По условиям соглашения SSA Global и GMCS будут продвигать и внедрять систему SSA ERPLN (Baan 6.1) на предприятиях быстро развивающегося промышленного сектора России, СНГ и стран Балтии. SSA ERPLN (Baan 6.1) предлагает функциональные возможности в области управления производ
05.08.2003 ЛАНИТ продолжает внедрение Baan IV на автомобильном заводе "Урал"

Пресс-служба холдинга ЛАНИТ сообщила о завершении очередного этапа внедрения модуля "Управление персоналом" Baan IV в ОАО "Автомобильный завод "Урал". Программный продукт разработан специалистами холдинга и сертифицирован компанией "Альфа-Интегратор – Баан Евразия" (представитель Baan в России
24.07.2003 SSA Global Technologies купит Baan

Похоже, девизом ИТ-отрасли этого года станет слоган: “Ни дня – без сделки!” Очередными покупателем и продавцом стали SSA Global Technologies и Baan. Первая специализируется в ERP- и CRM-приложениях, а также системах управления сетями поставок и эффективностью бизнеса для производственного и общественного сектора, а также сферы услуг.

04.06.2003 Baan сменил владельца

3 июня 2003 г. компания Baan, поставщик информационных решений для промышленных предприятий, входящая в состав Invensys, объявила, что Invensys достиг соглашения о переходе компании в собственность группы инвесторов,

12.02.2003 В "Альфа Интегратор - Баан Евразия" – новое назначение

алтинг групп в СНГ”. В 1996 году Олег Горин перешел на работу в Price Waterhouse Coopers на должность старшего консультанта. С 1997 по 2000 год О.Д. Горин работал сначала в представительстве компании Baan в России, а затем в компании “Альфа Интегратор – Баан Евразия” в должности руководителя отдела консалтинга и предпродажной работы. В 2000-2001 году он занимал должность директора по консал
04.02.2003 TopS BI становится партнером BAAN

Группа компаний TopS Business Integrator получила статус партнера BAAN по консалтингу, заключив соответствующее соглашение с представительством компании BAAN Invensys. Создание корпоративных информационных систем на базе полнофункциональных ERP-систем,
04.09.2002 ГК "Альфа Интегратор - BAAN Евразия" получила статус Enterprise Partner компании Crystal Decision

3 сентября ГК "Альфа Интегратор - BAAN Евразия" объявила о получении статуса Enterprise Partner компании Crystal Decision. В марте 2002 года компании заключили договор о партнерстве и в рамках сотрудничества была проведена лока
25.06.2002 Baan и DynaFlow создали новый интернет-сервис

Компании Baan и DynaFlow заключили соглашение о сотрудничестве в области управления бизнес-моделями через интернет. Согласно этому соглашению, компания Baan предлагает DynaFlow набор инструментов
18.06.2002 Baan внедрила систему Baan IV на ОАО "Гидросила"

В опытную эксплуатацию на ОАО "Гидросила", крупном украинском предприятии сельскохозяйственного машиностроения, запущена ERP-система Baan IV. На сегодняшний день в системе функционируют 45 рабочих мест, а в опытную эксплуатацию запущены следующие бизнес-процессы: техническое сопровождение производства; управление материальны

Публикаций - 201, упоминаний - 252

Infor ERP LN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6405 49
GMCS 348 47
SAP SE 4991 45
Infor - infor business AG 236 44
Microsoft Corporation 23790 34
7283 20
IBM - International Business Machines Corp 9268 17
Парус Корпорация 537 15
Галактика - Корпорация 1429 12
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 24 12
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 10
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 8
Intel Corporation 11764 8
HP - Hewlett-Packard 3621 8
CA Technologies - Computer Associates 387 7
HP Compaq Computer Corp 1918 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1902 7
АйТи 1312 7
Oracle Siebel Systems 504 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 237 7
Oracle - Sun Microsystems 2207 6
InterTrust - ИнтерТраст 327 6
Компьюлинк ГК - Compulink 418 6
HP Inc. 5590 6
OpenText - Micro Focus - Novell 868 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8196 5
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 17 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1550 4
Software AG 200 4
Cisco Systems 4941 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10337 4
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
ФОРС - Центр разработки 574 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 3
Epicor Software Corporation 162 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 978 3
Крок - Croc 1732 3
ICL ГК 271 3
Docsvision - ДоксВижн 980 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 11
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 10
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 9
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 5
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод 15 4
Силовые машины 85 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 109 4
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
ОСК - Балтийский завод 28 3
Danone - Юнимилк 44 3
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 3
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
Stada 21 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 3
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 4 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 3
X5 Group - Перекрёсток 465 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 3
Boeing 990 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 3
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 3
Евросеть 1402 3
Протек - Центр внедрений 54 3
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 24 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 87 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 204 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 2
General Atlantic - GA 27 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18525 6
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2912 3
Федеральное казначейство России 1607 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2006 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 105 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 1
Верховный суд Российской Федерации 793 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 839 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1634 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3907 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2537 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9656 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2612 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5393 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55648 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26913 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8330 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5739 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11289 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26611 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10392 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3833 14
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 629 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22645 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17768 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3371 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8617 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9515 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10299 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13394 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2084 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11258 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10520 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1421 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1572 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18126 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5936 7
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1385 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41157 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19563 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 765 7
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 615 6
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 31 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2012 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9330 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 612 6
Стандартизация - Standardization 1996 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3783 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8432 5
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 797 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5538 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1554 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2553 5
Microsoft Windows 2000 12853 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 912 15
Oracle PeopleSoft 385 14
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 568 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 12
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 234 10
SAP Sybase 289 9
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 553 8
Age of Kings 3460 7
Microsoft Dynamics 1176 6
Infor Baan ERP 13 6
Microsoft SQL Server 1501 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 5
IBM Informix СУБД 133 5
Microsoft Office 3519 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2023 4
Microsoft SharePoint Server 691 4
Infor ION 15 4
Microsoft Windows 14721 3
1С:Бухгалтерия 875 3
Oracle Hyperion 228 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 201 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 3
Infor CloudSuite - Infor ERP SL - Infor SyteLine 44 3
Microsoft Office Excel 985 3
Apple iPhone 6 6297 3
Linux OS 8586 3
Oracle StorageTek 85 2
SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 63 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
Epicor ERP 34 2
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 30 2
Oracle - Sun Solaris OS 166 2
Microsoft Dynamics CRM 533 2
Intel Itanium 622 2
Epicor iScala 87 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 271 2
Сокольская Людмила 10 7
Воропаева Екатерина 20 3
Мартынов Дмитрий 37 3
Романов Алексей 45 2
Зайцева Ольга 19 2
Сульгин Сергей 45 2
Капустин Владимир 2 2
Каменская Ольга 2 2
Оганесян Ашот 106 2
Мартынов Владислав 113 2
Кардаш Евгений 3 2
Волков Николай 7 2
Гагарин Юрий 78 1
Красилов Николай 18 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 24 1
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
Барболина Елена 4 1
Мусин Владимир 6 1
Слесаренко Марина 22 1
Зимненко Игорь 5 1
Семенова Ирина 43 1
Попова Мария 140 1
Преображенский Евгений 17 1
Емельяненко Александр 2 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Масенков Владислав 10 1
Сайкин Антон 1 1
Воробьев Валерий 9 1
Юданов Алексей 1 1
Егоров Владимир 66 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 298 1
Аитов Тимур 197 1
Генс Георгий 72 1
Иванов Денис 12 1
Карачинский Анатолий 94 1
Бобровников Борис 103 1
Николаев Андрей 16 1
Сенаторов Михаил 42 1
Игнатов Сергей 31 1
Свинцицкий Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127124 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13432 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50747 18
Европа 21536 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40335 17
Нидерланды 3345 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15651 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13848 13
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 13
Германия - Федеративная Республика 12202 8
Украина 7390 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13093 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2708 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2681 6
Евразия 612 5
Россия - СФО - Новосибирск 3826 5
Европа Восточная 3015 4
Россия - СФО - Иркутская область 942 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2453 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 3
Казахстан - Алматы 533 3
Россия - Сибирь 2177 3
Япония 13040 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2427 3
Эстония - Эстонская Республика 706 3
Франция - Французская Республика 7629 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2608 3
Швеция - Королевство 3549 3
Казахстан - Республика 5092 3
Украина - Киев 1115 3
Канада 4745 3
Ирландия - Республика 989 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Америка 2167 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1167 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1379 2
Ближний Восток 2704 2
Африка - Африканский регион 3323 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15500 2
Италия - Итальянская Республика 4249 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43316 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7214 41
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5345 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21357 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25132 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15709 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5699 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2287 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5120 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4160 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14471 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43214 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9623 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8121 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11250 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3850 10
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1191 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2247 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11156 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5676 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3939 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1498 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2548 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4811 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 521 6
Английский язык 6254 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2650 6
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1118 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4603 5
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 362 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1801 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2678 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2090 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10205 4
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 683 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 923 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2062 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7000 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4518 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11043 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1373 3
Bloomberg 1149 2
Computer Weekly 373 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
TAdviser - Центр выбора технологий 321 1
CNews - ZOOM.CNews 1764 1
Известия ИД 501 1
Открытые системы ИД 173 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
Инфобизнес 22 1
CNews Журнал 166 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 12
IDC - International Data Corporation 4872 8
Gartner - Гартнер 3501 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2449 2
ARC Advisory Group 20 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 544 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 99 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
РАН - Российская академия наук 1822 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 174 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2144 3
ERP-Forum 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11893 1
CeBIT 461 1
itSMF - IT Service Management Forum 29 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241217, в очереди разбора - 848592.
Создано именных указателей - 122753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще