Infor ERP LN Infor ERP Enterprise

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и прода

«Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN асширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Т

«Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует

Infor представил новую версию Infor LN со встроенными социальными технологиями для бизнеса Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса представила оптимизированную версию решения Infor LN, содержащую встроенные социальные технологии для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, Infor LN под номером 10.3 содержит многочисленные усовершенствования, направленные на

Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat Red Hat Enterprise Linux и JBoss Enterprise Middleware, чтобы предложить клиентам гибкие, высокопроизводительные решения на базе отраслевых стандартов, сообщили CNews в компании. Теперь Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для операционной платформы Red Hat Enterprise Linux и решений JBoss Enterprise Middleware. Сертификация приложений Infor для платформ Red Hat открывает клиентам доступ

«Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS ном производственном объединении» (УМПО) по развитию информационной системы управления УМПО на базе Infor ERP LN. С целью повышения эффективности управления предприятием GMCS оптимизирует ряд ф

Viru Keemia Grupp совместно с GMCS подготовит систему Infor ERP LN к ведению учета по стандартам Евросоюза омпания GMCS, которая обеспечит ведение в корпоративной информационной системе концерна VKG на базе Infor ERP LN (Baan IV) данных по финансам, логистике и производству в новых стандартах. Конце

Ferrari внедряет решение Infor для управления производством омпанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда систе

LTH Castings оптимизирует логистику и взаимодействие с клиентами с помощью решений Infor е, а также заводами в Хорватии и Македонии. В условиях производства на нескольких площадках продукт Infor LN даст LTH Castings более точное представление о своей текущей деятельности и цепочках

GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN о завершении проекта по созданию единой информационной системы учета для корпорации «Иркут» на базе Infor ERP LN (Baan). Работы по проекту выполнялись в тесном сотрудничестве со специалистами «

GMCS автоматизировала завод OТИС в России на базе Infor ERP LN управления предприятием на заводе ОТИС в Санкт-Петербурге. Корпоративная система управления на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) обеспечивает управление процессами производства, закупок и продаж, а

САРЭКС строит систему управления на базе Infor ERP LN Саранский экскаваторный завод) ведется проект по созданию информационной системы управления на базе Infor ERP LN. По итогам проекта, имеющего стратегическое значение для предприятия, САРЭКС смо

GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1) екта миграции автоматизированной системы управления предприятием с версии системы Baan IV на версию Infor ERP LN (Baan 6.1) в РСК «МиГ» – российском производителе авиационной техники. В рамках

GMCS строит ERP-систему для «Отис» в России теле лифтового оборудования. Новая информационная система управления «Отис» будет построена на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) и охватит производственные площадки предприятия в Санкт-Петербурге и

Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении компании. Как отмечается, результатом проекта стало п

Вышла новая версия Infor ERP LN для предприятий с дискретным типом производства Компания Infor выпустила новую версию системы Infor ERP LN, ориентированную на предприятия с дискретным типом производства. Доработки, воше

GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень GMCS приступила к проекту миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Infor ERP LN (Baan IV) на Infor ERP LN (Baan 6.1) в одной из крупнейших российских сам

GMCS адаптировала Infor ERP LN для «Нева Кабель» aka. В ходе выполненных работ консультанты GMCS адаптировали систему управления, внедренную на базе Infor ERP LN (Baan IV), под потребности клиента с учетом действующего российского законодател

GMCS и НПК «Элара» создают центр компетенции егтярева» и др. Отметим, что GMCS является центром локализации и поддержки последней версии системы Infor ERP LN (Baan 6.1) для России, стран СНГ и Балтии. Специалисты GMCS будут оказывать инфо

Машиностроительная компания КРАНЭКС выбрала Infor ERP LN АНЭКС, производитель гусеничных гидравлических экскаваторов в России и странах СНГ, выбрала систему Infor ERP LN (Baan 6.1), локализованную компанией GMCS, которая также осуществляет и техничес

GMCS реализовала первый в России проект миграции на Baan 6.1 о отметить, что в результате миграции Иркутский авиационный завод перешел на российскую локализацию Infor ERP LN (Baan 6.1), разработанную и поддерживаемую компанией GMCS. По словам ИТ-директор

«Иркутский авиационный завод» перешел на Infor ERP (Baan 6.1) GMCS завершила проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на Infor ERP (Baan 6.1) на «Иркутском авиационном заводе», входящем

КнААПО управляет бизнесом с помощью BAAN IV A&D нение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО), мировой производитель авиационной техники, и компания TopS Business Integrator (TopS BI) объявили о завершении проекта разработки и внедрения АСУП на базе решения BAAN IV Aerospace&Defense. По результатам анализа функциональности существующих ERP-систем, ориентированных на управление промышленными предприятиями, на КнААПО было принято решение о применени

В GMCS назначен руководитель департамента продуктов SSA Global/Baan Алексей Романов назначен на должность руководителя департамента продуктов SSA Global/Baan компании GMCS. В сферу его ответственности входят вопросы, связанные с продвижением продуктов SSA Global в России и странах СНГ, дальнейшим увеличением клиентской базы компании, развитием

GMCS переводит "Иркутский авиационный завод" на SSA ERP LN Компания GMCS начала проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на SSA ERP (Baan 6.1) LN на «Иркутском авиационном заводе», входящем в состав российского производителя авиационной техники гражданского и военного назначения «Научно-П

GMCS локализовала SSA ERP LN (Baan 6.1) Компания GMCS объявляет о завершении локализации системы SSA ERP LN (Baan 6.1) для России, стран Балтии и СНГ. В соответствии с соглашением о партнерстве между SSA Global и GMCS, локализация cистемы SSA ERP LN включала в себя перевод системы на русский язык и до

"Полисан" внедрил SSA ERP (Baan) Специалисты компании GMCS завершили проект полнофункционального внедрения системы SSA ERP (ранее — Baan) в фармацевтической фирме «Полисан». C января 2006 года система была переведена в режим промышленной эксплуатации. Решение о внедрении системы SSA ERP было продиктовано расширением масштаб

"МиГ" внедряет SSA ERP (Baan) ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» с помощью консультантов компании GMCS приступило к построению информационной системы управления предприятием на базе SSA ERP (Baan). Проект является частью комплексной программы по оптимизации управления самолетостроительной корпорацией. Цель проекта — создание единой системы эффективного управления корпорацией «

Кому достанется русский Baan? Развитие ERP-системы Baan на российском рынке принципиально отличается от эволюции продуктов конкурентов. Еще 8-10 лет назад это решение было весьма популярно у отечественных заказчиков. Гибкая в настройке и богата

Amcor внедрила систему SSA ERP (Baan) GMCS ввела в промышленную эксплуатацию систему SSA ERP (Baan) на предприятии Amcor Flexibles группы компаний Amcor, производителя тары и упаковки. Особенностью проекта стал тот фактор, что внедрение системы в Amcor Flexibles шло параллельно c процес

Российские авиастроители внедряют Baan Проекты внедрения ERP-системы Baan начались на нескольких российских авиастроительных и авиаремонтных предприятиях. "Новосибирское авиапроизводственное объединение им.Чкалова", входящее в Авиационный военно-промышленный ком

Baan: новая жизнь в России По условиям соглашения SSA Global и GMCS будут продвигать и внедрять систему SSA ERPLN (Baan 6.1) на предприятиях быстро развивающегося промышленного сектора России, СНГ и стран Балтии. SSA ERPLN (Baan 6.1) предлагает функциональные возможности в области управления производ

ЛАНИТ продолжает внедрение Baan IV на автомобильном заводе "Урал" Пресс-служба холдинга ЛАНИТ сообщила о завершении очередного этапа внедрения модуля "Управление персоналом" Baan IV в ОАО "Автомобильный завод "Урал". Программный продукт разработан специалистами холдинга и сертифицирован компанией "Альфа-Интегратор – Баан Евразия" (представитель Baan в России

SSA Global Technologies купит Baan Похоже, девизом ИТ-отрасли этого года станет слоган: “Ни дня – без сделки!” Очередными покупателем и продавцом стали SSA Global Technologies и Baan. Первая специализируется в ERP- и CRM-приложениях, а также системах управления сетями поставок и эффективностью бизнеса для производственного и общественного сектора, а также сферы услуг.

Baan сменил владельца 3 июня 2003 г. компания Baan, поставщик информационных решений для промышленных предприятий, входящая в состав Invensys, объявила, что Invensys достиг соглашения о переходе компании в собственность группы инвесторов,

В "Альфа Интегратор - Баан Евразия" – новое назначение алтинг групп в СНГ”. В 1996 году Олег Горин перешел на работу в Price Waterhouse Coopers на должность старшего консультанта. С 1997 по 2000 год О.Д. Горин работал сначала в представительстве компании Baan в России, а затем в компании “Альфа Интегратор – Баан Евразия” в должности руководителя отдела консалтинга и предпродажной работы. В 2000-2001 году он занимал должность директора по консал

TopS BI становится партнером BAAN Группа компаний TopS Business Integrator получила статус партнера BAAN по консалтингу, заключив соответствующее соглашение с представительством компании BAAN Invensys. Создание корпоративных информационных систем на базе полнофункциональных ERP-систем,

ГК "Альфа Интегратор - BAAN Евразия" получила статус Enterprise Partner компании Crystal Decision 3 сентября ГК "Альфа Интегратор - BAAN Евразия" объявила о получении статуса Enterprise Partner компании Crystal Decision. В марте 2002 года компании заключили договор о партнерстве и в рамках сотрудничества была проведена лока

Baan и DynaFlow создали новый интернет-сервис Компании Baan и DynaFlow заключили соглашение о сотрудничестве в области управления бизнес-моделями через интернет. Согласно этому соглашению, компания Baan предлагает DynaFlow набор инструментов