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Industry Ecology Промышленная экология Zero waste philosophy Биоэкономика Зелёная экономика Зелёные технологии Безотходное производство

Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство

 

В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия. В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия.
Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г. Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г.
Советский экологический плакат, 1970-е. Советский экологический плакат, 1970-е.
В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия.


20.09.2023 «Яндекс маркет» вводит специальные зеленые цены

п к зеленым ценам, достаточно указать в способах оплаты виртуальную карту «Пэй» от «Яндекса», а если карты еще нет – завести ее бесплатно прямо во время оформления покупки. «Маркет» сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учетом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а про
15.06.2023 «Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа

а, к 2030 г. по российским дорогам будет ездить более 1,4 млн электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе». Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»
27.09.2013 Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью?

кого университета Сидней (UTS) и ботаником Полом Коксом (Paul Cox) из американского Института народной медицины сделала очень неприятное открытие. Оказывается, широко распространенные в водоемах сине-зеленые водоросли вырабатывают токсичную аминокислоту, которую ранее уже связали с рядом заболеваний двигательных нейронов. Это очень тревожная новость, поскольку сине-зеленые водоросли

07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий

28.11.2012 «Зеленые ИТ», или как сэкономить с помощью экологии

Принято считать, что GreenIT подразумевает более высокую стоимость решений. Однако сегодня производители все чаще предлагают «зеленые» решения, в которых экологичность сочетается с экономичностью. Gartner предлагает в этой связи более универсальное определение термина Green IT - как оптимальное использование информаци
29.04.2011 Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям

ера и телевизора формирует цветное изображение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность перейти к новому поколению высокопроизводительных, энергоэффективных дисплеев". Сапфир является широко используемым и одним из наименее дорогостоящих материалов дл
05.04.2011 Водоросли в саламандрах передаются по наследству

х животных, удостоившихся запечатления в мифологии, до сих пор удивляет биологов. Саламандра представляет собой на сегодня единственное в мире живое существо, откладывающее яйца, в которых могут жить зеленые водоросли. Биологам об этом удивительном факте известно уже около ста лет, но весь этот век они не могли понять, как такой симбиоз возможен и почему иммунная система не изгоняет чуждые

21.02.2011 TP-Link представил «зеленые» коммутаторы

м случае потребляют меньше энергии за счет меньшей деградации энергии по всей длине. Однако большинство устройств используют одинаковое количество энергии при кабелях длиной как 10, так и 50 метров. «Зеленые» коммутаторы TP-Link анализируют длину подключенного Ethernet-кабеля и подстраивают энергопотребление в зависимости от нужд ― это позволяет сэкономить до 40% энергии, которая была бы ра
20.10.2010 Виртуализация и «зеленые» ИТ перестали быть трендами

о видео, среди новых пунктов списка Gartner: модульные вычислительные системы, контекстные вычислительные системы и встраиваемые решения. Интересно отметить, что аналитики не стали включать в список «зеленые» ИТ, которые упоминались в прошлом году. А вот флэш-память, как одна из наиболее перспективных технологий хранения данных, в новом Топ-10 осталась.
29.06.2010 Обзор за неделю: "зеленые" стройки растут по миру

" строительство В Москве же был объявлен первый российский конкурс Green Awards. Цель конкурса – распространение успешного опыта реализации ресурсоэффективных и экологичных проектов в России. Лучшие "зеленые" проекты будут определены в 7 номинациях: жилищное строительство, МФК, торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, спортивно-оздоровительные комплексы, объекты социальной сферы и

04.05.2009 «Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году

pgemini, Deloitte и Infosys. Расширение рынка аналитики связывают и с тем фактом, что компании стали предпочитать вкладывать деньги в существующую инфраструктуру, а не в ее расширение. И если раньше «зеленые» технологии в основном были востребованы на рынке дата-центров, то теперь – и в других областях, включая рынок персональных компьютеров. Так, если бы все сотрудники средней американской
16.01.2008 IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды

ного корпоративного сообщества объединились для реализации первого в своем роде глобального проекта Eco-Patent Commons, призванного помочь в решении экологических проблем, предоставляя свободны
18.04.2007 Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы

умом. А менее чем через год проект появился в продаже. О том, соответствует ли его качество ранним частям серии, вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы.
22.01.2007 Комитет по природопользованию Петербурга корректирует базы данных

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Петербурга объявляет о конкурсе на предоставление услуг по корректировке базы данных «Зеленые насаждения общего пользования». Дата проведения — 2 марта 2007 года. Лимит финансирования — 350 тыс. руб. По техническим условиям конкурса необходимо провести: • оцифровку фактографичес

Публикаций - 291, упоминаний - 299

Industry Ecology и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10077 23
Microsoft Corporation 24296 19
Apple Inc 11802 16
Sony 6512 14
IBM - International Business Machines Corp 9384 13
HP Inc. 5646 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 11
Google LLC 11522 11
Canon 1386 10
МегаФон 8209 9
Ростех - Автоматика Концерн 1608 9
Yandex - Яндекс 6776 8
Intel Corporation 12013 8
Dell EMC 4993 8
7877 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11502 7
Seiko Epson Corporation 893 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1451 7
Meta Platforms - Facebook 4398 6
Цифра ГК 2330 6
Cisco Systems 5051 6
Olympus 467 6
LG Electronics 3585 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 5
SAP SE 5174 5
Philips 2043 4
Toshiba Corporation 2921 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1195 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1051 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 4
Softline - Софтлайн 2537 4
Прогноз 1601 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 3
Крок - Croc 1768 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1410 3
Oracle - Sun Microsystems 2210 3
Schneider Electric 564 3
Lenovo Group 2258 3
Broadcom - VMware 2299 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6860 8
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 8
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 6
UPS 198 6
Лента - Сеть розничной торговли 1982 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2706 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Kinetik 20 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 548 3
X5 Group - Перекрёсток 512 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1201 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 2
Uber 323 2
Совкомбанк Совесть 270 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 2
BP - British Petroleum 181 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 2
Dyson 117 2
НСПК - Национальная система платежных карт 768 2
МКБ - Московский кредитный банк 546 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 2
Tesla Motors 379 2
Hyundai Motor Company 356 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 40 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 115 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 428 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 570 2
Альфа-Банк 1706 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 127 2
Unilever Lipton 9 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 210 2
Газпром ПАО 1294 2
Coca-Cola Company 253 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10943 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2931 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5250 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4477 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 947 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4282 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2632 3
Судебная власть - Judicial power 2247 3
Роскачество - Российская система качества 34 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2730 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1110 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 778 2
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 99 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 211 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 77 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 105 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 204 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4820 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1324 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2887 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5666 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3188 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1798 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 414 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 79 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 492 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1331 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2362 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1341 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 7
Greenpeace - Гринпис 128 6
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РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 620 1
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Google Android 13632 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 6
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Microsoft Office 3615 5
Apple iOS 7494 4
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2641 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 4
Apple - App Store 2812 4
Google Play - Google Store - Android Market 3200 4
Apple iPod 1535 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4892 3
Arrival Car 15 3
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 3
Microsoft Windows XP 2547 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 3
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 9 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1516 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 3
Microsoft Azure 1381 2
NVision Барьер 621 2
Linux OS 9428 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 284 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 206 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 137 2
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 2
Adobe Photoshop 751 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1805 2
Intel Celeron - Серия процессоров 960 2
Свердлов Денис 200 7
Медведев Дмитрий 1646 4
Лаптева Марина 114 4
Газаров Артур 77 3
Пасеков Владимир 24 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 3
Гордеева Анна 36 3
Воробьев Всеволод 11 3
Лахова Олеся 35 3
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 46 2
Поляков Алексей 15 2
Максименко Владимир 10 2
Новиков Алексей 53 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 2
Белик Сергей 17 2
Семенов Александр 142 2
Гутман Виктор 17 2
Смирнова Елена 13 2
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 5 2
Харченко Вячеслав 2 2
Тиманов Александр 5 2
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Roberts Larry - Робертс Ларри 5 1
Новиков Сергей 45 1
Абрамов Сергей 73 1
Грибов Владимир 31 1
Либеров Александр 10 1
Корнеев Сергей 84 1
Вексельберг Виктор 153 1
Бочаров Олег 28 1
Белов Александр 74 1
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Бобровников Борис 103 1
Бабаев Денис 2 1
Афонин Сергей 5 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Рейман Леонид 1043 1
Россия - РФ - Российская федерация 137518 122
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51374 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41736 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5066 34
Европа 21524 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13184 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14016 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16743 22
Германия - Федеративная Республика 12515 17
Земля - планета Солнечной системы 10246 17
Япония 13175 16
Южная Корея - Республика 6534 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16413 11
США - Калифорния 4571 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13928 11
Солнечная система - Solar system 2494 8
Люксембург Великое Герцогство 430 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3759 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1289 7
Россия - СФО - Новосибирск 4112 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2330 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7082 6
Индия - Bharat 5321 6
Канада 4815 6
Испания - Каталония - Барселона 742 5
Нидерланды 3450 5
Великобритания - Лондон 2380 5
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США - Нью-Йорк 3078 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2603 5
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Испания - Королевство 3681 5
Америка - Американский регион 2120 4
Китай - Тайвань 3904 4
Швеция - Стокгольм 385 4
Швеция - Королевство 3593 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3832 65
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48864 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46287 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15778 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27525 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17457 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22965 26
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3766 19
Ботаника - Растения - Plantae 982 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5028 19
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8106 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12605 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10680 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13152 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4848 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10542 14
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2597 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9601 14
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 822 14
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Английский язык 6455 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4702 11
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1826 10
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