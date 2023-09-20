Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство

«Яндекс маркет» вводит специальные зеленые цены п к зеленым ценам, достаточно указать в способах оплаты виртуальную карту «Пэй» от «Яндекса», а если карты еще нет – завести ее бесплатно прямо во время оформления покупки. «Маркет» сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учетом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а про

«Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа а, к 2030 г. по российским дорогам будет ездить более 1,4 млн электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе». Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»

Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью? кого университета Сидней (UTS) и ботаником Полом Коксом (Paul Cox) из американского Института народной медицины сделала очень неприятное открытие. Оказывается, широко распространенные в водоемах сине-зеленые водоросли вырабатывают токсичную аминокислоту, которую ранее уже связали с рядом заболеваний двигательных нейронов. Это очень тревожная новость, поскольку сине-зеленые водоросли

«Зеленые ИТ», или как сэкономить с помощью экологии Принято считать, что GreenIT подразумевает более высокую стоимость решений. Однако сегодня производители все чаще предлагают «зеленые» решения, в которых экологичность сочетается с экономичностью. Gartner предлагает в этой связи более универсальное определение термина Green IT - как оптимальное использование информаци

Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям ера и телевизора формирует цветное изображение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность перейти к новому поколению высокопроизводительных, энергоэффективных дисплеев". Сапфир является широко используемым и одним из наименее дорогостоящих материалов дл

Водоросли в саламандрах передаются по наследству х животных, удостоившихся запечатления в мифологии, до сих пор удивляет биологов. Саламандра представляет собой на сегодня единственное в мире живое существо, откладывающее яйца, в которых могут жить зеленые водоросли. Биологам об этом удивительном факте известно уже около ста лет, но весь этот век они не могли понять, как такой симбиоз возможен и почему иммунная система не изгоняет чуждые

TP-Link представил «зеленые» коммутаторы м случае потребляют меньше энергии за счет меньшей деградации энергии по всей длине. Однако большинство устройств используют одинаковое количество энергии при кабелях длиной как 10, так и 50 метров. «Зеленые» коммутаторы TP-Link анализируют длину подключенного Ethernet-кабеля и подстраивают энергопотребление в зависимости от нужд ― это позволяет сэкономить до 40% энергии, которая была бы ра

Виртуализация и «зеленые» ИТ перестали быть трендами о видео, среди новых пунктов списка Gartner: модульные вычислительные системы, контекстные вычислительные системы и встраиваемые решения. Интересно отметить, что аналитики не стали включать в список «зеленые» ИТ, которые упоминались в прошлом году. А вот флэш-память, как одна из наиболее перспективных технологий хранения данных, в новом Топ-10 осталась.

Обзор за неделю: "зеленые" стройки растут по миру " строительство В Москве же был объявлен первый российский конкурс Green Awards. Цель конкурса – распространение успешного опыта реализации ресурсоэффективных и экологичных проектов в России. Лучшие "зеленые" проекты будут определены в 7 номинациях: жилищное строительство, МФК, торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, спортивно-оздоровительные комплексы, объекты социальной сферы и

«Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году pgemini, Deloitte и Infosys. Расширение рынка аналитики связывают и с тем фактом, что компании стали предпочитать вкладывать деньги в существующую инфраструктуру, а не в ее расширение. И если раньше «зеленые» технологии в основном были востребованы на рынке дата-центров, то теперь – и в других областях, включая рынок персональных компьютеров. Так, если бы все сотрудники средней американской

IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды ного корпоративного сообщества объединились для реализации первого в своем роде глобального проекта Eco-Patent Commons, призванного помочь в решении экологических проблем, предоставляя свободны

Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы умом. А менее чем через год проект появился в продаже. О том, соответствует ли его качество ранним частям серии, вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы.