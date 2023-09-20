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Industry Ecology Промышленная экология Zero waste philosophy Биоэкономика Зелёная экономика Безотходное производство

Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Безотходное производство

 

В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия. В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия.
Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г. Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г.
Советский экологический плакат, 1970-е. Советский экологический плакат, 1970-е.
В 1990 году, когда человечество только начинало осознавать масштабы перепроизводства и своего губительного воздействия на планету Вадим Фишкин создает работу «Фабрика-рыба» в которой иронизирует над авангардистским пафосом, идеями механизации производства и наращивания мощностей заводов. Такая вот чудо-юдо рыба кит ХХ столетия.


20.09.2023 «Яндекс маркет» вводит специальные зеленые цены

п к зеленым ценам, достаточно указать в способах оплаты виртуальную карту «Пэй» от «Яндекса», а если карты еще нет – завести ее бесплатно прямо во время оформления покупки. «Маркет» сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учетом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а про
15.06.2023 «Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа

а, к 2030 г. по российским дорогам будет ездить более 1,4 млн электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе». Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»
27.09.2013 Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью?

кого университета Сидней (UTS) и ботаником Полом Коксом (Paul Cox) из американского Института народной медицины сделала очень неприятное открытие. Оказывается, широко распространенные в водоемах сине-зеленые водоросли вырабатывают токсичную аминокислоту, которую ранее уже связали с рядом заболеваний двигательных нейронов. Это очень тревожная новость, поскольку сине-зеленые водоросли

07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий

28.11.2012 «Зеленые ИТ», или как сэкономить с помощью экологии

Принято считать, что GreenIT подразумевает более высокую стоимость решений. Однако сегодня производители все чаще предлагают «зеленые» решения, в которых экологичность сочетается с экономичностью. Gartner предлагает в этой связи более универсальное определение термина Green IT - как оптимальное использование информаци
29.04.2011 Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям

ера и телевизора формирует цветное изображение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность перейти к новому поколению высокопроизводительных, энергоэффективных дисплеев". Сапфир является широко используемым и одним из наименее дорогостоящих материалов дл
05.04.2011 Водоросли в саламандрах передаются по наследству

х животных, удостоившихся запечатления в мифологии, до сих пор удивляет биологов. Саламандра представляет собой на сегодня единственное в мире живое существо, откладывающее яйца, в которых могут жить зеленые водоросли. Биологам об этом удивительном факте известно уже около ста лет, но весь этот век они не могли понять, как такой симбиоз возможен и почему иммунная система не изгоняет чуждые

21.02.2011 TP-Link представил «зеленые» коммутаторы

м случае потребляют меньше энергии за счет меньшей деградации энергии по всей длине. Однако большинство устройств используют одинаковое количество энергии при кабелях длиной как 10, так и 50 метров. «Зеленые» коммутаторы TP-Link анализируют длину подключенного Ethernet-кабеля и подстраивают энергопотребление в зависимости от нужд ― это позволяет сэкономить до 40% энергии, которая была бы ра
20.10.2010 Виртуализация и «зеленые» ИТ перестали быть трендами

о видео, среди новых пунктов списка Gartner: модульные вычислительные системы, контекстные вычислительные системы и встраиваемые решения. Интересно отметить, что аналитики не стали включать в список «зеленые» ИТ, которые упоминались в прошлом году. А вот флэш-память, как одна из наиболее перспективных технологий хранения данных, в новом Топ-10 осталась.
29.06.2010 Обзор за неделю: "зеленые" стройки растут по миру

" строительство В Москве же был объявлен первый российский конкурс Green Awards. Цель конкурса – распространение успешного опыта реализации ресурсоэффективных и экологичных проектов в России. Лучшие "зеленые" проекты будут определены в 7 номинациях: жилищное строительство, МФК, торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, спортивно-оздоровительные комплексы, объекты социальной сферы и

04.05.2009 «Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году

pgemini, Deloitte и Infosys. Расширение рынка аналитики связывают и с тем фактом, что компании стали предпочитать вкладывать деньги в существующую инфраструктуру, а не в ее расширение. И если раньше «зеленые» технологии в основном были востребованы на рынке дата-центров, то теперь – и в других областях, включая рынок персональных компьютеров. Так, если бы все сотрудники средней американской
16.01.2008 IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды

ного корпоративного сообщества объединились для реализации первого в своем роде глобального проекта Eco-Patent Commons, призванного помочь в решении экологических проблем, предоставляя свободны
18.04.2007 Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы

умом. А менее чем через год проект появился в продаже. О том, соответствует ли его качество ранним частям серии, вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Третья война за зеленые кристаллы.
22.01.2007 Комитет по природопользованию Петербурга корректирует базы данных

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Петербурга объявляет о конкурсе на предоставление услуг по корректировке базы данных «Зеленые насаждения общего пользования». Дата проведения — 2 марта 2007 года. Лимит финансирования — 350 тыс. руб. По техническим условиям конкурса необходимо провести: • оцифровку фактографичес

Публикаций - 257, упоминаний - 260

Industry Ecology и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10038 23
Microsoft Corporation 24209 19
Apple Inc 11743 16
Sony 6503 14
IBM - International Business Machines Corp 9370 13
HP Inc. 5636 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 11
Google LLC 11478 11
Canon 1383 10
Ростех - Автоматика Концерн 1587 9
Intel Corporation 11971 8
Dell EMC 4987 8
МегаФон 8073 8
Yandex - Яндекс 6655 8
Seiko Epson Corporation 893 7
7787 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1427 7
Meta Platforms - Facebook 4389 6
Цифра ГК 2306 6
Cisco Systems 5035 6
Olympus 466 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11216 6
LG Electronics 3580 5
SAP SE 5145 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 5
Softline - Софтлайн 2471 4
Toshiba Corporation 2915 4
Philips 2039 4
Прогноз 1599 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1168 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1046 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5650 3
Schneider Electric 564 3
Крок - Croc 1767 3
Oracle - Sun Microsystems 2210 3
Broadcom - VMware 2284 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1392 3
Lenovo Group 2248 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6832 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6707 8
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 45 7
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 6
UPS 198 6
Лента - Сеть розничной торговли 1942 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2677 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Kinetik 20 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 520 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 528 3
X5 Group - Перекрёсток 500 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1174 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 2
Uber 323 2
Совкомбанк Совесть 270 2
BP - British Petroleum 181 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 2
Dyson 116 2
НСПК - Национальная система платежных карт 758 2
МКБ - Московский кредитный банк 545 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 2
Tesla Motors 374 2
Hyundai Motor Company 356 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 38 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 114 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 425 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 2
Альфа-Банк 1700 2
Открытие ФК - Банк Открытие 528 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 127 2
Unilever Lipton 9 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 210 2
Газпром ПАО 1266 2
Coca-Cola Company 253 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10771 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2873 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5194 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4417 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4227 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 3
Судебная власть - Judicial power 2234 3
Роскачество - Российская система качества 34 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2696 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 2
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 99 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 210 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 75 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 103 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 197 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5534 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1782 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3154 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 328 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 240 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 489 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 78 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1292 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2284 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1321 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 7
Greenpeace - Гринпис 119 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
АФТ - Ассоциация Финтех 120 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 594 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 1
WBCSD - World Business Council for Sustainable Development - Всемирный Совет предпринимателей по устойчивому развитию 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 1
Демократическая политическая партия США 111 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60586 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45955 52
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2004 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11957 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10493 28
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6299 22
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9207 21
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11060 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16462 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20109 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6930 17
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27118 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23071 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4600 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23022 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13907 16
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 991 15
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6571 12
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5604 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3809 12
Контрастность 2744 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9701 12
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 1016 12
Microsoft Windows 15176 8
Google Android 13539 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6917 6
Arrival Van - электромобиль 27 6
Apple iPhone 6 4862 5
Яндекс.Маркет 814 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4729 5
Microsoft Office 3595 5
Apple iOS 7435 4
Arrival Bus - электробус 28 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2614 4
Apple - App Store 2791 4
Google Play - Google Store - Android Market 3182 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 4
Microsoft Windows XP 2543 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4873 3
Arrival Car 15 3
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 3
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 9 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 162 3
Apple iPod 1534 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1686 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Linux OS 9281 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 203 2
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 2
Microsoft Azure 1376 2
NVision Барьер 615 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 2
Adobe Photoshop 713 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Intel Celeron - Серия процессоров 958 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 2
Свердлов Денис 199 7
Медведев Дмитрий 1644 4
Лаптева Марина 114 4
Газаров Артур 77 3
Пасеков Владимир 24 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 3
Гордеева Анна 36 3
Воробьев Всеволод 10 3
Лахова Олеся 35 3
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 46 2
Поляков Алексей 15 2
Максименко Владимир 10 2
Новиков Алексей 52 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 2
Белик Сергей 17 2
Семенов Александр 134 2
Гутман Виктор 17 2
Смирнова Елена 13 2
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 4 2
Харченко Вячеслав 2 2
Тиманов Александр 5 2
Ревяшко Андрей 20 2
Митькин Максим 26 1
Новиков Сергей 45 1
Абрамов Сергей 73 1
Грибов Владимир 30 1
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Корнеев Сергей 84 1
Вексельберг Виктор 153 1
Бочаров Олег 28 1
Белов Александр 74 1
Переведенцев Александр 8 1
Столяров Алексей 1 1
Рудычева Наталья 95 1
Бобровников Борис 103 1
Бабаев Денис 2 1
Афонин Сергей 5 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Рейман Леонид 1040 1
Россия - РФ - Российская федерация 135758 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51213 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41379 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5034 34
Европа 21474 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13158 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13977 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16547 22
Земля - планета Солнечной системы 10202 17
Германия - Федеративная Республика 12441 17
Япония 13153 16
Южная Корея - Республика 6511 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16273 11
США - Калифорния 4564 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13866 11
Люксембург Великое Герцогство 428 8
Солнечная система - Solar system 2490 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3700 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1289 7
Россия - СФО - Новосибирск 4047 7
Канада 4801 6
Индия - Bharat 5293 6
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2257 6
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Испания - Королевство 3671 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1443 5
Великобритания - Лондон 2376 5
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Нидерланды 3439 5
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2568 5
Азия - Азиатский регион 5336 5
Дания - Королевство 1269 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2713 5
Америка - Американский регион 2118 4
Швеция - Королевство 3589 4
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Китай - Тайвань 3878 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3778 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48279 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45889 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15634 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27062 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17210 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22718 26
Энергетика - Energy - Energetically 4794 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3745 19
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4934 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12394 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7993 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12821 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4782 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4283 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2576 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10435 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4435 14
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5424 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6601 13
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ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 443 11
Английский язык 6431 11
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3653 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1857 10
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