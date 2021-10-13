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InSales


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 3
02.09.2021 Сбер ID стал доступен на платформе InSales 1
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales 3
13.04.2021 «Сбер» приобретает 80% в компании InSales 9
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1
21.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссию за эквайринг и представил пакет дополнительной поддержки клиентов 2
03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1
27.04.2017 PayMaster начнет прием заявок на подключение сайтов к системе обмена фискальными данными в соответствии с 54-ФЗ 1
25.10.2016 E-Comspace 2016: электронная коммерция не нуждается в госрегулировании 1
21.09.2016 InSales.ru запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в Telegram 1
04.04.2016 InSales.ru совместно с ApiShip запустила сервис «InSales Доставка» 3
29.03.2016 «Яндекс.Касса» предложила интернет-магазинам «умные» платежи 1
21.01.2016 Российский рынок SaaS принадлежит молодым ИТ-компаниям 1
25.11.2015 Сервис Free-Kassa интегрирован платформой InSales 1
14.09.2015 На рынке разработки интернет-магазинов в Рунете произошел обвал 1
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование 3
26.12.2014 Следующий этап развития ИТ-сервисов для СМБ – пакетные предложения SaaS 1
28.11.2014 Шопинг онлайн: средства безопасности соревнуются с угрозами 1
20.11.2014 Россия: объем рынка e-commerce к 2016 г. превысит 1 трлн руб. 1
21.07.2014 Российская интернет-торговля 5 лет растет на 42% в год 1
25.04.2014 Оборот интернет-магазинов в России вырос на треть 2
05.03.2014 «Больших данных» в отечественном ритейле не существует 1
28.01.2014 Интернет-магазин Lamoda привлек 10 млн евро инвестиций 1
18.12.2013 3,5 тыс. интернет-магазинов на базе InSales.ru подверглись мощной DDoS-атаке 1
26.07.2013 PayU вышел на бразильский рынок 1
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве 1
25.04.2013 «КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru 1
17.04.2013 Магазины на InSales.ru смогут быстро создать мобильное приложение 1
08.04.2013 InSales.ru в 2012 г. удвоила число клиентов 12
25.03.2013 Электронная торговля в России: взрывной рост или замедление развития? 2
25.03.2013 Оборот e-commerce России в 4,5 раза ниже оборота Amazon 1
26.11.2012 InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб. 1
30.05.2012 Платежный интегратор PayU запустил модули онлайн-оплаты для интернет-магазинов 1
20.02.2012 В 2011 г. россияне потратили на онлайн-покупки 244,6 млрд руб. 3
06.07.2011 «Яндекс.Маркет» включил в свой каталог оффлайн-магазины 3
28.02.2011 Mail.Ru интегрировали в платформу для онлайн-магазинов InSales 2
14.02.2011 Объем рынка интернет-торговли в России вырос до 176 млрд руб. РЕЙТИНГ 3
19.08.2010 Платформа для интернет-магазинов InSales интегрирована с «1С:Предприятием» 5
26.07.2010 «Лаборатория Касперского» и InSales запустили новый партнерский сервис: онлайн-магазин по продаже лицензионного ПО 6
25.03.2010 InSales и «QIWI Кошелек» запустили решение для приема оплаты в онлайн-магазинах 2

Публикаций - 40, упоминаний - 87

InSales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 54 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
AWG - АртВеб Групп 5 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Google LLC 7177 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Microsoft Corporation 11168 1
МойСклад - Логнекс 85 1
PAX Technology 14 1
Paykeeper - Платежный сервис 3 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Банк Санкт-Петербург 120 1
Альфа-Банк 1127 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Office 1950 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Microsoft Azure 1171 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Сергунина Наталья 163 1
Дмитриев Алексей 23 1
Карпейкин Илья 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Иванов Александр 71 1
Собин Сергей 1 1
Максименко Сергей 3 1
Романенков Алексей 10 1
Кумаков Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Казахстан - Республика 2650 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Украина 3398 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Европа Западная 618 1
Европа 3788 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
CNews Analytics 1991 3
eMarketer 77 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770525, в очереди разбора - 674207.
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