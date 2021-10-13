Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InSales
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 87
InSales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|Банк Санкт-Петербург 120 1
|Альфа-Банк 1127 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Карпейкин Илья 1 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Иванов Александр 71 1
|Собин Сергей 1 1
|Максименко Сергей 3 1
|Романенков Алексей 10 1
|Кумаков Александр 1 1
|CNews Analytics 1991 3
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770525, в очереди разбора - 674207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770525, в очереди разбора - 674207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru