Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

IVA AVES
Защищенная система для удаленных конференций


06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 5
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 4
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 5
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП 4
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020» 1
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 2
25.08.2020 Разработки «Автоматики» будут внедряться в системах безопасности правительства Москвы 1
16.07.2020 Студенты РРГМУ дистанционно защитили выпускные работы с помощью российской системы ВКС IVA AVES S 2
15.07.2020 Видеоконференцсвязь концерна «Автоматика» применена в ходе защиты выпускных работ студентов 3
25.06.2020 «Автоматика» разработала единое цифровое пространство для учебных заведений 1
11.06.2020 ВКС-система НИИ «Масштаб» вошла в десятку лучших разработок радиоэлектронного комплекса «Ростеха» 3
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 2
29.04.2020 «Ростех» открыл онлайн-магазин гражданской радиоэлектроники 1
09.04.2020 НИИ «Масштаб» предложил решения для дистанционной работы сотрудников 3
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 2
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны 5
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России 5
21.10.2019 НИИ «Масштаб» представит свои решения для конвергентной ИТ-инфраструктуры 2
27.09.2019 НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 5
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 4
10.09.2019 Видеоконференцсвязь Концерна «Автоматика» стала более функциональной 5
27.06.2019 Ростех на «Армии-2019» отразил смоделированную кибератаку 2
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 1
29.05.2019 Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика» 1
01.02.2019 «Ростех» создал защищенную альтернативу Skype for Business 5
27.08.2018 НИИ «Масштаб» представил на «Армии-2018» телекоммуникационный комплекс безопасной связи 2
05.07.2018 Киберзащищенный аналог «Скайпа» от Ростеха выдержал хакерские атаки разработчиков 7
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 3
24.04.2018 «Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018» 1
20.04.2018 НИИ «Масштаб» представит сервер IVA Aves S на выставке «Связь-2018» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 93

IVA AVES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 22
Ростех - Ростехнологии 2230 20
Ростех - Концерн Автоматика 398 17
ХайТэк - Hi-Tech 66 15
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Polycom - Поликом Раша 301 3
Intel Corporation 4234 3
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 3
Microsoft Corporation 11253 2
Воентелеком 134 2
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 2
Supermicro 65 1
РТ-Информ 112 1
Беркут НПФ 17 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
IVA Technologies 33 1
Булат НИЦ 8 1
X-Com - Икс ком 51 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Titanium 28 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Cisco Systems 2074 1
РТЛабс 145 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 736 1
Yealink 34 1
Telegram Group 702 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2210 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 6
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 6
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 501 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 365 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
Умный автобус 5 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Тонкий клиент - Thin client 111 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 228 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
IVA Largo - Видеотерминал 14 9
Масштаб: VeiL VDI 17 8
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 8
Google Android 10752 7
Apple iOS 5742 7
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 6
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 6
Microsoft Windows 10 6707 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Linux OS 4296 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple - App Store 2199 4
Масштаб IP-АТС Александрит 11 3
Microsoft Skype 1480 2
Polycom RMX 4 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 2
Apple macOS 936 2
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 2
ДИТ Москвы TDM Messenger - Защищенный мессенджер 1 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Ростех Маркетплейс 1 1
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Автоматика СКЗИ Швейцар-М 1 1
Автоматика Нацтех 3 1
Solid - децентрализованная интернет-платформа 11 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 110 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Cisco Webex 109 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
WhatsApp Messenger 654 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Кабанов Владимир 174 13
Евтушенко Олег 125 5
Смирнов Павел 35 4
Каламбет Мария 2 2
Солодухин Константин 92 1
Травников Андрей 6 1
Новиков Андрей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - Новосибирская область 824 1
США - Калифорния 988 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - Кемеровская область 476 1
США - Сан-Хосе 112 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Частный сектор 7 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
CNews Analytics 1996 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Подмосковные Вечера 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771899, в очереди разбора - 675581.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще