Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IVA AVES
Защищенная система для удаленных конференций
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 93
IVA AVES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 13
|Евтушенко Олег 125 5
|Смирнов Павел 35 4
|Каламбет Мария 2 2
|Солодухин Константин 92 1
|Травников Андрей 6 1
|Новиков Андрей 23 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
|CNews Analytics 1996 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771899, в очереди разбора - 675581.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771899, в очереди разбора - 675581.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru