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ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж Ainergy AI BPA Эйнерджи

ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Эйнерджи

AinergyAI-экосистема, которая включает в себя различные сегменты искусственного интеллекта, от нейросетей до сложных AI-платформ, и предоставляет конечным пользователям интегрированное решение. Основной продукт компании — программное решение на базе ESM-платформы SimpleOne, которое предназначено для умной автоматизации рабочих процессов и сочетает в себе как взаимодействие человека и ИИ, так и полностью автоматизированные процессы.


27.02.2025 Itglobal.com внедрил российскую AI BPA платформу Ainergy для автоматизации бизнес-процессов 3
12.02.2025 ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1
11.02.2025 Serverspace внедрил в техподдержку ИИ-решение от Ainergy 3
25.12.2024 Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ? 2
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 1
08.11.2024 Стартап-студия «ИТ Гараж» презентовала новый проект для автоматизации с использованием ИИ 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
27.06.2024 Serverspace анонсирует новый сервис: доступ к большим языковым моделям через API из панели управления 1
21.06.2024 Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы 2
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy 1
21.02.2024 Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 116 6
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