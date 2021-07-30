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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISO/IEC 27001
ГОСТ ИСО 27001
Международный стандарт по информационной безопасности
Публикаций - 163, упоминаний - 238
ISO/IEC 27001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Конусов Андрей 83 8
|Гирко Валерий 6 4
|Бондаренко Александр 32 3
|Калинин Денис 69 3
|Устюжанин Дмитрий 49 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Горобец Наталья 5 3
|Башлыков Михаил 22 3
|Самойлов Юрий 67 3
|Лукацкий Алексей 87 3
|Романовский Сергей 6 3
|Ференец Вадим 29 3
|Сычев Артем 40 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Коротнев Константин 32 2
|Белкин Александр 4 2
|Максимов Вячеслав 12 2
|Акатьева Мария 2 2
|Малявкин Александр 23 2
|Скородумов Олег 17 2
|Романов Михаил 28 2
|Степаненко Василий 18 2
|Шамилов Гай 2 2
|Ерин Андрей 13 2
|Тоскин Алексей 28 2
|Касперский Евгений 286 2
|Березин Максим 65 2
|Халин Дмитрий 55 2
|Агеев Максим 30 2
|Окулесский Василий 23 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Смолин Сергей 6 2
|Макаров Станислав 116 2
|Сердюк Виктор 32 2
|Захаров Павел 59 2
|Никонов Валерий 1 1
|Демидов Сергей 56 1
|Рейман Леонид 1008 1
|Гузаиров Айдар 22 1
|Волков Алексей 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 3
|WikiLeaks 113 2
|Forbes - Форбс 570 1
|N+1 - Издание 114 1
|SecurityLab 231 1
|ITnews 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru