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ISO/IEC 27001
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Международный стандарт по информационной безопасности



30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier
07.12.2020 «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001
24.06.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»
08.11.2012 Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001
14.02.2012 ТТК подтвердил соответствие СМИБ стандарту ISO/IEC 27001:2005
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
29.06.2011 «Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»
27.01.2009 Система управления ИТ-сервисами IBS DataFort сертифицирована по ISO 9001 и ISO 27001
25.12.2008 ТТК прошла аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
16.01.2008 ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
28.09.2007 ISO 27001 в России: модно и бессмысленно
07.02.2007 МТТ дорос до Vodafone
22.06.2006 "Открытые Технологии" внедрят стандарт ISO 27001 на предприятиях "Группы ЧТПЗ"

Публикаций - 163, упоминаний - 238

ISO/IEC 27001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21786 19
Leta Group 261 13
Инфосистемы Джет 852 12
Leta IT-company 121 10
Информзащита 626 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3811 9
Крок - Croc 1583 9
InfoWatch - Инфовотч 827 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7587 7
Cisco Systems 4666 7
VMware 1988 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 250 7
HP Inc. 5170 7
Oracle Corporation 5881 6
Google LLC 9697 6
Softline - Софтлайн 1820 6
5488 6
SAP SE 4401 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1854 6
1С-ИжТиСи 4895 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 101 5
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 371 5
Amazon Inc - Amazon.com 2556 5
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1529 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 563 5
AMT Group - АМТ-Груп 253 4
Dell EMC 4523 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1399 4
Yandex - Яндекс 4737 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 774 3
Salesforce.com 348 3
Uptime Institute 177 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1074 3
iTeco - Ай-Теко 893 3
ДиалогНаука 182 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1618 3
Астерос - Asteros 603 3
Verizon 850 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 86 32
Visa International 1668 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1639 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4996 5
РОСНО СК 169 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 2
КапиталЪ ИФД 34 2
Петрокоммерц 46 2
РСХБ - Россельхозбанк 212 2
X5 Group - Пятерочка 292 2
Лукойл Информ 75 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 124 2
Allianz - Страховая компания 30 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1601 2
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 2
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 34 2
ГПБ - Газпромбанк 807 2
Unilever - Юнилевер Русь 90 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 68 1
BASF 42 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 1
Citibank - Ситибанк 258 1
Сбер - СберАвто 18 1
Туполев ПАО 26 1
Базэл - Базовый Элемент 46 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
Castorama - Касторама 19 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 1
Societe Generale Group 67 1
РАО ЕЭС России ПАО 241 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 606 1
Skoda - Škoda Auto 34 1
Jaguar Land Rover 76 1
GM - General Motors 421 1
ConocoPhillips 19 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Alaska Airlines 12 1
Алемар 7 1
Coca-Cola Company 234 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2073 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2878 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2389 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5658 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7498 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2581 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 2
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Совет Европы 80 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 58 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 165 1
Верховный суд Российской Федерации 558 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 27 1
Федеральное казначейство России 1132 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 389 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
МВД РФ Управление К 78 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1027 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1309 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 67 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 970 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 385 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 13
АРБ - Ассоциация российских банков 175 5
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 583 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
Руссофт - Russoft 348 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 7 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6991 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12451 38
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 573 33
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1264 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3181 18
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1676 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 880 11
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 279 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 656 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 25995 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6406 9
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 31 9
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 76 8
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2352 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 301 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2371 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4425 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 356 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5394 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5060 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1835 5
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 70 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1695 5
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 8 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 664 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 4
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 12 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 4
ИТ-аутсорсинг 864 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2121 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5998 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2632 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1381 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 213 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 156 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 246 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10185 3
Microsoft Windows 10 10863 10
Microsoft Azure 1226 6
Microsoft Exchange 1090 5
Google Android 11630 4
Linxdatacenter ЦОД 23 4
Oracle Java - язык программирования 2467 4
Apple iOS 6269 4
ЭОС Дело СЭД 1348 3
Microsoft Office 3150 3
Linux OS 7365 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 986 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1279 3
VMware vSphere 323 3
Microsoft Office 365 807 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 729 3
Microsoft Windows Phone OS 1541 3
Microsoft Outlook 1220 3
AWS - Amazon Web Services 620 3
Microsoft Skype 1888 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 164 2
Microsoft SQL Server 1292 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 122 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 395 2
Broadcom - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 20 2
VMware vCloud Suite 51 2
Google Cloud Platform - GCP 225 2
Microsoft Windows Server 2012 156 2
Microsoft Visual Studio 315 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 2
Oracle Cloud Platform 156 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 2
BeCloud G-Cloud 15 2
HP Sure Sense 12 1
Siemens MindSphere 26 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 15 1
Zextras Cloud 2 1
Diasoft Insurance Finance 4 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 130 1
Конусов Андрей 83 8
Гирко Валерий 6 4
Бондаренко Александр 32 3
Калинин Денис 69 3
Устюжанин Дмитрий 49 3
Рудычева Наталья 89 3
Горобец Наталья 5 3
Башлыков Михаил 22 3
Самойлов Юрий 67 3
Лукацкий Алексей 87 3
Романовский Сергей 6 3
Ференец Вадим 29 3
Сычев Артем 40 2
Трифаленков Илья 17 2
Коротнев Константин 32 2
Белкин Александр 4 2
Максимов Вячеслав 12 2
Акатьева Мария 2 2
Малявкин Александр 23 2
Скородумов Олег 17 2
Романов Михаил 28 2
Степаненко Василий 18 2
Шамилов Гай 2 2
Ерин Андрей 13 2
Тоскин Алексей 28 2
Касперский Евгений 286 2
Березин Максим 65 2
Халин Дмитрий 55 2
Агеев Максим 30 2
Окулесский Василий 23 2
Мамыкин Владимир 44 2
Смолин Сергей 6 2
Макаров Станислав 116 2
Сердюк Виктор 32 2
Захаров Павел 59 2
Никонов Валерий 1 1
Демидов Сергей 56 1
Рейман Леонид 1008 1
Гузаиров Айдар 22 1
Волков Алексей 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 97692 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30870 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12204 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12161 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39878 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11871 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10475 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11934 6
Германия - Федеративная Республика 8070 6
Европа 8947 5
Украина 5792 4
Европа Восточная 2872 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4876 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2919 3
Великобритания - Лондон 1906 3
Канада 3068 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1136 3
Нидерланды 2053 3
Израиль 1693 2
Прибалтика - Балтия 1201 2
Ближний Восток 2515 2
Франция - Французская Республика 5215 2
Россия - СФО - Новосибирск 3091 2
Латвия - Латвийская Республика 680 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 2
Польша - Республика 1493 2
Ирландия - Республика 807 2
Швеция - Королевство 1889 2
Того - Тоголезская Республика 5371 2
Азия - Азиатский регион 3363 2
Индия - Республика 4128 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 383 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1186 2
Кипр - Республика 360 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 51 1
США - Иллинойс - Чикаго 387 1
Россия - СФО - Кемеровская область 667 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 527 1
Россия - СФО - Иркутская область 783 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 557 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3676 27
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 760 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5099 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5661 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3829 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1542 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 60 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 80 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 380 2
Страхование - Страховое дело 359 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2056 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 2
Человеческий фактор 433 2
Банковский сектор 147 2
Аутсорсинг 636 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 829 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 481 2
Русский язык 3659 1
Физика - область естествознания 234 1
Уран - Uranium - химический элемент 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 376 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Английский язык 529 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 75 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 848 1
Латинский алфавит 28 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 225 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 239 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 213 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 243 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 185 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 3
WikiLeaks 113 2
Forbes - Форбс 570 1
N+1 - Издание 114 1
SecurityLab 231 1
ITnews 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 9
IDC - International Data Corporation 4555 6
Gartner 3238 4
Markets&Markets Research 93 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
Fortune Global 500 270 1
Forrester Research 793 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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