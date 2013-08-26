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ISG Integrated Services Group АйЭсДжи Appsolution Аппсолюшен ISG-consulting Ай Эс Джи-Консалтинг
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 472 797 333 ₽*
СОБЫТИЯ
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ISG и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцев Алексей 40 15
|Шуршалин Сергей 10 9
|Гнездилов Андрей 18 5
|Мельникова Алиса 100 5
|Путин Владимир 3492 4
|Медведев Дмитрий 1667 4
|Калинин Денис 70 4
|Любинский Александр 19 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Греф Герман 493 3
|Кравцов Алексей 35 2
|Гавердовский Анатолий 19 2
|Булгаков Виктор 12 2
|Heinrich Wolfgang - Хайнрих Вольфганг 2 2
|Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Новодворский Алексей 115 2
|Набиуллина Эльвира 127 2
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 2
|Кутуков Андрей 11 2
|Платонов Антон 11 2
|Каменнова Мария 45 1
|Архипова Мария 21 1
|Поляков Александр 55 1
|Михайлов Алексей 122 1
|Тупицын Александр 9 1
|Демидов Михаил 134 1
|Мякишева Марина 84 1
|Савин Сергей 99 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Бродникова Татьяна 1 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Беленький Валерий 32 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Ференец Вадим 29 1
|Козлов Денис 12 1
|Саяпина Елена 46 1
|Наскидаев Олег 9 1
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