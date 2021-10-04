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IRS
Internal Revenue Service
Налоговое управление США



04.10.2021 Из-за глупой ошибки программиста криптоплатформа раздала пользователем $192 млн и с угрозами требует деньги назад 1
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 1
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS 2
10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 1
29.04.2020 Госуслуги во время пандемии: на чем обожглись власти некоторых стран и как не повторить их ошибки 3
26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 2
19.04.2018 В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации 4
09.04.2018 ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений 1
06.09.2017 Найдена уязвимость, угрожающая большей части крупнейших компаний мира 1
27.07.2016 Citrix увеличила выручку во 2 квартале 2016 г. на 6% и объявила о слиянии GoTo с LogMeIn 1
01.12.2015 R-Style Softlab подготовила Евразийский банк к требованиям закона о налогообложении иностранных счетов 2
08.09.2015 Атаки на госсектор, а также целенаправленные атаки — основные угрозы второго квартала 2015 г. 1
17.08.2015 НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA 3
28.10.2014 Большие данные: новые возможности для госсектора 1
20.10.2014 Обязательные ИТ-проекты: обзор новых требований регулятора 1
27.06.2013 Open Source-группы в США подверглись налоговым проверкам 1
04.07.2012 HP в альянсе с «Комплит» пришла в Сочи 1
11.12.2009 Ноябрь 2009: доля спама в почтовом трафике составила 84,8% 1
03.11.2009 «Доктор Веб»: октябрь стал месяцем лже-антивирусов 3
19.10.2009 Сентябрь 2009: доля спама в почтовом трафике составила 86,3% 2
21.02.2008 Фишеры пользуются репутацией налоговиков США 6
08.08.2007 InfoWatch: американские налогоплательщики под угрозой кражи личности 9
01.06.2007 Хакеры снова атакуют топ-менеджеров: теперь из налоговой 1
10.05.2007 Налоговая США добралась до онлайн-аукционов 1
18.04.2007 США: налоговые БД – под угрозой 1
16.04.2007 США: хакеры «перехватывают» налоговые декларации 1
27.02.2007 Американские налоговики заинтересовались пользователями EBay 1
14.08.2006 Монитор-Э: итоги первого года на орбите 1
14.07.2006 Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики 1
11.07.2006 Космоснимки раскрывают секреты "космических городов" древних ариев 1
07.07.2006 Спамеры обещают возврат налогов 2
21.04.2006 Symantec задолжал $1 млрд 5
20.04.2006 Symantec недоплатила $1 млрд налогов? 3
13.04.2006 PayPal предлагает кредитные карты 2
03.03.2006 SMART-1 преподнес очередную загадку 1
02.03.2006 Китай обходит Россию в спутниковой картографии 1
25.01.2006 LANDSAT обретет вторую жизнь 1

Публикаций - 38, упоминаний - 72

IRS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3954 4
Microsoft Corporation 13274 3
IBM 4206 2
Google LLC 8263 2
Oracle Corporation 3780 1
SAS Institute 639 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 138 1
Telegram Group 704 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 472 1
Cisco Systems 2436 1
Intel Corporation 4978 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 647 1
LinkedIn 541 1
Tesla Motors 242 1
Рапида НКО - платежные система 76 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 4 1
NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 2 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 185 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 127 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 499 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 156 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 1
USPS - United States Postal Service - Почтовая служба США 1 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 36 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 12 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 62 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 613 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 624 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 510 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 432 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 189 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 80 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 24 1
Microsoft Windows 10 7519 1
R-Style Softlab - RS-Bank 234 1
Java - Язык программирования 1319 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 253 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 6 1
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 24 1
Citrix GoToMeeting 22 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 97 1
Tesla Model X 16 1
Квашук Владимир 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Korner Ryan - Корнер Райан 1 1
Tribiano Jeffrey - Трибиано Джефри 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 16
Россия - Российская федерация - РФ 63740 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 4
Бразилия - Федеративная Республика 1264 2
Южная Корея - Республика 1768 2
Индия - Республика 2509 2
США - Калифорния 1218 2
США - Вашингтон 431 2
Украина 3978 2
Италия - Итальянская Республика 1609 2
Казахстан - Республика 2988 2
США - Коннектикут 52 1
США - Невада 73 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 1
Северная Америка 1584 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 1
Испания - Королевство 1447 1
США - Канзас-Сити 24 1
США - Нью-Йорк 1311 1
Канада 1538 1
Австралия - Австралийский Союз 1310 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1207 1
Германия - Федеративная Республика 4320 1
США - Массачусетс 147 1
США - Сиэтл 181 1
США - Нью-Джерси 87 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 134 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 8 1
The Verge - Издание 448 1
The Register 593 1
NYT - The New York Times 579 1
IBM Research 73 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858379, в очереди разбора - 761558.
Создано именных указателей - 46783.
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