Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IRS
Internal Revenue Service
Налоговое управление США
Публикаций - 38, упоминаний - 72
IRS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Квашук Владимир 2 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Korner Ryan - Корнер Райан 1 1
|Tribiano Jeffrey - Трибиано Джефри 1 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 16
|Россия - Российская федерация - РФ 63740 8
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 4
|Бразилия - Федеративная Республика 1264 2
|Южная Корея - Республика 1768 2
|Индия - Республика 2509 2
|США - Калифорния 1218 2
|США - Вашингтон 431 2
|Украина 3978 2
|Италия - Итальянская Республика 1609 2
|Казахстан - Республика 2988 2
|США - Коннектикут 52 1
|США - Невада 73 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 1
|Северная Америка 1584 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 1
|Испания - Королевство 1447 1
|США - Канзас-Сити 24 1
|США - Нью-Йорк 1311 1
|Канада 1538 1
|Австралия - Австралийский Союз 1310 1
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1207 1
|Германия - Федеративная Республика 4320 1
|США - Массачусетс 147 1
|США - Сиэтл 181 1
|США - Нью-Джерси 87 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 1
|The Verge - Издание 448 1
|The Register 593 1
|NYT - The New York Times 579 1
|IBM Research 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858379, в очереди разбора - 761558.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858379, в очереди разбора - 761558.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru