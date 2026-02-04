Разделы

IEK Group ITK IQLink Интеллектуальная кабельная система


ITK –  российская марка телекоммуникационного оборудования, под которой выпускается продукция российского производства для ИТ рынка. ТМ ITK принадлежит одному из  производителей на российском электротехническом рынке Группе компаний IEK.

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.02.2026 Новинка для ЦОДов и офисов от IEK Group: интеллектуальная кабельная система IQLink 10
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1
27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 1
31.08.2015 Treolan и IEK договорились о партнерстве 1
02.10.2012 "Умный" жгут: и кровь остановит, и конечность спасет 1

Публикаций - 7, упоминаний - 16

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - ИЭК Холдинг 37 6
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 2
IEK Group - IEK Digital 8 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 22 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 1
ONTEK - ОНТЭК 2 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 41 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 1
Merlion - Ippon 47 1
Powercom - Пауэрком 76 1
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 28 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 113 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 1
Аксессуары 4133 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1457 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
Промышленный компьютер - Industrial Computer 52 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 171 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1283 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5687 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
IEK Group - МПС софт - IEK IIoT Platform 1 1
IEK Group - МПС софт - MasterDigitalTwin 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 570 1
Маймор Артем 4 2
Белик Игорь 4 1
Федоров Александр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Европа 24678 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Ирак - Республика 700 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 514 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 22 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 1
Вьетнам - война - Вьетнамская война - Chiến tranh Việt Nam - Vietnam War 30 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
N+1 - Издание 181 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

