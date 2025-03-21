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ID20 ЮниФлит Штарккрафт

ID20 - ЮниФлит - Штарккрафт

Компания «ID20» специализируется на разработке программных решений для автоматизации бизнес-процессов деятельности компаний. Главным продуктом компании является программное обеспечение ID20.

Электронная система управления для корпоративных автопарков ID20 – облачное программное решение, разработанное компанией непосредственно для транспортных предприятий и автотранспортных подразделений.


21.03.2025 На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками 1
07.11.2024 Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура» 1
07.10.2019 «ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком 1
11.06.2019 Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ID20 и организации, системы, технологии, персоны:

8330 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 3 1
Oracle Corporation 6730 1
ВТБ Лизинг 68 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12665 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2180 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7007 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 310 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1830 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10393 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3972 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146414 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 308 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7104 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6028 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
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