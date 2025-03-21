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ID20 ЮниФлит Штарккрафт
Компания «ID20» специализируется на разработке программных решений для автоматизации бизнес-процессов деятельности компаний. Главным продуктом компании является программное обеспечение ID20.
Электронная система управления для корпоративных автопарков ID20 – облачное программное решение, разработанное компанией непосредственно для транспортных предприятий и автотранспортных подразделений.
ID20 и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8330 2
|WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
|МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 3 1
|Oracle Corporation 6730 1
|ВТБ Лизинг 68 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
|Воробьева Мария 11 1
|Коптелов Павел 12 1
|Вострокнутов Александр 1 1
|Комаров Михаил 21 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
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