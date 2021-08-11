Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICQ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 494, упоминаний - 1292
ICQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 7
|Шадаев Максут 384 3
|Ющенко Александр 25 3
|Рейман Леонид 410 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Волин Алексей 113 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Дуров Павел 216 2
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Сатурченко Дмитрий 2 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Гуськов Антон 10 1
|Каталов Владимир 6 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Булгак Владимир 9 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Толмачев Андрей 4 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Лёвина Виолетта 1 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Сулоев Андрей 1 1
|Шилак Ксения 28 1
|Нефедова Мария 1 1
|Поляков Вадим 1 1
|Кипчатов Алексей 2 1
|Канаев Алексей 3 1
|Бурков Алексей 1 1
|Твердохлебов Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Степанов Антон 56 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Зенкин Денис 98 1
|Яровая Ирина 63 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мишустин Михаил 302 1
|CNews Analytics 1988 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|comScore 224 2
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru