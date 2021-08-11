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ICQ


11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 3
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 2
08.04.2021 Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру 2
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 2
04.03.2021 В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 3
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 17
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 4
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
18.09.2020 МТС запустила бесплатную опцию с безлимитным YouTube на тарифе «Мой Smart» 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 4
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации 6
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 18
31.03.2020 Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях 3
24.03.2020 Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине 1
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 2
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 2
02.12.2019 Почему Apple не уйдет из России, или Чем обернется для страны закон о предустановке софта 1
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1
11.03.2019 Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 1
28.01.2019 Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны 2
14.08.2018 Российские силовики закупили оборудование для взлома iPhone и Android 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
12.07.2017 «Гиперактивный хакер» из России сел в США на 9 лет 1
11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram 1

Публикаций - 494, упоминаний - 1292

ICQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 162
Microsoft Corporation 11039 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 29
Rambler Group - Рамблер ГК 484 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 16
Yandex - Яндекс 4100 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Samsung Electronics 5641 12
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
Google LLC 7135 11
Facebook 3765 8
Telegram Group 702 8
Rambler Media 71 5
Mirabilis 15 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 5
VideoMost - ВидеоМост 191 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
Huawei 2727 3
Zecurion - SecurIT 156 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
BT Group - British Telecommunications 82 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
Cisco Systems 2037 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Philips 698 2
VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Xiaomi 904 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Prestigio 167 1
Микротест 177 1
Explay - Эксплей 165 1
Zello 20 1
Fly 123 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
DST Global 165 7
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Почта России ПАО 1570 3
DST - Digital Sky Technologies 75 3
Яндекс.Такси 271 2
Яндекс.Еда 93 2
Открытие ФК 538 2
YouDo 27 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ЦИАН - CIAN 39 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Телефон.Ру 60 1
Альфа-Банк 1123 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 519 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Wildberries 128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
LinkedIn 520 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Правительство РФ 2200 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 3
Руссофт - Russoft 250 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 16
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 15
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 8
Flash 472 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
QWERTY-клавиатура 190 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 75 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Google Android 10750 72
VK - Mail.ru Одноклассники 856 58
Apple iOS 5741 46
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 34
WhatsApp Messenger 654 30
Microsoft Windows 10 6622 27
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Java - Язык программирования 1169 18
Apple macOS 922 18
Symbian OS 767 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 11
Linux OS 4249 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
Apple iPad 3263 9
Rakuten Viber 429 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 8
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 7
VK - Mail.Ru Почта 164 7
Microsoft Skype 1465 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 6
Microsoft Windows 7 1662 5
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 5
Samsung Electronics Bada 171 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 4
Apple macOS X 901 4
JavaScript - Язык программирования 627 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 4
Apple iPhone 3 383 4
Microsoft Windows 851 4
Cisco Webex 107 3
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
Microsoft Excel 435 3
WeChat - Мессенджер 96 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Office 1926 2
Snapchat 89 2
Путин Владимир 1821 7
Шадаев Максут 384 3
Ющенко Александр 25 3
Рейман Леонид 410 2
Худавердян Тигран 66 2
Волин Алексей 113 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Никифоров Николай 1126 2
Дуров Павел 216 2
Пустарнаков Валерий 2 1
Сатурченко Дмитрий 2 1
Кравцов Сергей 39 1
Гуськов Антон 10 1
Каталов Владимир 6 1
Храмцовская Наталья 38 1
Вильянов Сергей 3 1
Булгак Владимир 9 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Толмачев Андрей 4 1
Нагаев Алексей 1 1
Богданов Валентин 7 1
Лёвина Виолетта 1 1
Чижиков Михаил 7 1
Сулоев Андрей 1 1
Шилак Ксения 28 1
Нефедова Мария 1 1
Поляков Вадим 1 1
Кипчатов Алексей 2 1
Канаев Алексей 3 1
Бурков Алексей 1 1
Твердохлебов Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Степанов Антон 56 1
Кузьменко Валерия 58 1
Валяева Елизавета 72 1
Зенкин Денис 98 1
Яровая Ирина 63 1
Щеголев Игорь 676 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 179
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 34
Германия - Федеративная Республика 3618 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 12
Украина 3353 10
Индия - Республика 2165 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Япония 2771 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Восточная Европа 1674 5
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Европа 3736 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
Казахстан - Республика 2622 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Европа Западная 611 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининградская область 532 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Россия - Томск 448 1
США - Купертино 204 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Россия - Находка 79 1
Либерия 12 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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