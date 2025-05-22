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IBS Планета. IBS Планета.ИБП платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, анализа, прогнозирования и формирования производственных программ


«Планета.» («Планета.Аналитика», «Планета.Бюджетирование», «Планета.НСИ») — это российская on-premise-платформа с   low-code-возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов, создания отраслевых моделей данных и рекомендательных систем корпоративного уровня.

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства 1
29.01.2025 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» с Deckhouse Kubernetes Platform 1
02.04.2019 «Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета» 1
27.02.2018 IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета» 1
18.05.2016 Игорь Ведёхин - Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

IBS Планета. и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 5
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Oracle Corporation 6758 1
Nutanix 104 1
Apple Inc 12270 1
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