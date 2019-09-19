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IBM Cognos TM1
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 92
IBM Cognos TM1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Columbus - Колумбус 128 8
|Navicon - Навикон 199 6
|IBM 3586 4
|Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|Микротест 179 1
|АйТи 755 1
|iTeco - Ай-Теко 721 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
|Softline - Софтлайн 1482 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
|SAP CIS - САП СНГ 758 1
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
|Ланит ГК 1165 1
|Microsoft Corporation 11253 1
|SAP SE 3230 1
|Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
|Малис Александр 111 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Мамут Александр 109 1
|Ноготков Максим 40 1
|Чичваркин Евгений 83 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Шаров Владимир 19 1
|Малис Олег 55 1
|Братищева Светлана 2 1
|Богданова Мария 3 1
|МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 5
|Русский язык 1006 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771874, в очереди разбора - 675556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771874, в очереди разбора - 675556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru