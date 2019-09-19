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IBM Cognos TM1


19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 2
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 1
11.07.2016 Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM 1
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 1
27.10.2015 РТК автоматизировала бюджетное управление с помощью IBM Analytics 2
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 15
19.02.2015 «Триколор ТВ» модифицировал систему бюджетного управления на базе IBM Gognos 1
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos 4
26.08.2014 IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия» 4
03.06.2014 BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса» 4
24.03.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке» 1
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике» 3
18.11.2013 Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности 1
23.10.2013 «АДВ Маркетинг Сервисез» внедрила систему бизнес-анализа от Infor 1
26.09.2013 GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия» 3
01.08.2013 «РусГидро» внедрила унифицированную систему бизнес-планирования на базе IBM Cognos 1
22.02.2013 «Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys 3
15.01.2013 Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM 2
11.12.2012 «Крок» модернизировал собственную систему бизнес-планирования 1
07.12.2012 Рослесинфорг получил единый инструмент управления производственной деятельностью 1
06.11.2012 IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк» 1
20.08.2012 «Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 2
07.08.2012 «Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1 2
25.06.2012 «Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров 1
08.06.2012 Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1 6
16.04.2012 26 апреля состоится финансовый форум IBM «Разумная аналитика» 1
10.04.2012 26 апреля состоится финансовый форум IBM «Разумная аналитика» 1
09.02.2012 «Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1 4
16.11.2011 ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования 3
19.11.2010 «Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 6
01.11.2010 «Синергия» автоматизирует планирование деятельности с помощью «Крок» 1
28.10.2010 «ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 5
25.08.2010 IBS создаст систему бюджетирования для «Полюс Золото» 3
17.02.2010 Columbus IT автоматизировала планирование в торговой сети Vis-a-vis 2

Публикаций - 36, упоминаний - 92

IBM Cognos TM1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Columbus - Колумбус 128 8
Navicon - Навикон 199 6
IBM 3586 4
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Микротест 179 1
АйТи 755 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Softline - Софтлайн 1482 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Ланит ГК 1165 1
Microsoft Corporation 11253 1
SAP SE 3230 1
Связной ГК 887 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Россети ПАО 168 1
Евросеть 897 1
Транснефть 159 1
РАО ЕЭС России ПАО 69 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Solvers 15 1
SLV 7 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Trellas 17 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
IBM Cognos BI 146 20
Microsoft Excel 440 3
Microsoft SQL Server 799 2
Microsoft Windows 10 6707 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Visio 69 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Microsoft Dynamics NAV 179 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Малис Александр 111 1
Горяйнов Андрей 44 1
Мамут Александр 109 1
Ноготков Максим 40 1
Чичваркин Евгений 83 1
Артемьев Тимур 13 1
Шаров Владимир 19 1
Малис Олег 55 1
Братищева Светлана 2 1
Богданова Мария 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Казахстан - Республика 2665 1
Восточная Европа 1701 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Украина 3431 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 5
Русский язык 1006 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771874, в очереди разбора - 675556.
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