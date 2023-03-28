Индексная книга CNews*
IAM Identity and Access Management IGA Identity Governance and Administration IdM Authentication (Identity) Management CIAM Customer Identity and Access Management Аутентификация Управление учётными данными, идентификацией, доступом
- Системы управления доступом и её администрирования
- PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый владельцем объекта
Публикаций - 9425, упоминаний - 11990
IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2799 135
|Медведев Дмитрий 1635 74
|Никифоров Николай 1172 69
|Козырев Алексей 288 59
|Шадаев Максут 695 37
|Горелов Дмитрий 57 36
|Чернышенко Дмитрий 474 35
|Мишустин Михаил 519 35
|Авербах Владимир 126 33
|Беров Иван 43 33
|Арлазаров Владимир 174 31
|Конусов Андрей 86 28
|Щеголев Игорь 692 28
|Анфимов Павел 34 26
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 25
|Попов Алексей 330 23
|Груздев Сергей 39 23
|Мельникова Анастасия 267 22
|Макаров Станислав 117 21
|Зайцев Михаил 198 21
|Паршин Максим 290 19
|Дырмовский Дмитрий 104 19
|Зенкин Денис 262 18
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 18
|Собянин Сергей 260 18
|Ермолаев Артем 362 18
|Артамонова Анна 183 17
|Рейман Леонид 1033 17
|Дуров Павел 255 17
|Демидов Сергей 82 17
|Демидов Михаил 133 17
|Крячков Антон 17 16
|Галушкин Олег 178 16
|Мылицын Роман 101 15
|Нуйкин Андрей 42 15
|Смирнов Алексей 202 15
|Морозова Тамара 18 15
|Нащекин Алексей 112 14
|Бондаренко Михаил 55 14
|Горбатько Александр 104 14
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235323, в очереди разбора - 859559.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235323, в очереди разбора - 859559.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.