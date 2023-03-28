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IAM Identity and Access Management IGA Identity Governance and Administration IdM Authentication (Identity) Management CIAM Customer Identity and Access Management Аутентификация Управление учётными данными, идентификацией, доступом

IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом


28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM
24.03.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации
07.03.2023 билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через «Мобильный ID»
21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR
10.02.2023 «Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию
08.02.2023 Билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера
19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить
21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
20.12.2022 MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам
19.10.2022 Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов
09.08.2022 Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги»
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных
07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor
24.05.2022 MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников
20.04.2022 Cisco устранила 10-балльную «дыру» с доступом к своим контроллерам без пароля
01.04.2022 «билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом
10.03.2022 В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM
18.02.2022 Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео

Публикаций - 9425, упоминаний - 11990

IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23721 959
Google LLC 11102 498
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10266 493
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6396 406
Apple Inc 11356 371
Oracle Corporation 6380 349
Intel Corporation 11737 299
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4299 296
IBM - International Business Machines Corp 9245 285
Meta Platforms - Facebook 4353 256
Yandex - Яндекс 5930 251
7198 222
Cisco Systems 4922 214
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 356 213
1С-ИжТиСи 6507 210
SAP SE 4966 206
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9825 205
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8170 186
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2872 182
VK - Mail.ru Group 3237 180
Samsung Electronics 9819 176
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 713 170
VMware 2178 169
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7173 162
Dell EMC 4947 160
HP Inc. 5582 155
Amazon Inc - Amazon.com 2832 126
Twitter 2752 125
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 121
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 748 120
Telegram Group 1194 120
Aros SEQ - SEC Consult Services 1711 110
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 109
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2866 106
Информзащита 685 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 944 96
Softline - Софтлайн 2177 95
Крок - Croc 1729 93
КриптоПРО - Крипто-ПРО 350 92
Код Безопасности 490 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6075 370
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2474 184
Visa International 1886 169
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1785 162
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6297 157
Альфа-Банк 1621 133
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 113
Почта России ПАО 2036 113
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 112
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 100
Лента - Сеть розничной торговли 1775 85
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 80
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 77
РЖД - Российские железные дороги 1665 74
Почта Банк 376 67
Россети Ленэнерго 2384 62
ГПБ - Газпромбанк 961 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1896 57
eBay Inc 1603 54
ПСБ - Промсвязьбанк 748 53
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1247 46
Qiwi 937 44
ВТБ - ВТБ24 661 43
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 41
LinkedIn 592 39
Ак Барс Банк 252 39
НСПК - Национальная система платежных карт 635 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 294 39
X5 Group 857 38
МКБ - Московский кредитный банк 456 37
Связной ГК 1350 36
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 35
Совкомбанк ПАО 215 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 33
Май - Майский чай - российская торговая компания 1056 33
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2543 33
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 207 32
Familia - Фамилия - Торговая сеть 236 32
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18420 1011
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9513 739
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3028 509
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10595 501
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2772 396
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3849 348
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 279
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2506 218
Президент Российской Федерации 3812 216
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3051 200
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 195
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2465 172
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2421 160
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 144
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1461 129
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2525 126
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 116
Правительство Москвы 2089 111
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 110
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1221 107
Федеральное казначейство России 1597 98
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 88
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1071 84
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1083 76
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 74
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1949 70
Судебная власть - Judicial power 2135 67
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 684 66
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 63
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1608 61
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 58
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 52
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2050 52
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 974 51
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 51
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 897 51
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 48
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1345 45
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 44
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 44
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 127
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 54
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 49
4CIO 731 34
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 28
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 23
Единая Россия - Политическая партия 269 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 463 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 571 16
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 16
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 13
OWASP - Open Web Application Security Project 73 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2605 12
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 12
АФТ - Ассоциация Финтех 64 12
Linux Foundation 174 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 11
TCG - Trusted Computing Group 31 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 70 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 8
8K Association - Ассоциация 8K 165 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 7
АЮР - Ассоциация юристов России 31 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 6
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 5
ЛДПР 100 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80404 3387
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55075 3061
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20783 2406
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40586 2117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26428 1721
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22474 1356
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26686 1327
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17884 1288
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17645 1219
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11171 1123
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13589 1039
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21846 1013
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6012 1000
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2669 926
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11516 889
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11815 883
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3629 880
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13741 859
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9435 788
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13022 785
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11706 764
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3082 761
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11200 758
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8564 755
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25772 705
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22608 698
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8382 697
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15246 677
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7674 674
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5162 670
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5486 654
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11436 631
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9737 616
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10315 609
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12920 604
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13414 593
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7049 588
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8309 587
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10455 583
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15356 581
Microsoft Windows 14652 908
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4256 749
Google Android 12827 719
Apple iOS 6980 568
Linux OS 8499 549
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3499 467
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1097 299
Microsoft Windows 2000 12808 294
Apple iPhone - серия смартфонов 6715 284
Apple iPhone 6 6277 239
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6740 221
Google Play - Google Store - Android Market 3017 219
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 912 204
Aladdin JaCarta СКЗИ 331 201
Apple - App Store 2658 196
Apple iPad 3761 194
Oracle Java - язык программирования 2802 193
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 188
Microsoft Office 3498 183
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1098 168
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 149
Microsoft Windows 10 1553 141
Apple macOS 1774 128
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 126
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 125
Microsoft SQL Server 1491 123
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1807 121
Microsoft Windows 7 1897 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4388 118
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 400 115
Microsoft Azure 1332 112
Microsoft Skype 1990 106
Microsoft Outlook 1304 104
Mozilla Firefox - браузер 1810 101
Google Chrome - браузер 1425 100
Microsoft Windows XP 2371 99
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 95
Microsoft Office 365 874 93
Microsoft Edge - браузер 1950 93
Intel Core - Семейство процессоров 1773 91
Путин Владимир 2799 135
Медведев Дмитрий 1635 74
Никифоров Николай 1172 69
Козырев Алексей 288 59
Шадаев Максут 695 37
Горелов Дмитрий 57 36
Чернышенко Дмитрий 474 35
Мишустин Михаил 519 35
Авербах Владимир 126 33
Беров Иван 43 33
Арлазаров Владимир 174 31
Конусов Андрей 86 28
Щеголев Игорь 692 28
Анфимов Павел 34 26
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 25
Попов Алексей 330 23
Груздев Сергей 39 23
Мельникова Анастасия 267 22
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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