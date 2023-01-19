IAM Identity and Access Management Authentication Management Systems Identity management, IDM Аутентификация Управление учётными данными, идентификацией и доступом Customer Identity and Access Management, CIAM Управление идентификационными
IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2734 131
|Медведев Дмитрий 1631 74
|Никифоров Николай 1172 68
|Козырев Алексей 288 59
|Горелов Дмитрий 57 36
|Шадаев Максут 634 35
|Чернышенко Дмитрий 431 34
|Беров Иван 43 33
|Мишустин Михаил 482 33
|Авербах Владимир 126 33
|Арлазаров Владимир 161 29
|Конусов Андрей 86 27
|Щеголев Игорь 689 27
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 25
|Анфимов Павел 29 23
|Груздев Сергей 37 23
|Попов Алексей 330 23
|Макаров Станислав 117 21
|Зайцев Михаил 184 21
|Мельникова Анастасия 247 20
|Паршин Максим 274 19
|Дырмовский Дмитрий 96 18
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 18
|Ермолаев Артем 361 18
|Дуров Павел 250 17
|Собянин Сергей 239 17
|Артамонова Анна 183 17
|Зенкин Денис 262 17
|Рейман Леонид 1031 16
|Демидов Михаил 133 16
|Галушкин Олег 178 16
|Демидов Сергей 80 16
|Крячков Антон 17 16
|Нуйкин Андрей 41 15
|Смирнов Алексей 192 15
|Морозова Тамара 18 15
|Мылицын Роман 99 15
|Бондаренко Михаил 55 14
|Нащекин Алексей 112 14
|Рустамов Рустам 250 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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