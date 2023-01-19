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Индексная книга CNews*
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IAM Identity and Access Management Authentication Management Systems Identity management, IDM Аутентификация Управление учётными данными, идентификацией и доступом Customer Identity and Access Management, CIAM Управление идентификационными

IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными


19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить
21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
20.12.2022 MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам
19.10.2022 Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов
09.08.2022 Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги»
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных
07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor
24.05.2022 MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников
20.04.2022 Cisco устранила 10-балльную «дыру» с доступом к своим контроллерам без пароля
01.04.2022 «билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом
18.02.2022 Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
02.02.2022 «Авито» стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ»
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box
28.12.2021 Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
23.12.2021 Сервис «Авито» запустил функцию двухфакторной аутентификации
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box
08.12.2021 Flash Calls от «Телфин»: авторизация по звонку до 10 раз выгоднее СМС
24.11.2021 «Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги»

Публикаций - 9061, упоминаний - 11478

IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23512 923
Google LLC 10951 481
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10087 473
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6267 384
Apple Inc 11202 362
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 355
Oracle Corporation 6309 344
Intel Corporation 11673 283
IBM - International Business Machines Corp 9195 281
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4161 278
Meta Platforms - Facebook 4339 253
Yandex - Яндекс 5687 239
Cisco Systems 4876 211
7012 210
1С-ИжТиСи 6328 199
SAP SE 4882 199
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9459 193
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8055 177
VK - Mail.ru Group 3203 175
Samsung Electronics 9737 171
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 701 169
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2660 166
VMware 2135 162
Dell EMC 4917 153
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6950 151
HP Inc. 5520 147
Amazon Inc - Amazon.com 2804 123
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 121
Twitter 2701 120
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 706 116
Aros SEQ - SEC Consult Services 1624 107
Telegram Group 1055 105
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2789 105
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 104
Информзащита 683 96
Крок - Croc 1710 91
Код Безопасности 469 90
Softline - Софтлайн 2086 90
КриптоПРО - Крипто-ПРО 342 89
Citrix Systems 783 88
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5827 357
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2391 176
Visa International 1872 167
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 160
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6199 155
Альфа-Банк 1599 132
Открытие ФК - Банк Открытие 2836 112
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 888 111
Почта России ПАО 1995 110
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6636 97
Лента - Сеть розничной торговли 1703 83
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 79
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 75
РЖД - Российские железные дороги 1622 69
Почта Банк 350 66
Россети Ленэнерго 2350 61
ГПБ - Газпромбанк 941 57
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 56
eBay Inc 1598 54
ПСБ - Промсвязьбанк 734 53
Qiwi 923 43
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1186 42
ВТБ - ВТБ24 660 41
Societe Generale - Росбанк АКБ 506 40
Ак Барс Банк 249 39
X5 Group 819 38
LinkedIn 582 38
НСПК - Национальная система платежных карт 612 37
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 37
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 36
МКБ - Московский кредитный банк 412 35
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 566 35
Совкомбанк ПАО 201 34
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 33
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 325 33
Связной ГК 1337 32
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 31
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 31
Синара Банк - СКБ-банк 130 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17978 987
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 709
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2862 488
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10388 488
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2702 377
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3698 330
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4389 270
Президент Российской Федерации 3720 212
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 206
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 196
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 191
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 172
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2343 152
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 141
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 124
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 120
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 114
Правительство Москвы 1993 110
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 105
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 100
Федеральное казначейство России 1549 97
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 84
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 82
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 693 72
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 72
Судебная власть - Judicial power 2096 67
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 63
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1652 63
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 63
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 59
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 54
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 51
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 51
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 50
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 49
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 864 47
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 43
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 42
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 124
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 54
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 48
АРБ - Ассоциация российских банков 203 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 23
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 23
Единая Россия - Политическая партия 263 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 20
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 434 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 16
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 16
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 12
OWASP - Open Web Application Security Project 72 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 12
АФТ - Ассоциация Финтех 60 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 11
Linux Foundation 174 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 96 10
TCG - Trusted Computing Group 31 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 63 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 8
РосКомСвобода - Общественная организация 85 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 6
8K Association - Ассоциация 8K 160 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 6
АЮР - Ассоциация юристов России 28 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 6
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 5
ЛДПР 100 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79266 3290
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53355 2950
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19876 2293
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39036 2040
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25692 1670
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21971 1319
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25995 1290
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17235 1250
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17338 1178
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10941 1098
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21387 984
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13011 973
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5468 926
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2610 906
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11214 869
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11653 854
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3486 850
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13590 841
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9123 751
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2978 744
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11858 724
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8018 722
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10862 716
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11522 691
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8249 672
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15090 669
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25042 667
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5036 658
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7487 633
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5262 631
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11304 615
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9510 596
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10055 587
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12609 587
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8144 575
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10231 574
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13235 570
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6929 563
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14855 557
Microsoft Windows 14452 882
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4117 727
Google Android 12569 696
Apple iOS 6813 556
Linux OS 8259 523
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3273 451
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1245 313
Microsoft Windows 2000 12681 290
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 273
Apple iPhone 6 6176 236
Google Play - Google Store - Android Market 2940 214
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6533 209
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 202
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 199
Apple iPad 3740 194
Apple - App Store 2605 191
Oracle Java - язык программирования 2768 191
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 188
Microsoft Office 3440 175
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1053 166
Apple Mac - Apple Macintosh 2870 143
Microsoft Windows 10 1517 136
Apple macOS 1715 126
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 124
Microsoft SQL Server 1475 121
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 120
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1757 115
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 384 114
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 114
Microsoft Windows 7 1884 112
Microsoft Azure 1321 110
Microsoft Skype 1977 104
Mozilla Firefox - браузер 1796 99
Google Chrome - браузер 1394 99
Microsoft Outlook 1281 98
Microsoft Windows XP 2363 98
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 95
Microsoft Edge - браузер 1934 92
Microsoft Office 365 861 89
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 120 85
Путин Владимир 2734 131
Медведев Дмитрий 1631 74
Никифоров Николай 1172 68
Козырев Алексей 288 59
Горелов Дмитрий 57 36
Шадаев Максут 634 35
Чернышенко Дмитрий 431 34
Беров Иван 43 33
Мишустин Михаил 482 33
Авербах Владимир 126 33
Арлазаров Владимир 161 29
Конусов Андрей 86 27
Щеголев Игорь 689 27
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 25
Анфимов Павел 29 23
Груздев Сергей 37 23
Попов Алексей 330 23
Макаров Станислав 117 21
Зайцев Михаил 184 21
Мельникова Анастасия 247 20
Паршин Максим 274 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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